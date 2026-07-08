La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en junio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% durante junio, según informó este miércoles el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato representa una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una variación del 2,1%.

Con este resultado, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanzó el 16%, mientras que la variación interanual llegó al 32,6%, tomando como referencia los últimos doce meses.

La evolución del indicador mostró un comportamiento diferenciado entre bienes y servicios, con una mayor incidencia de estos últimos en el resultado general del mes.

Bienes y servicios evolucionaron a ritmos diferentes

El informe señala que los bienes registraron un incremento del 1,5%, mientras que los servicios avanzaron un 2% durante junio. En el caso de los bienes, el aumento estuvo explicado principalmente por las subas observadas en distintos productos de consumo cotidiano.

Entre los incrementos más relevantes se destacaron:

Alimentos.

Verduras.

Panificados.

Lácteos.

Medicamentos.

Automóviles.

Combustibles.

Productos de limpieza.

El reporte también recordó que la inflación acumulada en 2026 asciende al 16%, consolidando la evolución registrada durante los primeros seis meses del año.

Los servicios impulsaron el resultado del mes

Dentro del componente de servicios, los mayores aumentos estuvieron vinculados a distintos rubros relacionados con el costo de vida de los hogares. El principal impulso provino de:

Alquileres.

Remuneraciones del servicio doméstico.

Restaurantes, bares y casas de comida.

Asimismo, el informe identificó otros incrementos importantes en:

Cuotas de medicina prepaga.

Boleto de colectivo urbano.

Gastos comunes de vivienda.

Estos aumentos contribuyeron a que la variación de los servicios se ubicara por encima de la registrada en los bienes durante el mes de junio.

Vivienda, uno de los rubros de mayor incidencia

Entre las divisiones que integran el índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento del 2,2%. Según el informe, este rubro aportó 0,44 puntos porcentuales al resultado mensual de la inflación.

La evolución estuvo explicada principalmente por:

Los aumentos en los alquileres.

Las subas en las tarifas de agua.

De esta manera, el comportamiento de este componente volvió a tener una incidencia importante sobre el índice general de precios correspondiente al mes de junio.

Alimentos mantuvieron una tendencia alcista

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,6% durante junio. Dentro de este rubro, los productos que presentaron los mayores incrementos fueron:

Verduras: 5,9%.

5,9%. Pan y cereales: 2%.

2%. Lácteos: 1,7%.

Estos aumentos explicaron buena parte del comportamiento de los bienes durante el mes y contribuyeron a la evolución general del índice de precios.

Salud, transporte y equipamiento del hogar

El informe difundido por el organismo estadístico porteño también mostró incrementos en otros sectores de consumo. El rubro Salud registró una variación del 2,9%, impulsada principalmente por el ajuste en las cuotas de medicina prepaga.

Por su parte, Transporte mostró un aumento del 2,1%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una de las mayores variaciones del mes al avanzar 4,1%. En este último caso, el incremento respondió al aumento de:

Los salarios del personal de servicio doméstico.

Los productos de limpieza.

Prendas de vestir fue el único rubro con variación negativa

Entre las distintas divisiones relevadas por el Instituto de Estadística y Censos porteño, Prendas de vestir y calzado fue el único sector que mostró una disminución de precios durante junio.

El rubro registró una baja del 0,7%, diferenciándose del comportamiento observado en el resto de los componentes del índice.

Un semestre con inflación acumulada del 16%

Con el dato de junio, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires cerró el primer semestre de 2026 con un incremento acumulado del 16%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6%.

La desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo marcó una moderación en el ritmo de aumento de los precios, aunque el informe evidencia que distintos componentes continuaron registrando incrementos durante junio.

Los mayores aportes al resultado mensual provinieron de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud, Transporte, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que Prendas de vestir y calzado fue el único rubro que mostró una reducción en sus valores durante el período analizado.