El INDEC difundirá hoy el PBI 2025: ¿de cuánto será el crecimiento anual de la economía?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, un indicador central para evaluar el desempeño de la economía argentina en su conjunto.

La publicación, que abarca el período comprendido entre octubre y diciembre, marcará el cierre estadístico del año y permitirá conocer con precisión cuál fue el crecimiento total de la actividad económica durante 2025. Se trata de una instancia clave, ya que integra la evolución de todos los sectores productivos y consolida la trayectoria de los trimestres previos.

En ese marco, el dato adquiere especial relevancia porque llega sobre el cierre de la semana y se convierte en el principal insumo para analizar el comportamiento general de la economía a lo largo de todo el año.

Un año con señales de recuperación

Los antecedentes más recientes muestran un escenario de recuperación moderada, luego de un período de contracción registrado en el segundo trimestre del año.

El último informe disponible, correspondiente al tercer trimestre, había arrojado resultados positivos tanto en la comparación interanual como en la medición mensual:

Suba interanual: 3,3%

Crecimiento mensual: 0,3%

Estos números marcaron un cambio de tendencia respecto de la caída observada entre abril y junio, configurando un punto de inflexión en la dinámica económica del año. La mejora, aunque gradual, permitió recuperar parte del terreno perdido y reencauzar la evolución del PBI hacia una senda de crecimiento.

El peso del cuarto trimestre en el resultado anual

El dato que difundirá el INDEC será determinante porque completará la serie de los cuatro trimestres y definirá el resultado final del año. Hasta el momento, con los tres primeros períodos ya computados, la economía acumula un crecimiento significativo.

En términos concretos:

Crecimiento acumulado en los tres primeros trimestres: 5,2%

Este nivel de expansión refleja una trayectoria positiva en el balance parcial del año, aunque el desempeño del último trimestre será clave para confirmar si esa tendencia se consolida, se modera o se profundiza.

El período octubre-diciembre, además, suele tener un peso específico en la actividad económica, ya que concentra dinámicas propias del cierre anual, lo que lo convierte en un tramo decisivo para el resultado global.

Indicador central para el análisis económico

El Producto Bruto Interno constituye uno de los principales indicadores para medir la evolución de una economía. Su publicación no solo permite cuantificar el crecimiento, sino también interpretar la dinámica general de la actividad.

En este caso, el informe del INDEC sintetizará:

La evolución trimestral del último tramo del año

El desempeño interanual comparado con 2024

El resultado acumulado de todo 2025

A partir de estos datos, se podrá establecer con mayor claridad el comportamiento económico del período, en función de las variaciones registradas a lo largo de los distintos trimestres.

Un cierre que definirá el balance del año

Con la difusión del dato del cuarto trimestre, se completará el panorama estadístico de 2025 y quedará definido el crecimiento real de la economía argentina en el período.

El contexto previo, marcado por una caída en el segundo trimestre y una posterior recuperación en el tercero, plantea un escenario en el que el resultado final dependerá en gran medida del desempeño del último tramo del año.

Así, la publicación del INDEC no solo aportará un dato técnico, sino que permitirá cerrar el análisis anual con una cifra consolidada que sintetiza la evolución económica de los últimos doce meses.