El petróleo se desploma tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída este lunes luego de que Estados Unidos e Irán confirmaran un acuerdo para poner fin al conflicto que mantuvo en tensión a Medio Oriente durante más de tres meses.

El barril de Brent, referencia para la Argentina y gran parte del mercado global, retrocedió más de 4% y se ubicó en torno a los 83,78 dólares, reflejando el alivio de los mercados ante la disminución del riesgo geopolítico en una de las principales regiones productoras de energía del mundo.

La baja se produjo tras el anuncio de un entendimiento entre Washington y Teherán que contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Aunque la firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo viernes en Suiza, los inversores reaccionaron de inmediato al cambio de escenario.

Durante las últimas semanas, la incertidumbre generada por el conflicto había impulsado los precios del crudo debido al temor de interrupciones en el abastecimiento global. Sin embargo, la confirmación del acuerdo comenzó a disipar esos riesgos y modificó las expectativas de los operadores financieros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el entendimiento a través de su red social Truth Social y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz junto con el levantamiento del bloqueo marítimo que afectaba a los puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió el mandatario.

El impacto de la reapertura de Ormuz

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

Por esa vía marítima circula aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, por lo que cualquier amenaza sobre su funcionamiento suele impactar de manera inmediata en los mercados internacionales.

La posibilidad de que el transporte de crudo vuelva a operar sin restricciones redujo significativamente la percepción de riesgo y llevó a fondos de inversión y operadores a desarmar posiciones defensivas que habían impulsado los precios durante el conflicto.

Con una mayor previsibilidad sobre la oferta global de petróleo, el mercado comenzó a descontar un escenario de abastecimiento más estable para las próximas semanas.

De esta manera, el Brent se alejó de los valores cercanos a los 90 dólares por barril que había alcanzado durante los momentos de mayor tensión en Medio Oriente y profundizó la corrección bajista tras conocerse los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.