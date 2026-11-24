El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un indicador que permitirá completar el balance de la actividad durante el tercer trimestre del año y establecer con mayor precisión la evolución de la economía argentina en ese período.

Las expectativas del sector privado anticipan un resultado trimestral negativo que podría confirmar el ingreso de la economía en una recesión técnica, luego de la contracción registrada durante el segundo trimestre. El resultado que publique el organismo estadístico será determinante para evaluar el comportamiento de la actividad entre julio y septiembre, en un contexto marcado por señales de desaceleración y dificultades para sostener el crecimiento.

La preocupación se concentra en la posibilidad de que se repita una caída trimestral, después de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara un retroceso del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero. Si el tercer trimestre vuelve a mostrar una variación negativa, la economía quedaría formalmente en una situación de recesión técnica.

En ese escenario, el dato de septiembre adquiere una importancia particular. Aunque algunas consultoras privadas proyectan una mejora mensual para ese período, las estimaciones coinciden en que ese avance no sería suficiente para compensar el desempeño desfavorable acumulado durante los meses anteriores.

Las consultoras anticipan una nueva contracción de la actividad

Las proyecciones privadas reflejan diferencias en cuanto a la magnitud de la caída trimestral, aunque mantienen una perspectiva negativa sobre el desempeño general de la economía.

La consultora Equilibra estimó que la actividad económica habría registrado un repunte mensual del 0,5% en septiembre. Sin embargo, ese resultado no alcanzaría para modificar el balance del trimestre, que, según sus cálculos, cerraría con una contracción del 2,6% en comparación con el segundo trimestre.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados proyectó un avance mensual más moderado, del 0,1% en septiembre, pero calculó una retracción trimestral del 1,2%.

Las dos estimaciones muestran que una eventual recuperación durante el último mes del período no necesariamente representa un cambio de tendencia. El comportamiento mensual y el resultado acumulado del trimestre pueden ofrecer señales diferentes: mientras septiembre podría exhibir una variación positiva, el conjunto de los tres meses continuaría reflejando una pérdida de actividad respecto del período anterior.

Las principales proyecciones privadas son las siguientes:

Equilibra: crecimiento mensual estimado del 0,5% en septiembre y caída trimestral del 2,6%.

Orlando J. Ferreres & Asociados: avance mensual estimado del 0,1% en septiembre y contracción trimestral del 1,2%.

Segundo trimestre: retroceso del PBI del 0,6% respecto del primero.

Estas cifras configuran un panorama en el que las mejoras puntuales no consiguen revertir el deterioro general de la actividad. La publicación del INDEC permitirá contrastar las estimaciones privadas con el resultado oficial y completar la evaluación del tercer trimestre.

Los números de agosto ya habían mostrado señales de debilidad

Las proyecciones para septiembre se suman a los indicadores oficiales correspondientes a agosto, que habían reflejado una contracción de la actividad económica del 1,7% interanual.

Además, durante los primeros ocho meses del año, el acumulado registró un crecimiento del 1,2%, un resultado que muestra las dificultades para sostener un ritmo de expansión en el conjunto de la economía.

La combinación de estos datos permite observar una desaceleración que se fue profundizando durante el año. El desempeño del segundo trimestre, la caída interanual de agosto y las estimaciones negativas para el período julio-septiembre conforman un escenario que mantiene bajo presión las perspectivas de crecimiento.

En ese contexto, el indicador que difundirá el INDEC este martes será una referencia central para determinar hasta qué punto la actividad consiguió sostenerse durante septiembre y cuál fue el resultado final del trimestre.

La posibilidad de una recesión técnica se vincula directamente con la sucesión de resultados trimestrales negativos. Por eso, más allá de una eventual mejora mensual, el análisis estará puesto en la evolución conjunta de la actividad y en la capacidad de los distintos sectores para sostener el nivel de producción y movimiento económico.

El crecimiento de los sectores primarios no alcanza para compensar las caídas

Otro de los aspectos que explica la evolución desfavorable de la economía es la diferencia de comportamiento entre las actividades productivas. El crecimiento de los sectores primarios no consigue compensar el freno registrado en áreas de mayor incidencia sobre el empleo, como la industria y el comercio.

