El INDEC difunde este miércoles el nivel de actividad económica de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente al mes de noviembre, un dato clave que permitirá comenzar a delinear el cierre del cuarto trimestre de 2025 y proyectar el desempeño final de la economía argentina durante el año.

Se trata del penúltimo EMAE de 2025, por lo que su resultado será determinante para evaluar la dinámica de la actividad económica en el tramo final del año, en un contexto marcado por la desaceleración del crecimiento respecto de los primeros meses, pero con indicadores que aún se mantienen en terreno positivo.

El último registro oficial difundido por el organismo estadístico mostró que la actividad económica creció un 3,2% interanual en octubre, con un desempeño mayoritariamente favorable entre los sectores que integran el indicador. En ese mes, doce de los dieciséis sectores que conforman el EMAE exhibieron subas, lo que evidenció una expansión relativamente generalizada, aunque con ritmos dispares entre las distintas ramas productivas.

El EMAE es considerado un indicador adelantado de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), que el INDEC publica de manera trimestral. Su seguimiento mensual permite anticipar tendencias y detectar cambios en el nivel de actividad antes de la difusión de los datos consolidados de crecimiento económico.

En ese sentido, los últimos registros del PIB reflejaron un desempeño sólido durante gran parte del año. En el primer trimestre de 2025 (enero-marzo), la economía creció 5,8%, mientras que en el segundo trimestre (abril-junio) la expansión se aceleró hasta el 6,3%. En el tercer trimestre (julio-septiembre), si bien el ritmo se moderó, el crecimiento se mantuvo en terreno positivo con un avance del 3,3%.

Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año, consolidando una recuperación significativa en términos interanuales. No obstante, la evolución más reciente de la actividad llevó a una revisión de las proyecciones para el cierre de 2025.

La estimación de crecimiento económico para el conjunto del año, que a comienzos de 2025 se ubicaba por encima del 5%, fue recortada en las últimas semanas al entorno del 4%, en línea con una desaceleración gradual observada en algunos sectores y con un contexto macroeconómico más desafiante hacia el final del período.

En el plano internacional, las perspectivas continúan siendo favorables. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó recientemente sus proyecciones positivas para la Argentina, con un crecimiento estimado del 4% tanto para 2026 como para 2027. Estas cifras ubican al país por encima del promedio regional.

De acuerdo con el organismo multilateral, América Latina y el Caribe crecerían 2,2% en 2026 y 2,7% en 2027, lo que posiciona a la economía argentina con un desempeño superior al promedio regional, aunque con desafíos pendientes en materia de sostenibilidad y estabilidad macroeconómica.

En este contexto, el dato del EMAE de noviembre será seguido de cerca por analistas, economistas y el sector privado, ya que permitirá evaluar si la actividad logró sostener su nivel de expansión en el tramo final del año o si continúa el proceso de desaceleración observado en los últimos meses.