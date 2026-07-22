La FEC celebró 88 años de historia con la mirada puesta en el desarrollo de Catamarca

En una emotiva velada, la Federación Económica de Catamarca (FEC) celebró los 88 años de su historia institucional, en un encuentro que permitió reafirmar el compromiso histórico de la entidad con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y la producción provincial.

La celebración reunió a las primeras autoridades de la provincia, referentes de las principales cámaras del sector privado local y representantes de distintas cámaras económicas del interior catamarqueño. La presencia de los distintos sectores reflejó el carácter transversal de la institución y su rol dentro del entramado productivo provincial.

Entre las autoridades presentes estuvieron el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso. También participaron referentes de cámaras vinculadas a sectores estratégicos de la economía local, como Anahí Díaz, de la Cámara de la Construcción; Carlos Muia, de la Unión Industrial de Catamarca; y Abás Tanus Mafud, de la Cámara Minera de Catamarca.

El encuentro también contó con la participación de los presidentes de las cámaras económicas de Tinogasta y Santa María, Gustavo Kotzian y Oscar Morán, respectivamente. A ellos se sumó el titular de la Cámara Económica de Fiambalá, Mario Mamaní.

Desde Chile llegó como invitada especial Andrea Velandia, secretaria de la Asociación de Turismo de Atacama, ampliando la representación regional presente en la celebración.

Una historia que comenzó en 1938

Durante el evento se remarcó el profundo legado institucional de la FEC y el recorrido que la entidad desarrolló desde sus orígenes. Sus raíces se remontan al 1° de julio de 1938, cuando se creó la Cámara Comercial e Industrial de Catamarca.

Años más tarde, la institución alcanzó su consolidación formal como Federación Económica, el 28 de febrero de 1953. Desde entonces, la entidad construyó una trayectoria vinculada a la representación de los distintos sectores de la economía provincial.

Actualmente, la FEC continúa representando de manera transversal al entramado productivo catamarqueño. Su estructura nuclea a PyMEs y cooperativas vinculadas con la industria, el comercio, la minería, el turismo, el agro y los servicios.

Esa amplitud sectorial constituye uno de los ejes centrales de la entidad, que mantiene como misión la articulación de los distintos actores de la producción y la defensa de los intereses del empresariado local.

Marcelo Coll ratificó el compromiso con las PyMEs

El presidente de la FEC, Marcelo Coll, dirigió unas palabras a los presentes durante la celebración y ratificó el rol de la institución en la defensa del empleo y la producción local.

"Nuestra prioridad sigue siendo acompañar y defender el esfuerzo diario de las PyMEs y emprendedores catamarqueños. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto es el único camino para consolidar el crecimiento provincial", destacó Coll.

El mensaje del titular de la Federación puso el foco en el acompañamiento al sector privado y en la necesidad de sostener el trabajo conjunto como herramienta para fortalecer el desarrollo provincial.

En ese sentido, la celebración por los 88 años de la entidad funcionó también como una instancia para reafirmar su compromiso con el entramado productivo y con los actores que sostienen diariamente las distintas actividades económicas de Catamarca.

La Expo Catamarca 2026, en la agenda de la FEC

Durante su discurso, Marcelo Coll puso especial énfasis en el inicio de las tareas organizativas para la segunda edición de la Expo Catamarca 2026, que se llevará a cabo en el próximo mes de septiembre.

El titular de la FEC resaltó el valor estratégico del evento como una gran vidriera multisectorial destinada a proyectar el talento, la tecnología, los bienes y los servicios catamarqueños hacia mercados regionales, nacionales e internacionales.

La Expo Catamarca 2026 aparece así como uno de los principales desafíos organizativos de la institución para los próximos meses. La propuesta busca reunir y mostrar la diversidad del entramado productivo provincial y proyectar sus capacidades más allá de las fronteras de Catamarca. La agenda de trabajo de la Federación quedó, de esta manera, vinculada a la celebración de su historia y a la preparación de nuevos espacios para la producción local.