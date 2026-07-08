Georgieva visitará la Argentina a fines de julio tras una invitación de Milei

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, luego de haber sido invitada por el presidente Javier Milei. El anuncio fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de X y destacó el vínculo que mantiene la actual administración con el organismo multilateral.

Según expresó el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de Georgieva se producirá en un contexto que definió como de "excelente relación y diálogo constructivo" entre el Gobierno argentino y el FMI, en el marco del programa económico que se encuentra en desarrollo.

Caputo sostuvo que la visita permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto entre ambas partes y fortalecer el respaldo del organismo internacional para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico.

En su mensaje señaló: "Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

Pese al anuncio oficial, el ministro no brindó precisiones sobre la agenda que desarrollará Georgieva durante su permanencia en el país. Sí confirmó que será la primera visita que la directora gerente del FMI realizará a la Argentina.

El antecedente del último encuentro

El contacto más reciente entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva tuvo lugar en abril, en Washington, durante las negociaciones que permitieron al Gobierno cerrar la segunda revisión del acuerdo firmado un año antes.

Como resultado de esas conversaciones, la Argentina logró destrabar un desembolso de US$1000 millones, correspondiente a esa instancia de revisión del programa vigente con el organismo internacional. Ese antecedente constituye el último encuentro oficial entre ambos funcionarios antes del viaje que la titular del FMI concretará a fines de este mes.

La confirmación de la visita de Georgieva se conoció poco después de que el equipo económico nacional presentara el programa financiero hasta 2027.

Durante esa presentación, realizada este lunes, Luis Caputo explicó cuáles serán los mecanismos de financiamiento previstos para afrontar los pagos de deuda externa correspondientes a este año y al próximo.

En ese contexto, el ministro sostuvo que la administración nacional mantiene una política de cumplimiento de sus compromisos financieros. "Es un gobierno que desde el día uno optó por cumplir con todas las obligaciones. La nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada, los intereses se pagan con superávit fiscal", afirmó.

Las declaraciones del funcionario acompañaron la presentación de la estrategia financiera del Gobierno para los próximos años y precedieron al anuncio de la visita de la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional.

La llegada de Georgieva y la designación de Tenreyro

La visita de la directora gerente del FMI también coincide con la reciente designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como economista jefe del organismo, cargo desde el cual trabajará junto a Georgieva.

Tenreyro reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas, quien dejó recientemente esa función para regresar al ámbito académico.

De acuerdo con la información difundida, la economista argentina asumirá oficialmente sus nuevas funciones el 10 de agosto, incorporándose al equipo de conducción técnica del Fondo Monetario Internacional.

Las proyecciones económicas difundidas por el FMI

Antes del comunicado emitido por Luis Caputo, el Fondo Monetario Internacional publicó la actualización de julio de sus Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés).

En ese informe, el organismo ratificó sus previsiones sobre la evolución de la economía argentina y mantuvo sin cambios la estimación de crecimiento presentada anteriormente. Las principales proyecciones difundidas fueron las siguientes:

Expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% durante este año.

Crecimiento del 4% en 2027.

Continuidad del proceso de desaceleración de la inflación.

Inflación por debajo del 10% hacia fines de 2028.

Además, el organismo internacional señaló que espera una aceleración de la actividad económica durante el resto de 2026.

Según el informe, esa evolución estaría impulsada por las exportaciones primarias, junto con la recuperación de la inversión y la construcción, factores que forman parte de las perspectivas económicas difundidas en la actualización de julio del WEO.

La confirmación del viaje de Kristalina Georgieva, la presentación del programa financiero hasta 2027, la reciente designación de Silvana Tenreyro como economista jefe del FMI y las proyecciones económicas difundidas por el organismo conforman el contexto en el que se desarrollará la primera visita oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, prevista para fines de este mes.