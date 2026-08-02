Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días y las tasas de interés de cada banco

El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por quienes buscan una alternativa sencilla y de bajo riesgo para obtener un rendimiento por sus ahorros. La operatoria consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado y, una vez cumplido el plazo, el banco devuelve el capital junto con los intereses generados.

Durante agosto, distintas entidades financieras mantienen actualizadas las tasas que ofrecen para este tipo de colocaciones. En la actualidad, algunos bancos pagan una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, mientras que otros presentan rendimientos aún más elevados.

Cuánto se puede ganar al invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Tomando como referencia una TNA del 19%, una inversión de $1.000.000 durante 30 días permite obtener una ganancia aproximada de $15.616,44 en intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibirá alrededor de $1.015.616,44, cifra que incluye tanto el capital inicial como el rendimiento obtenido por la inversión.

Tasas de interés que ofrece cada banco para plazos fijos a 30 días

Banco Nación: 19%.

19%. Banco Galicia: 17,5%.

17,5%. Banco BBVA: 18,25%.

18,25%. Banco Santander: 16%.

16%. Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% / 21%.

19,5% / 21%. Banco Macro: 18,5%.

18,5%. ICBC Argentina: 17,7%.

17,7%. Banco Ciudad: 17%.

17%. Banco Patagonia: 16%.

16%. Banco Credicoop: 17,5% / 17,5%.

17,5% / 17,5%. Banco BICA: 22% / 22%.

22% / 22%. Banco CMF: 22% / 22%.

22% / 22%. Banco Comafi: 18% / 18%.

18% / 18%. Banco de Comercio: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco de Formosa: 18,5% / 18,5%.

18,5% / 18,5%. Banco de Córdoba: 20,75% / 20,75%.

20,75% / 20,75%. Banco del Chubut: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco del Sol: 21% / 21%.

21% / 21%. Banco Dino: 20% / 20%.

20% / 20%. Banco Hipotecario: 17% / 20,5%.

17% / 20,5%. Banco Julio: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco Mariva: 21,5% / 21,5%.

21,5% / 21,5%. Banco Masventas: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco Meridian: 22,25% / 22%.

22,25% / 22%. Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% / 15%.

19% / 15%. Banco VOII: 22% / 22%.

22% / 22%. BIBANK: 21% / 21%.

21% / 21%. Crédito Regional Compañía Financiera: 23% / 22,5%.

23% / 22,5%. Reba Compañía Financiera: 23% / 23%.

Cómo hacer un plazo fijo de $1.000.000

Ingresar al home banking o a la app del banco. Dirigirse a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Colocar un monto de $1.000.000. Seleccionar un plazo de 30 días. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo una de las inversiones más elegidas

El plazo fijo es un instrumento de inversión que permite depositar dinero en una entidad financiera durante un tiempo determinado, generalmente 30 días, a cambio de una tasa de interés acordada desde el inicio de la operación.

Una de sus principales ventajas es que el inversor conoce de antemano cuánto cobrará al vencimiento, ya que el rendimiento queda establecido al momento de constituir el depósito. Esa previsibilidad lo convierte en una opción muy utilizada por quienes buscan preservar sus ahorros con un riesgo relativamente bajo.

Antes de tomar una decisión, es recomendable comparar las tasas que ofrece cada banco y evaluar el escenario económico. Si la inflación supera el rendimiento del plazo fijo, el poder de compra de los intereses obtenidos puede verse afectado.