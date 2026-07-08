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La producción minera anotó su tercera suba mensual y alcanzó uno de los mejores desempeños de la economía

La producción industrial minera mantuvo su tendencia positiva durante mayo, con incrementos tanto en la comparación interanual como mensual. Luis Caputo destacó "un nuevo récord" del indicador tendencia-ciclo.

8 Julio de 2026 00.31

El índice de producción industrial minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido.

Así, el acumulado enero-mayo presentó un aumento de 7,8%, 6,2 puntos porcentuales (p.p.) superior al mismo período de 2025.

En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor y avanzó 0,4% en comparación con abril. El índice serie tendencia‑ciclo registra un aumento de 0,3% respecto al mes anterior.

En las subclases, la "Extracción de sal" traccionó el crecimiento del índice general: subió 128,9% interanual y acumuló 98,4% en el período enero-mayo.

Por detrás quedaron otras subcategorías, como la "Extracción y aglomeración de turba" (123,4%) y "Extracción de petróleo crudo" (19,2%), entre otras.

Sin embargo, no todas las categorías finalizaron mayo por encima del índice general. "Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural" fue la subclase que más se contrajo, con un retroceso de 21,4%.

Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico. Sumado al agro y la energía, son tres de los sectores de la economía que continúan con expansiones y traccionan el crecimiento general de la economía.

El desempeño de las subclases del IPI minero

  • Extracción de petróleo crudo: 19,2%.
  • Extracción de gas natural: 5,5%.
  • Extracción de metales preciosos: 1,3%.
  • Extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio: 41,9%.
  • Extracción de rocas ornamentales: -19,7%.
  • Extracción de piedra caliza y yeso: -14,1%.
  • Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: 3,4%.
  • Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.
  • Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 54,2%.
  • Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.
  • Extracción de sal: 128,9%.
  • Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p.: 9,4%.
  • Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural: -21,4%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el crecimiento de la minería y señaló que alcanzó "un nuevo récord hitórico" en el índice tendencia-ciclo.

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