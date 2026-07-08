El petróleo vuelve a subir y las bolsas caen tras el fin del alto al fuego en Medio Oriente

Los mercados internacionales registraron este miércoles una fuerte reacción luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto al fuego con Irán, una definición que coincidió con una nueva escalada militar en Medio Oriente y volvió a instalar incertidumbre sobre el futuro del conflicto.

Como consecuencia de este escenario, los precios internacionales del petróleo retomaron la tendencia alcista y se aproximaron nuevamente a la barrera de los 80 dólares por barril, mientras que las principales bolsas de Europa y Asia operaron con importantes pérdidas.

La respuesta de los inversores se produjo inmediatamente después del anuncio formulado por Trump, quien consideró concluido el acuerdo alcanzado con Irán tras una serie de nuevos ataques contra objetivos militares iraníes.

El Brent y el WTI registraron fuertes subas

Los dos principales indicadores del mercado petrolero internacional mostraron importantes incrementos durante la jornada. El Brent, referencia para el mercado europeo, avanzó 5,33 %, alcanzando una cotización de 78,12 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, registró una suba de 5,01 %, ubicándose en 73,97 dólares por barril. Los principales datos del mercado durante la jornada fueron:

Brent: 78,12 dólares por barril (+5,33 %).

78,12 dólares por barril (+5,33 %). WTI: 73,97 dólares por barril (+5,01 %).

La recuperación del precio del crudo se produjo luego de que el mercado volviera a incorporar el riesgo geopolítico derivado del conflicto en Medio Oriente.

El impacto de la ruptura de la tregua

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, iniciada el 28 de febrero, el barril de Brent se negociaba en torno a los 73 dólares. Posteriormente, tras alcanzarse el acuerdo de paz entre los países involucrados, el precio había regresado a ese nivel.

Sin embargo, en las últimas horas la cotización volvió a incrementarse debido al deterioro de la tregua y al recrudecimiento de las acciones militares entre Estados Unidos e Irán. La renovada presión sobre el mercado energético responde a la creciente incertidumbre respecto de la continuidad del acuerdo alcanzado entre ambos países.

En ese contexto, la inestabilidad quedó reflejada tanto en los ataques registrados durante las últimas horas como en las declaraciones formuladas por Trump.

Las declaraciones de Donald Trump

El presidente estadounidense anunció el fin del acuerdo al afirmar que, desde su punto de vista, la tregua ya no tenía vigencia. Durante su participación en la cumbre de la OTAN, Trump manifestó que "para mí, creo que se ha terminado", al referirse al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, indicó que los negociadores estadounidenses continuarán manteniendo conversaciones con Teherán, aunque consideró que "están perdiendo el tiempo".

En ese mismo pronunciamiento también calificó a los iraníes de "basura", endureciendo aún más el tono de sus declaraciones.

Una nueva escalada militar en Medio Oriente

Las expresiones del mandatario estadounidense estuvieron acompañadas por una nueva ofensiva militar desarrollada por Estados Unidos. Según la información difundida, las fuerzas estadounidenses atacaron más de 80 puntos estratégicos de Irán luego de que el régimen iraní agrediera tres barcos petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Estos enfrentamientos representan los episodios de mayor intensidad registrados desde la entrada en vigencia del acuerdo provisional de paz entre ambas partes.

La continuidad de las acciones militares incrementó la preocupación de los mercados internacionales por la estabilidad de una región considerada estratégica para el abastecimiento energético mundial.

Las bolsas europeas cerraron con fuertes pérdidas

El recrudecimiento del conflicto también tuvo un impacto inmediato sobre los mercados bursátiles. Las principales bolsas de Europa iniciaron la jornada con importantes retrocesos.

Los principales indicadores registraron las siguientes variaciones:

París: -1,97 %.

-1,97 %. Fráncfort: -1,86 %.

-1,86 %. Londres: -1,43 %.

-1,43 %. Euro Stoxx 50: -1,86 %.

-1,86 %. Ibex 35 (España): -2,60 %.

La evolución negativa reflejó la cautela de los inversores frente al incremento de la tensión internacional y la posibilidad de que el conflicto continúe escalando.

Asia también registró caídas

Los mercados asiáticos replicaron la tendencia observada en Europa y también finalizaron la jornada con resultados negativos. Entre las principales plazas bursátiles se destacaron:

Tokio: caída de 2,10 %.

caída de 2,10 %. Seúl: descenso de 5,35 %.

Las bajas registradas en Asia acompañaron el comportamiento de los mercados internacionales luego de conocerse el endurecimiento de la postura estadounidense y la continuidad de los enfrentamientos.