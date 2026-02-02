Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1 millón en los bancos y qué opciones evalúan los ahorristas de Catamarca

Los datos disponibles al 2 de febrero muestran un escenario de rendimientos crecientes para los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario argentino, una tendencia que también impacta en los ahorristas de Catamarca que buscan preservar el valor de sus ingresos en un contexto inflacionario persistente.

La competencia entre bancos tradicionales, entidades regionales y opciones digitales se refleja en la variedad de tasas nominales anuales (TNA) y en el monto total que se obtiene al cabo de 30 días por un depósito de $1.000.000. El análisis de la evolución reciente evidencia movimientos ascendentes en distintos segmentos del mercado financiero.

Entre los bancos tradicionales, el Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA del 26%, lo que representa un monto total de $1.021.369 al finalizar el período. El Banco Santander Argentina S.A. mantiene una tasa del 23%, con un rendimiento de $1.018.630, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ajustó su tasa al 24%, alcanzando $1.019.726.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A. presentan una TNA del 27%, con un resultado de $1.022.219 en ambos casos. Por su parte, el Banco BBVA Argentina S.A. ofrece una tasa del 22%, que se traduce en $1.018.082 para un millón de pesos depositado durante 30 días.

El panorama se vuelve más competitivo entre las entidades que permiten realizar plazos fijos online para no clientes. El Banco Bica S.A. se destaca con una TNA del 33%, generando un total de $1.027.055 al mes. El Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. superan ese rendimiento, con tasas del 33,25% y un monto final de $1.027.241.

El Banco CMF S.A. ofrece una TNA del 32,25%, con un rendimiento de $1.026.575, mientras que el Banco del Sol S.A. alcanza el 32% en su mejor opción, con un total de $1.026.301. Otras entidades como Banco Mariva S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. informan tasas del 30% y 31%, con ingresos de $1.024.822 y $1.024.932 respectivamente. El Banco Hipotecario S.A. también llega al 30% en su variante superior.

La comparación entre bancos muestra diferencias de hasta $9.000 en el rendimiento mensual para un mismo monto invertido. En los bancos tradicionales, el resultado oscila entre $1.018.082 y $1.022.219, mientras que en entidades digitales y regionales el total puede superar los $1.027.000. Este diferencial responde a la necesidad de captar depósitos en un contexto de inflación sostenida y a la estrategia de las entidades para competir en el mercado minorista.

El historial reciente de tasas refleja un proceso de subas progresivas. Mientras el Banco de la Nación Argentina se mantuvo en el 26%, otras entidades ajustaron sus rendimientos. El Banco Santander Argentina S.A. y el Banco BBVA Argentina S.A. conservaron valores en torno al 22% y 23%, en tanto que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. subió su tasa del 23% al 24%.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires pasó del 25% al 27%, y el Banco Macro S.A. consolidó un alza hasta el 27%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se mantuvo en el 25%, aunque varios bancos regionales y digitales avanzaron hacia tasas superiores al 32%.

La tendencia alcista se acentuó especialmente en los bancos digitales y en aquellos que ofrecen plazos fijos online para no clientes. El Banco Bica S.A. elevó su tasa del 30% al 33%, mientras que el Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. alcanzaron el 33,25%. El Banco CMF S.A. incrementó su TNA del 30% al 32,25%, y el Banco del Sol S.A. llegó al 32% en su mejor alternativa.

Estas subas se enmarcan en la política de absorción de pesos y acumulación de reservas impulsada por el Banco Central de la República Argentina. En paralelo, el contexto inflacionario continúa influyendo en las decisiones de bancos y ahorristas. El último dato anual marcó una inflación del 31,5% en 2025, con una suba mensual del 2,8% en diciembre.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 3,1%, mientras que Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles crecieron un 4% y 3,4% respectivamente. Estas cifras impactaron en la demanda de instrumentos de ahorro en pesos y motivaron nuevos ajustes en las tasas para sostener el atractivo de los plazos fijos.

El mercado de pesos se volvió más competitivo y las entidades financieras ajustan de manera constante sus propuestas para no quedar rezagadas frente a la inflación y la oferta digital. La brecha entre bancos tradicionales y digitales se amplió en los últimos meses, y la competencia se trasladó también a la agilidad operativa y al acceso a tasas preferenciales.

El análisis de la evolución de las tasas sugiere que los bancos continuarán ajustando sus rendimientos en función de la política monetaria, el contexto inflacionario y la competencia entre entidades. En ese escenario, los plazos fijos en pesos siguen siendo una referencia clave para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros y obtener ingresos mensuales previsibles.