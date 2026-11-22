Más de ocho de cada diez trabajadores asalariados de Argentina restringen su alimentación durante la jornada laboral por motivos económicos. Así lo indica un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) junto con Edenred, sobre una muestra nacional representativa de 1.200 empleados en relación de dependencia.

El relevamiento expone una problemática que no se limita a la posibilidad de comprar un almuerzo: las dificultades económicas también condicionan qué alimentos consumen los trabajadores, en qué cantidad y con qué calidad nutricional.

«Hay una gran mayoría que, por diferentes razones, tiene restricciones en su alimentación durante la jornada laboral. El principal motivo es la cuestión económica», explicó Yanina Tuñón, socióloga que participó de la investigación.

Según detalló, una parte importante de los empleados reconoce que los alimentos que puede adquirir durante el horario de trabajo tienen un bajo valor nutricional. En las grandes ciudades, esta situación afecta especialmente a quienes trabajan en el sector público y en micro y pequeñas empresas, donde suelen predominar las comidas al paso, como panchos, empanadas y sándwiches.

En contraste, quienes se desempeñan en grandes compañías suelen disponer de mejores condiciones para resolver el almuerzo. Algunas empresas cuentan con comedores, heladeras, microondas y aportes económicos destinados a cubrir parte de los gastos de alimentación.

Mujeres y jóvenes, entre los más afectados

El estudio identificó que los trabajadores jóvenes y las mujeres enfrentan mayores dificultades para alimentarse adecuadamente durante la jornada laboral.

En el caso de las mujeres, Tuñón señaló que existe un componente estructural relacionado con la organización económica de los hogares. «En general, las mujeres, cuando hay problemas económicos, son las primeras que restringen su ingesta alimentaria», explicó.

La especialista también describió cambios en las estrategias familiares para resolver las comidas. Antes, muchas familias preparaban cenas más abundantes para aprovechar las sobras y armar viandas para el día siguiente. Sin embargo, esa práctica perdió terreno ante las restricciones económicas y la necesidad de priorizar la alimentación de los chicos.

«Muchas veces hacían una cena más abundante para después armar viandas y hoy la realidad es que la cena es una de las comidas que más se restringe y se prioriza mucho a los chicos», sostuvo.

Alimentarse durante el trabajo puede representar el 10% del salario

El costo de comprar alimentos durante la jornada laboral es otro de los factores que explican las dificultades. De acuerdo con los datos expuestos durante la entrevista, realizar esa ingesta en el mercado puede representar alrededor del 10% del salario de un trabajador.

«Con el nivel del salario promedio de los trabajadores asalariados, hacer esa ingesta todos los días representa una proporción muy importante», remarcó Tuñón.

Las consecuencias también se reflejan en la salud. Según las mediciones del índice de masa corporal incluidas en la investigación, seis de cada diez trabajadores presentan sobrepeso u obesidad.

La falta de una comida adecuada durante el mediodía puede favorecer hábitos alimentarios desordenados. La socióloga explicó que algunos empleados reconocen que, durante el regreso a sus hogares, realizan ingestas de alimentos de bajo valor nutricional o episodios de consumo excesivo.

La falta de alimentación también genera aislamiento

El informe advierte, además, sobre un efecto menos visible: la autoexclusión dentro del ámbito laboral. Algunos trabajadores que no tienen dinero para comprar comida prefieren quedarse en sus escritorios durante el horario del almuerzo y evitar compartir ese momento con sus compañeros.

«Muchos reconocen también que no tener qué comer durante el mediodía produce autoexclusión. Es decir, trabajadores que dicen: "Mejor me quedo trabajando en mi escritorio, no me junto con otros compañeros"», relató Tuñón.

Para la especialista, compartir el almuerzo puede favorecer la integración entre trabajadores de distintos sectores y jerarquías. Esa interacción, sostuvo, contribuye a fortalecer la cohesión dentro de las organizaciones y puede mejorar los niveles de productividad.

El aporte de las empresas como alternativa

Frente a este escenario, más de ocho de cada diez trabajadores consideran muy importante recibir una contribución de sus empleadores para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral.

Tuñón señaló que el nuevo marco normativo contempla mecanismos para que las empresas puedan destinar recursos a ese fin. «La ley plantea algo que tiene muchas posibilidades de concretarse en el país, porque permite que las empresas puedan destinar fondos a lo que es la ingesta en el contexto del trabajo», explicó.

También destacó que las nuevas tecnologías permiten implementar estos sistemas mediante transferencias y mecanismos que ofrecen transparencia y beneficios impositivos.

Según su estimación, las grandes compañías serían las primeras en incorporar esta modalidad, seguidas por las medianas y, posteriormente, por las pequeñas empresas y el sector público.

Sin embargo, la socióloga advirtió que la investigación contempla únicamente a trabajadores registrados, que representan aproximadamente la mitad de la población ocupada del país. Por eso, consideró que las condiciones podrían ser aún más difíciles entre quienes se desempeñan en la informalidad.

«Si tenemos estos niveles de privación en la ingesta alimentaria laboral de los trabajadores que mejor están, porque son los formalizados, muy probablemente la situación sea mucho peor en ese 50% de trabajadores informales que tenemos en el país», alertó.