La expansión está encabezada por un grupo reducido de sectores que tienen una escasa generación de mano de obra directa. En contraposición, las actividades intensivas en empleo muestran retrocesos sostenidos, lo que limita la capacidad de esa recuperación sectorial para trasladarse al conjunto de la economía.

Esta diferencia constituye uno de los principales problemas del actual proceso de desaceleración. Aunque determinadas actividades mantienen un desempeño positivo, ese crecimiento no alcanza para equilibrar las dificultades que atraviesan otros segmentos productivos.

La industria, el comercio y el empleo aparecen entre los sectores y variables más afectados por el freno económico. De esta manera, el crecimiento concentrado en determinadas actividades no se traduce necesariamente en una mejora generalizada de la producción, el consumo y las oportunidades laborales.

El comportamiento sectorial también permite comprender por qué las estimaciones privadas mantienen perspectivas negativas para el tercer trimestre, incluso cuando contemplan una variación mensual positiva en septiembre. La recuperación de algunos rubros no logra compensar las contracciones de otras actividades que tienen una participación importante en el funcionamiento cotidiano de la economía.

El Gobierno enfrenta una fuerte revisión de las proyecciones para 2026

La desaceleración económica también obligó a modificar las expectativas de crecimiento para 2026. Las previsiones iniciales fueron revisadas a la baja a medida que los indicadores comenzaron a mostrar un desempeño menos favorable al esperado.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la proyección de crecimiento anual pasó del 3,2% estimado en enero al 0,7% en octubre.

La modificación representa una reducción de 2,5 puntos porcentuales respecto de las expectativas que existían al comienzo del año. Además, la nueva previsión se encuentra considerablemente por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

La diferencia entre las proyecciones iniciales y las estimaciones más recientes refleja el cambio en las expectativas sobre el desempeño económico. El crecimiento que se esperaba al comienzo del año fue perdiendo fuerza y las previsiones actuales muestran un escenario mucho más moderado.

La revisión también expone la distancia entre las expectativas del mercado y el crecimiento previsto en el cálculo presupuestario oficial. Mientras el Presupuesto contemplaba una expansión del 5%, el REM de octubre ubica la estimación anual en apenas el 0,7%.

El desafío de trasladar la recuperación a la economía real

Desde el Gobierno atribuyen la desaceleración registrada durante el segundo trimestre a dos factores principales: un contexto internacional menos favorable y la normalización de la producción agrícola después de cosechas récord.

De acuerdo con esa interpretación, ambos elementos incidieron sobre la evolución de la actividad y explican parte del cambio observado respecto de las expectativas iniciales. Sin embargo, de cara al calendario electoral, el desafío central para el oficialismo será conseguir que la eventual reactivación no quede limitada a los sectores concentrados, sino que pueda extenderse al conjunto de la economía.

El objetivo será que la recuperación se traduzca en mejoras perceptibles en tres variables fundamentales: el empleo, el consumo y la inversión en la economía real.

La diferencia entre el crecimiento de los sectores primarios y las dificultades que atraviesan la industria, el comercio y las actividades intensivas en mano de obra constituye uno de los principales condicionantes de ese desafío. Para que la expansión tenga un impacto más amplio, deberá superar el desempeño de los sectores que actualmente concentran el crecimiento.

La publicación del EMAE de septiembre permitirá completar el panorama del tercer trimestre y determinar si la economía consiguió moderar las caídas o si, por el contrario, confirmó una nueva contracción.

Con un retroceso del 0,6% en el segundo trimestre, estimaciones privadas que proyectan caídas trimestrales de entre el 1,2% y el 2,6%, y una previsión de crecimiento anual reducida al 0,7%, los indicadores anticipan un escenario complejo.

El dato que difundirá este martes el INDEC será, por lo tanto, una referencia central para conocer la magnitud de la desaceleración y evaluar la posibilidad de que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica, en un momento en que el Gobierno necesita que la recuperación alcance al empleo, el consumo y la inversión más allá de los sectores que actualmente lideran la actividad.