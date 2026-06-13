La fortuna cripto de Manuel Adorni: ¿A cuánto equivale el patrimonio en Bitcoin que llegó a tener?

La evolución del ecosistema de las criptomonedas a lo largo de la última década ha transformado radicalmente las estructuras de ahorro e inversión global. Un reflejo nítido de este proceso se evidencia en la figura de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, quien llegó a consolidar una inversión en Bitcoin que, bajo los parámetros de la cotización actual, equivale a casi un millón de dólares. El funcionario reveló que acumuló una tenencia total de 15 BTC resguardados en una billetera fría, explicando de forma detallada que comenzó su incursión en la adquisición de este activo digital en el año 2013, un período temprano en el cual la criptomoneda se encontraba todavía sumamente lejos de convertirse en el fenómeno global que representa en el presente.

A partir de la divulgación de estos datos precisos, se ha generado un profundo debate en el entorno económico sobre la magnitud real de dicha acumulación. La principal interrogante que surgió de manera inmediata tras conocerse el dato estructural fue determinar cuánto dinero en efectivo haría falta el día de hoy para alcanzar exactamente esa misma cantidad de activos y, de forma complementaria, analizar bajo qué condiciones e instrumentos institucionales se puede comprar Bitcoin en la actualidad.

La cronología de la acumulación y liquidación de posiciones

De acuerdo con los datos técnicos difundidos directamente por el propio funcionario público, el proceso de adquisición no fue de carácter lineal, sino que la mayor parte de sus compras de mercado concentradas se realizaron durante el año 2017. El desglose histórico de los movimientos financieros de Manuel Adorni detalla las siguientes operaciones específicas:

En agosto de 2017, adquirió el volumen principal de su cartera de activos, sumando un total de 13 Bitcoin a un valor de adquisición aproximado de 3.356 dólares por cada unidad.

Pocas semanas después del primer movimiento masivo, procedió a sumar otro 1 BTC adicional, desembolsando en esa oportunidad un valor cercano a los 3.330 dólares.

Finalmente, en el mes de noviembre de 2017, completó formalmente su tenencia total con una última transacción de compra de 1 Bitcoin a un precio de mercado de 7.234 dólares.

Con este conjunto coordinado de transacciones, Manuel Adorni acumuló la cifra definitiva de 15 Bitcoin. Sin embargo, en sus declaraciones aclaró explícitamente que estas operaciones de almacenamiento no se mantuvieron unificadas, sino que se gestionaron y realizaron a través de distintas billeteras virtuales. Posteriormente, el esquema de inversión entró en una fase de desinversión. El funcionario explicó que comenzó a vender parte de su posición en el año 2018: en una primera instancia liquidó un bloque de 10 BTC a un valor de 8.800 dólares cada uno, y de forma posterior, concluyó su salida del mercado vendiendo los cinco restantes a un precio de cierre de 6.845 dólares por unidad.

El salto de valoración y la métrica de la brecha salarial

A pesar de que el funcionario ya no conserva dicha posición en su patrimonio, la cotización actual de Bitcoin modifica por completo la dimensión y la perspectiva histórica de aquella inversión inicial. Tomando como referencia un precio de mercado actual cercano a los 62.800 dólares por unidad, los 15 BTC que llegó a tener bajo su propiedad el jefe de Gabinete representarían en la actualidad una fortuna de alrededor de 942.000 dólares. Al realizar la conversión forzosa de esta cifra al tipo de cambio oficial, la valuación de dicho capital supera de forma holgada los 1.300 millones de pesos.

Este salto exponencial respecto al valor de compra inicial se establece como una muestra irrefutable de la profunda evolución que experimentó el mercado cripto durante toda la última década. En la época en que Manuel Adorni realizó sus primeras operaciones de compra en 2013, Bitcoin todavía era considerado de manera generalizada por muchos analistas como un mero activo experimental. Por el contrario, la realidad contemporánea muestra que el criptoactivo forma parte constitutiva de las carteras de inversión diversificadas de grandes empresas corporativas, fondos internacionales de inversión y pequeños ahorristas individuales.

La distancia entre los momentos de entrada al mercado se vuelve más evidente al calcular el esfuerzo necesario para replicar esa cartera hoy en día. Para que un trabajador de la economía actual que percibe únicamente el salario mínimo pueda comprar en el presente una cantidad equivalente a los 15 Bitcoin que tuvo Adorni, necesitaría destinar la totalidad de sus ingresos de forma ininterrumpida durante unos 329 años. En un escenario alternativo, si se toma como referencia un ingreso mensual estimado en los dos millones de pesos, el período de ahorro neto requerido sería de alrededor de 57 años, bajo la estricta premisa de no utilizar ese dinero para ningún otro tipo de gasto o manutención cotidiana.

Incluso si se analiza el sector de la población de mayores ingresos del país, la adquisición de esa misma cantidad de criptoactivos representa un esfuerzo financiero verdaderamente considerable. Una persona que se encuentra posicionada de forma estadística entre el 10% con mayores ingresos de la sociedad necesitaría destinar cerca de dos décadas completas para reunir el monto total actual si volcara la totalidad de su salario de manera exclusiva al activo digital.

Paradigma cultural, riesgos y la consolidación de las stablecoins

En otra oportunidad, el jefe de Gabinete había manifestado de forma abierta su visión analítica respecto al fenómeno de las criptomonedas y el profundo cambio cultural que traen aparejado en el comportamiento de las sociedades. Al reflexionar sobre la transformación estructural del sistema financiero, el funcionario señaló textualmente: "Yo me crié con el dólar físico, con el billete en la mano, pero claramente las generaciones que vienen van a tener otra lógica".

En el marco de esta misma lectura de evolución sistémica, el funcionario también se encargó de destacar el rol relevante que cumplen las monedas digitales estables, conocidas popularmente dentro del mercado financiero como stablecoins. No obstante, frente al avance de estas opciones, remarcó con énfasis la importancia crítica de conocer en profundidad el funcionamiento operativo y el tipo de respaldo de cada activo antes de tomar la decisión de invertir capital. Al respecto, el planteamiento directo de Adorni fue taxativo: "La gente tiene que entender dónde se mete, qué está comprando y qué respaldo tiene".

El crecimiento sostenido de Bitcoin y el consecuente avance de las nuevas finanzas digitales han abierto de forma definitiva una nueva etapa histórica en la manera de concebir el ahorro y de gestionar las inversiones. Sin embargo, el análisis del caso particular de la inversión histórica de Manuel Adorni volvió a colocar en el centro de la discusión pública y técnica la marcada distancia socioeconómica existente entre aquellos actores que contaron con la posibilidad material e intelectual de ingresar de manera temprana al mercado cripto, y quienes hoy intentan acceder por primera vez a un activo cuyo valor se multiplicó de manera exponencial en los últimos años.