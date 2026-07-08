Quién es la tucumana que asumirá como nueva economista jefa del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes la designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva Economic Counsellor y directora del Departamento de Investigación, una de las áreas técnicas más importantes del organismo multilateral. La decisión fue comunicada por la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, quien destacó la trayectoria académica, la experiencia en política monetaria y las capacidades de liderazgo de la especialista argentina.

La designación marca un cambio en la conducción del equipo encargado de elaborar los principales análisis económicos del organismo. Tenreyro reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas, quien dejó recientemente el cargo para regresar al ámbito académico. La nueva responsable asumirá formalmente sus funciones el 10 de agosto de 2026.

Una trayectoria académica de reconocimiento internacional

Silvana Tenreyro nació en San Miguel de Tucumán y cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Tucumán, donde obtuvo el título de economista con diploma de honor en 1997.

Posteriormente continuó su formación en la Universidad de Harvard, donde realizó tanto su maestría como su doctorado en Economía, consolidando una carrera académica que la llevó a convertirse en una de las investigadoras más reconocidas de su disciplina.

Actualmente se desempeña como profesora en la London School of Economics, institución a cuya facultad pertenece desde 2004. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad de investigación y publicó trabajos académicos en revistas especializadas de primer nivel.

Su producción científica fue distinguida con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos:

Yrjö Jahnsson Award.

Bernhard Harms Prize.

Birgit Grodal Award.

Asimismo, integra destacadas instituciones académicas y científicas internacionales. Es miembro de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society, además de haber sido reconocida como miembro honorario extranjero de la American Economic Association. También ocupó la presidencia de la European Economic Association.

Experiencia en política monetaria y organismos internacionales

Además de su extensa carrera académica, Tenreyro acumuló una importante experiencia en materia de políticas públicas y política monetaria. Entre 2017 y 2023 integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra como miembro externo, desempeñando un papel dentro de uno de los principales bancos centrales del mundo.

Con anterioridad trabajó como economista en la Reserva Federal de Boston y también participó en el comité equivalente del Banco de Mauricio, ampliando así su experiencia en organismos financieros y monetarios internacionales.

Hasta la actualidad forma parte del Grupo Asesor Externo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y además asesora tanto a instituciones públicas como privadas en cuestiones económicas y financieras.

Un perfil con proyección global

La nueva economista jefa del Fondo posee nacionalidad argentina, británica e italiana, una característica que acompaña una trayectoria desarrollada en distintos ámbitos académicos e institucionales de alcance internacional.

Su formación, experiencia en investigación, participación en organismos monetarios y actividad como asesora fueron algunos de los elementos destacados durante el anuncio realizado por el FMI para explicar su elección al frente del Departamento de Investigación.

Desde esa posición será una de las principales responsables de la producción técnica del organismo y de la elaboración de los análisis económicos que sirven de base para sus evaluaciones sobre la economía mundial.

El respaldo de Kristalina Georgieva

Al anunciar la designación, Kristalina Georgieva resaltó especialmente las condiciones profesionales y personales de Tenreyro, haciendo énfasis tanto en su capacidad técnica como en su estilo de conducción.

La directora gerente del Fondo afirmó que la economista argentina sobresale por su liderazgo intelectual y por su capacidad para construir consensos. "Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso", expresó Georgieva.

La titular del organismo también destacó sus cualidades para comunicar conceptos económicos complejos y acercarlos a distintos públicos. "También es conocida por su habilidad para comunicar cuestiones económicas complejas con claridad y precisión, y por promover un diálogo constructivo entre públicos diversos. Estas cualidades le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo en materia de perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación", sostuvo en el comunicado oficial.

El rol que desempeñará en el Fondo Monetario Internacional

Como nueva Economic Counsellor y directora del Departamento de Investigación, Silvana Tenreyro tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración de los principales informes técnicos del Fondo Monetario Internacional.

Entre sus funciones estará la conducción de los equipos encargados de producir los análisis económicos del organismo y de establecer la mirada técnica del FMI sobre la coyuntura internacional.

La economista argentina sucederá en ese rol a Pierre-Olivier Gourinchas, quien encabezó el área durante los últimos años antes de decidir su regreso a la actividad académica.

Con su incorporación a partir del 10 de agosto de 2026, el Fondo Monetario Internacional iniciará una nueva etapa en la conducción de uno de sus departamentos más relevantes, con una economista argentina al frente de la elaboración de las perspectivas económicas globales y de los principales estudios técnicos que produce la institución.