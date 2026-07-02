El riesgo país cayó a 418 puntos y alcanzó su nivel más bajo en más de ocho años

El riesgo país registró este jueves una nueva caída y se ubicó en 418 puntos, alcanzando el nivel más bajo de los últimos ocho años y estableciendo un nuevo mínimo durante la gestión del presidente Javier Milei. La baja del indicador elaborado por JP Morgan estuvo acompañada por un desempeño positivo de los bonos argentinos que operan en el exterior y por una jornada de alzas para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, mientras el mercado cambiario mostró movimientos moderados en las distintas cotizaciones del dólar.

La evolución del indicador se produjo en un contexto en el que el Gobierno ratificó los principales lineamientos de su programa económico durante la presentación del avance del Presupuesto 2027, documento que contempla la consolidación de la baja de la inflación, el sostenimiento del superávit fiscal y el avance en una nueva reducción de impuestos. A este escenario también se sumaron los cambios realizados en el gabinete nacional.

El riesgo país alcanzó un nuevo mínimo

El indicador elaborado por JP Morgan, utilizado como referencia para medir la confianza de los inversores, descendió hasta los 418 puntos.

De acuerdo con los datos difundidos, este valor representa el menor nivel alcanzado desde el 26 de abril de 2018, cuando el índice había registrado la misma marca. Además de convertirse en el registro más bajo de los últimos ocho años, el dato también constituye el nuevo piso durante la gestión de Javier Milei, reflejando la continuidad de una tendencia descendente observada durante los últimos meses.

La evolución del riesgo país fue seguida de cerca por los mercados financieros, que también registraron mejoras en otros activos argentinos.

El contexto económico que acompañó la baja

La caída del indicador se produjo luego de que el Gobierno reafirmara los ejes centrales de su programa económico durante la presentación del avance del Presupuesto 2027. Según la información difundida, el plan contempla los siguientes objetivos:

Consolidar la baja de la inflación.

Sostener el superávit fiscal.

Avanzar con una nueva reducción de impuestos.

A este contexto económico también se agregaron los cambios en el gabinete, otro de los factores mencionados dentro del escenario que acompañó el comportamiento del riesgo país. En ese marco, los analistas de la consultora Qualy señalaron que "la economía argentina ingresa al segundo semestre de 2026 con un entorno externo menos adverso que el vigente el mes pasado y con un panorama local más despejado, al menos en el ámbito político".

La visión de la consultora Qualy

La consultora también realizó un análisis sobre el escenario político y su posible incidencia en la evolución de los mercados.

De acuerdo con Qualy, tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno logró "reducir parte de la tensión política que limitaba su capacidad de gestión". Según esa evaluación, este contexto permitiría a la administración encabezada por Javier Milei recuperar margen para impulsar su agenda política.

En ese sentido, la consultora sostuvo que el nuevo escenario posibilitaría "retomar cierto control de la agenda política y reactivar la agenda legislativa vinculada a las reformas económicas".

Bonos, acciones y dólar acompañaron la jornada

El comportamiento del riesgo país estuvo acompañado por una mejora en otros indicadores financieros durante la rueda de este 2 de julio.

Los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior registraban subas de hasta 1,4%. Al mismo tiempo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operaban con resultados positivos.

Entre ellas, los papeles de Loma Negra encabezaban las ganancias de la jornada con una suba del 4%. En cuanto al mercado cambiario, las cotizaciones informadas fueron las siguientes:

Dólar oficial (Banco Nación): $1510.

Dólar MEP: $1525,53.

Contado con Liquidación (CCL): $1572,75.

Los dólares financieros mostraban incrementos de hasta 0,4%.

La evolución durante la gestión de Javier Milei

El descenso del riesgo país representa la continuidad de una tendencia iniciada desde el comienzo de la actual gestión nacional.

Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, el indicador se ubicaba por encima de los 1900 puntos. Posteriormente, fue registrando sucesivas bajas y durante la primera parte de 2025 se movió dentro de un rango de 600 a 800 unidades.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, el riesgo país registró un pico superior a los 1400 puntos, luego de que el kirchnerismo ganara las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Más tarde, el triunfo oficialista en octubre dio inicio a una nueva etapa descendente. El año 2025 concluyó con un riesgo país de 571 unidades.

Ya durante 2026, el indicador continuó profundizando su tendencia a la baja. El 28 de enero había alcanzado un mínimo de 481 puntos básicos, pero el 2 de julio perforó nuevamente ese piso al ubicarse en 418 puntos, el menor valor registrado tanto durante la gestión de Javier Milei como en los últimos ocho años.

Desde enero de este año, el indicador acumula una caída de 153 unidades, equivalente a un 36,60%, consolidando la trayectoria descendente que exhibió durante el primer semestre de 2026 y el inicio de la segunda mitad del año.