El INDEC difundirá la inflación de diciembre: analistas estiman que rondará el 2,5%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre, un dato clave para cerrar el balance inflacionario de 2025. Según las proyecciones de las principales consultoras privadas, la suba de precios del último mes del año se ubicaría en torno al 2,5%, un nivel similar al registrado en noviembre.

De confirmarse estas estimaciones, la inflación acumulada del año cerraría levemente por encima del 30%, en torno al 31%, lo que representaría el registro más bajo de los últimos ocho años y una fuerte desaceleración respecto al cierre de 2024, cuando el índice alcanzó el 117,8% interanual.

Las consultoras relevadas coinciden en que diciembre mantuvo una dinámica inflacionaria moderada, aunque con presiones puntuales provenientes de los precios regulados y de algunos rubros sensibles, como alimentos y bebidas, en particular el segmento de carnes.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los analistas corrigieron levemente al alza sus previsiones e indicaron que el IPC de diciembre se ubicaría en 2,3%. Sin embargo, otras consultoras privadas proyectan un número algo superior.

En ese sentido, la consultora LCG estimó que la inflación de diciembre alcanzó el 2,5%, con una variación interanual acumulada del 31,1%. Desde la firma explicaron que durante el último mes del año se observó una desaceleración marcada en el rubro Alimentos y Bebidas, que pasó de un incremento promedio mensual del 3,7% a una suba del 1,7% hacia la última semana de diciembre.

"El relevamiento de precios mostró una desaceleración sensible. Este rubro había comenzado a acelerar en septiembre y en diciembre aportó menos a la inflación general, con una incidencia de 0,5 puntos porcentuales frente a los 0,8 puntos de noviembre", detallaron desde LCG.

No obstante, la consultora advirtió que los precios regulados volvieron a tener un peso relevante en el índice general. Según sus estimaciones, este componente habría sumado alrededor de 0,6 puntos porcentuales al IPC mensual, como consecuencia de aumentos en tarifas de servicios públicos, como luz, gas y transporte, además de ajustes en prepagas, educación y combustibles, este último con subas por encima del promedio de los meses previos.

En la misma línea, la Fundación Mediterránea proyectó una inflación mensual cercana al 2,5%. Desde la entidad señalaron que, si bien en los últimos meses se consolidó un proceso de desaceleración, aún resulta complejo perforar de manera sostenida el umbral del 2% mensual.

"El dato proyectado para diciembre se mantiene en niveles similares a los de noviembre y marca una pausa en la tendencia ascendente observada tras la salida del cepo cambiario", indicaron. Además, remarcaron que el proceso de desinflación no es lineal y que suele presentar períodos de aceleración y desaceleración alternados.

En su análisis, la fundación destacó que los meses de septiembre y octubre estuvieron atravesados por un clima de elevada incertidumbre política, lo que condicionó la evolución de los precios en el último trimestre del año. Al comparar el cierre de 2025 con el promedio mensual del primer cuatrimestre, señalaron que la inflación actual se ubica un escalón por debajo de los niveles registrados a comienzos de año, aunque advirtieron que el principal desafío para 2026 será consolidar esta tendencia.

Por su parte, la consultora Equilibra estimó que el IPC de diciembre se ubicó levemente por encima del promedio, en torno al 2,6%, impulsado principalmente por el aumento de los precios regulados. Según su relevamiento, las subas en carnes, que alcanzaron el 5,9%, volvieron a presionar al alza al componente de Alimentos y bebidas no estacionales, que registró un incremento del 3,3%.

En este contexto, Equilibra también proyectó que la inflación interanual de 2025 cerrará en torno al 31%, consolidando una fuerte desaceleración frente al año anterior.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires ya dio a conocer su propio indicador. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación de diciembre fue del 2,7%, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a noviembre. De esta manera, el IPC porteño acumuló una suba del 31,8% en todo 2025.

En el ámbito de la Ciudad, las principales subas estuvieron vinculadas a los rubros Transporte; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Restaurantes y hoteles, anticipando la dinámica que podría reflejar el índice nacional.