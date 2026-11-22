El comercio exterior argentino atraviesa un período de fuerte expansión, impulsado principalmente por el desempeño del sector energético y, en particular, por el crecimiento de las ventas de petróleo al mercado internacional. Los últimos datos correspondientes a octubre muestran que las exportaciones volvieron a superar los US$10.000 millones por segundo mes consecutivo, consolidando una tendencia que podría llevar al país a alcanzar, por primera vez en su historia, un volumen anual superior a los US$100.000 millones.

De acuerdo con las cifras del intercambio comercial, las exportaciones argentinas acumularon US$87.328 millones entre enero y octubre de 2026. Ese resultado no solamente permitió superar el volumen total de productos y servicios despachados durante todo el año pasado, sino que dejó al país muy cerca de quebrar su máximo histórico para un año calendario.

La distancia respecto de ese récord es particularmente significativa. Argentina necesita apenas US$1.518 millones adicionales para superar la marca de US$88.846 millones registrada entre enero y diciembre del año anterior. De esta manera, con solamente diez meses contabilizados, el desempeño exportador ya se encuentra prácticamente en condiciones de superar el mejor registro anual alcanzado hasta ahora.

Si la tendencia observada durante los últimos meses se mantiene en el último bimestre, el resultado podría ser todavía más importante: las exportaciones acumuladas entre enero y diciembre superarían los US$100.000 millones, estableciendo una marca inédita para la economía argentina.

Este comportamiento refleja un cambio en la composición de las ventas externas, donde el sector energético adquirió un protagonismo cada vez mayor y comenzó a desplazar a productos que históricamente ocuparon posiciones centrales dentro de la canasta exportadora nacional.

Combustibles y Energía explican el 40% del crecimiento exportador

Uno de los datos más destacados del intercambio comercial de octubre fue el desempeño del rubro Combustibles y Energía, que registró un crecimiento interanual del 93,9% y alcanzó exportaciones por US$1.734 millones.

La magnitud de ese incremento permite dimensionar la importancia que adquirió el sector energético en la expansión del comercio exterior. Según los datos difundidos, esta actividad explicó por sí sola aproximadamente el 40% del aumento total de los envíos argentinos al exterior durante el período.

El crecimiento no constituye un fenómeno aislado, sino la profundización de una tendencia que comenzó a observarse en mayo y que fue consolidándose con el paso de los meses. En ese proceso, el petróleo adquirió un lugar central como generador de divisas, superando a la soja y a otros productos tradicionales del sector agropecuario.

Tal como informó TN, el cambio en la estructura exportadora resulta evidente al comparar la posición que ocupaba el petróleo crudo durante 2025 con la que presenta actualmente.

El aceite crudo de petróleo se encontraba el año pasado en el cuarto escalón del ranking de los principales productos exportados por Argentina. Sin embargo, durante 2026 pasó a encabezar la clasificación, convirtiéndose en el principal producto individual despachado hacia los mercados internacionales.

Este desplazamiento representa una modificación importante dentro de la composición de las exportaciones nacionales, debido al peso creciente de la actividad hidrocarburífera en la generación de ingresos provenientes del comercio exterior.

El petróleo crudo registró un salto del 121,7% interanual

Las cifras específicas correspondientes al petróleo muestran con mayor claridad la dimensión de este crecimiento. Durante octubre, los envíos de petróleo crudo alcanzaron los US$1.169 millones, lo que representó un incremento del 121,7% respecto del mismo mes de 2025.

Ese volumen permitió que el producto concentrara individualmente el 11,6% del total de las exportaciones argentinas. De esta manera, el petróleo no solamente se posicionó como el principal producto individual de la canasta exportadora, sino que también explicó una proporción considerable de los ingresos generados por las ventas al exterior.

Detrás de esta evolución aparecen dos factores centrales: el aumento de la producción nacional, particularmente en Vaca Muerta, y el comportamiento de los precios internacionales del crudo.

Por un lado, Vaca Muerta continúa impulsando la expansión de la producción hidrocarburífera. En septiembre, el desarrollo alcanzó otro récord productivo, consolidando su participación en el crecimiento de la oferta energética destinada tanto al mercado interno como a las exportaciones.

Por otro lado, el contexto internacional también contribuyó a mejorar los ingresos generados por cada barril vendido. Durante octubre, el petróleo Brent promedió casi US$108 por barril, con un incremento interanual del 68%.

La suba estuvo relacionada con el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, un escenario que incidió sobre los precios internacionales y acompañó el crecimiento de los ingresos provenientes de las exportaciones argentinas de crudo.

La combinación entre mayores niveles de producción y precios internacionales más elevados permitió que el petróleo se transformara en uno de los principales motores de la expansión comercial registrada durante 2026.

Las perspectivas para 2027

Con el desempeño acumulado durante los primeros diez meses del año, los analistas consideran que las exportaciones argentinas superarán ampliamente los US$100.000 millones en 2026. Al mismo tiempo, comenzaron a proyectar cuáles podrían ser las condiciones del comercio exterior durante 2027.

Desde la consultora Abeceb anticipan que el intercambio comercial argentino mantendrá un sesgo favorable durante el próximo año, aunque advierten que el comportamiento sería menos extraordinario que el previsto para 2026.

Las proyecciones identifican tres grandes sectores estratégicos que podrían sostener el crecimiento de las ventas al mundo: la energía, la minería y el agro. En el caso energético, uno de los principales factores será la continuidad del aumento de la producción de Vaca Muerta, junto con el desarrollo de infraestructura que permita ampliar la capacidad de exportación desde la provincia de Río Negro.

La expansión de la producción hidrocarburífera y la disponibilidad de infraestructura para trasladar y comercializar los recursos aparecen como elementos centrales para sostener el crecimiento de las ventas externas.

El segundo sector señalado es la minería, con especial atención en el litio y los proyectos metalíferos. La actividad minera forma parte de las áreas estratégicas sobre las que se proyecta una mayor participación en el comercio internacional, a partir del desarrollo de sus proyectos productivos.

El tercer componente corresponde al sector agropecuario, cuya producción también contribuiría a sostener las exportaciones argentinas durante el próximo año.

Estos tres sectores constituyen los ejes productivos sobre los que se apoyan las perspectivas de crecimiento del comercio exterior para 2027 y forman parte de las actividades a las que apostó desde el inicio la gestión de Javier Milei.

La moderación de los precios internacionales

A pesar de las perspectivas favorables para el próximo año, desde Abeceb también señalan factores que podrían moderar el desempeño comercial respecto de los resultados extraordinarios proyectados para 2026. Uno de ellos está relacionado con los precios internacionales, para los que se anticipa una evolución más moderada. Esta previsión incluye particularmente al petróleo Brent, cuyo incremento durante octubre tuvo una incidencia importante en los ingresos generados por las exportaciones energéticas argentinas.

Si los valores internacionales dejan de registrar subas de la magnitud observada durante este año, el aporte de los precios a la expansión de las ventas externas podría ser menor, aun cuando continúe aumentando la producción nacional.

En paralelo, los analistas prevén que un repunte de la actividad económica argentina impulse una recuperación progresiva de las importaciones.

El crecimiento de la economía podría traducirse en una mayor demanda de insumos y bienes de capital provenientes del exterior, necesarios para acompañar el desarrollo de las actividades productivas.

Este comportamiento tendría incidencia directa sobre el resultado de la balanza comercial, debido a que una recuperación de las compras externas podría reducir la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones.