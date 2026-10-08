El petróleo vuelve a superar los US$105 y crece la preocupación por la escasez global

El precio del petróleo volvió a superar los US$105 por barril este jueves, en un escenario marcado por la incertidumbre sobre posibles nuevas interrupciones del suministro en Medio Oriente. El movimiento volvió a poner en el centro de la atención de los mercados internacionales el riesgo de una posible escasez global de crudo y sus consecuencias sobre los precios energéticos.

El barril de Brent, referencia internacional, se negociaba a US$105,37, retomando una tendencia alcista que lo llevó a alcanzar máximos en casi un mes. En paralelo, el crudo WTI, de referencia en el mercado estadounidense, operaba por encima de los US$90, luego de registrar una suba del 5% respecto del cierre previo.

La evolución de ambos precios se produjo en medio de un contexto de creciente preocupación por el abastecimiento. En los últimos días, Teherán intensificó los ataques contra los buques petroleros en el estrecho de Ormuz, una vía marítima considerada clave para el transporte mundial de crudo.

La posibilidad de nuevas interrupciones en esa ruta incrementó la incertidumbre entre los operadores y sumó presión sobre un mercado que ya venía siguiendo de cerca las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz vuelve a concentrar la atención

El movimiento de los precios del petróleo estuvo directamente relacionado con la preocupación por las posibles interrupciones del suministro. El escenario en el estrecho de Ormuz adquirió particular relevancia debido a su importancia para el transporte mundial de crudo.

Los ataques contra buques petroleros registrados en los últimos días profundizaron el nerviosismo y contribuyeron a impulsar nuevamente el valor del petróleo. En ese marco, el Brent alcanzó los US$105,37, mientras el WTI se ubicó por encima de los US$90 después de una fuerte recuperación respecto de la jornada anterior.

El comportamiento del mercado reflejó así la sensibilidad de los precios energéticos frente a las dificultades que puedan afectar el traslado y el suministro de petróleo.

A este escenario se incorporó además otro factor de preocupación para la producción estadounidense: el avance del huracán Isaías sobre el Golfo de México.

El huracán Isaías afecta la producción de EE.UU.

El avance del fenómeno meteorológico llevó a los productores de petróleo y gas de Estados Unidos a frenar parte de la actividad offshore en el Golfo de México.

La interrupción adquirió relevancia por el peso de esa región en la producción nacional de crudo. El área concentra casi el 15% de la producción anual de petróleo de Estados Unidos, por lo que la reducción de actividades offshore se sumó a las preocupaciones existentes sobre la disponibilidad de suministro. De esta manera, el mercado petrolero quedó expuesto simultáneamente a las tensiones vinculadas con Medio Oriente y a las dificultades generadas por el huracán en una zona productora estadounidense.

Los principales factores que incidieron sobre el escenario fueron:

Brent: US$105,37 por barril.

US$105,37 por barril. WTI: por encima de US$90.

por encima de US$90. Suba del WTI: 5% respecto del cierre previo.

5% respecto del cierre previo. Golfo de México: concentra casi el 15% de la producción anual de crudo de Estados Unidos.

concentra casi el 15% de la producción anual de crudo de Estados Unidos. Medio Oriente: intensificación de ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz.

intensificación de ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz. Huracán Isaías: reducción de parte de la actividad offshore de petróleo y gas en el Golfo de México.

La AIE prepara nuevas reservas

Frente a la posibilidad de que las interrupciones del suministro se profundicen, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirmó que está preparada para liberar mayores reservas de petróleo en caso de ser necesario.

Hasta el momento, fueron liberados aproximadamente 325 millones de barriles de petróleo de los 400 millones de barriles que los 32 países de la AIE habían prometido en marzo con el objetivo de compensar las posibles interrupciones del suministro provocadas por la guerra en Medio Oriente. La diferencia entre ambas cifras deja planteada la existencia de reservas adicionales comprometidas para hacer frente a nuevas dificultades en el abastecimiento, si la situación así lo requiere.

La intervención de la AIE se produce en un momento en que el mercado vuelve a registrar una fuerte presión alcista sobre el petróleo. El regreso del Brent por encima de los US$105 y el salto del WTI reflejan el impacto que las amenazas sobre la oferta pueden generar en las cotizaciones internacionales.

Las bolsas internacionales reaccionan con cautela

La nueva escalada del petróleo también repercutió en el comportamiento de los mercados financieros. Con el crudo nuevamente por encima de los US$105 por barril, los mercados internacionales mostraron una mayor cautela.

Las principales bolsas de Europa operaban en rojo y anticipaban una jornada complicada para la bolsa de Nueva York. En Asia, los mercados habían cerrado con pérdidas de hasta 1,7%.

El comportamiento negativo también alcanzaba a los principales índices de Wall Street, que registraban bajas durante la jornada. Los valores registrados fueron:

Dow Jones: caída de 0,99%.

caída de 0,99%. S&P 500: descenso de 0,54%.

descenso de 0,54%. Nasdaq: baja de 0,74%.

La reacción de los mercados reflejó el clima de incertidumbre generado por el nuevo avance del petróleo y por las posibilidades de que las dificultades de suministro se profundicen.