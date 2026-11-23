La actividad metalúrgica en Argentina tuvo una leve mejora mensual en octubre pero registró una caída interanual del 2,1% y acumula una contracción del 5,0% en lo que va del año, según reflejó un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El reporte exhibió que en el décimo mes del año se observó un leve incremento del 0,8% frente a septiembre, pero la variación no compensa la pronunciada baja sostenida desde junio, manteniendo a la industria en un piso de producción históricamente bajo.

Asimismo, remarcó que el uso de la capacidad instalada cayó al 41,8%, sufriendo un retroceso de 2,5 puntos porcentuales respecto a octubre de 2025. Este registro marca el nivel más bajo para un mes de octubre desde que se inició la serie en 2016.

Al referirse a la situación del sector, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que "la falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos".

Al analizar los rubros metalúrgicos, la mayor caída la encabezó Bienes de capital (-9,2%), sector que suma 18 meses consecutivos de contracción debido a la falta de trabajo contratado. Por su parte, la producción en Maquinaria agrícola (-4,5%), Equipamiento médico (-4,5%), Carrocerías y remolques (-2,4%), Autopartes (-2,3%) y Otros productos de metal (-1,4%) continuó en terreno negativo.

En sentido opuesto, se registraron subas en Fundición (+4,6%), luego de haber caído en 32 de los últimos 33 meses, y en Equipos y aparatos eléctricos (+4,2%), tras 14 meses de bajas, explicadas principalmente por una base de comparación excepcionalmente baja en el mismo período del año anterior.

En cuanto a los sectores compradores, las contracciones más notorias se dieron en los proveedores destinados a la Construcción (-4,3%), la Minería (-4,1%), la Agroindustria (-3,6%), el Petróleo y gas (-3,5%), la industria Automotriz (-1,5%) y el Consumo final (-1,1%). Las únicas excepciones con signo positivo fueron los proveedores de Alimentos y bebidas (+3,2%) y de Energía eléctrica (+2,8%).

El declive productivo se manifestó en las cinco principales provincias metalúrgicas. La mayor caída interanual promedio se dio en Santa Fe, con una baja del 5,6%, por débil demanda interna en maquinaria agrícola. Le siguió Entre Ríos (-3,7%) que presentó dificultades en el acceso al crédito.

El podio negativo lo completó Buenos Aires (-1,7%), con ventas locales a la baja, sostenidas parcialmente por exportaciones. Por detrás, aparecen Córdoba (-1,0%), impactada por menor demanda en autopartes, freno en la obra pública y rentabilidad del agro, y Mendoza (-0,4%), amortiguada por obras ligadas a hidrocarburos.

En materia laboral, el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de ADMIRA reveló que el empleo en el sector cayó 1,1% interanual, mientras que en la medición mensual prácticamente no mostró variaciones.

Respecto a las expectativas para el próximo trimestre, el 46,0% de las empresas proyecta mantener su nivel de producción, mientras que un 28,7% prevé una nueva baja, reflejando que el sector no anticipa un repunte inmediato.

Ante este panorama, Del Re enfatizó la necesidad de impulsar la integración industrial:

"Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo".