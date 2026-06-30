ANSES aumentó 2,15% las asignaciones familiares: cuáles son los montos desde julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes un incremento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que comenzarán a regir a partir de julio. La medida fue formalizada mediante la Resolución 187/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece los nuevos valores que percibirán los beneficiarios durante el séptimo mes del año.

La actualización de los montos se realiza en línea con el dato de inflación correspondiente a mayo, siguiendo el mismo mecanismo de ajuste mensual que se aplica a los haberes jubilatorios. De esta manera, el organismo adecuó tanto los importes de las prestaciones como los parámetros de ingresos que determinan el acceso a cada beneficio.

Nuevos valores para la AUH y por Embarazo

Entre las prestaciones alcanzadas por la actualización se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social, cuyos valores fueron modificados desde julio. Los nuevos montos son los siguientes:

AUH y Asignación por Embarazo (valor general): $148.049.

AUH y Asignación por Embarazo - Zona I: $192.464.

Este último monto corresponde a los beneficiarios que residen en:

La Pampa.

Chubut.

Neuquén.

Río Negro.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Asignaciones familiares para trabajadores del sector formal

La resolución también actualiza los importes de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Prenatal destinadas a trabajadores del sector formal, cuyos valores dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

IGF de hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.

$74.033 por hijo. IGF superior a $1.146.199 y de hasta $1.681.012: $49.940 por hijo.

$49.940 por hijo. IGF superior a $1.681.012 y de hasta $1.940.783: $30.206 por hijo.

$30.206 por hijo. IGF mayor a $1.940.783 y de hasta $6.069.688: $15.586 por hijo.

Estos valores comenzarán a aplicarse desde julio conforme a la actualización oficializada por la ANSES.

Asignación por Hijo con Discapacidad

La normativa también contempla los nuevos importes correspondientes a la Asignación por Hijo con Discapacidad, cuyos valores varían de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar. Los montos establecidos son:

IGF de hasta $1.146.199: $241.041 por hijo.

$241.041 por hijo. IGF superior a $1.146.199 y de hasta $1.681.012: $170.522 por hijo.

$170.522 por hijo. IGF superior a $1.681.012: $107.621 por hijo.

Montos para monotributistas

Los contribuyentes adheridos al Monotributo también verán actualizados los importes correspondientes a las asignaciones familiares por hijo y prenatal, de acuerdo con la categoría en la que se encuentren inscriptos.

Los nuevos valores son:

Categoría A: $74.033.

$74.033. Categoría B: $49.940.

$49.940. Categoría C: $30.206.

$30.206. Categorías D, E, F, G y H: $15.586.

Prestaciones de pago único

La Resolución 187/2026 también actualiza los montos de las asignaciones que la ANSES abona por única vez. A partir de julio, los valores serán los siguientes:

Asignación por Nacimiento: $86.295.

$86.295. Asignación por Adopción: $515.930.

$515.930. Asignación por Matrimonio: $129.209.

$129.209. Ayuda Escolar Anual (valor general): $55.672.

Estos importes forman parte del conjunto de prestaciones económicas alcanzadas por la actualización del 2,15%.

Alcance del incremento y límites de ingresos

La suba oficializada por la ANSES no solo alcanza a las asignaciones familiares, sino también a otros beneficiarios contemplados por los programas administrados por el organismo. Según se informó, la actualización comprende igualmente a:

Veteranos de guerra.

Titulares del Sistema Previsional Integrado Argentino.

Beneficiarios de la prestación por desempleo.

Otros programas de asistencia económica.

Por otra parte, la normativa incorpora una aclaración respecto del límite de ingresos para acceder a las asignaciones familiares.

El artículo 4 de la Resolución 187/2026 establece que la percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar excluye a todo el grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma total de los ingresos del hogar no supere el límite máximo de ingresos establecido para acceder al beneficio.

Con esta actualización, la ANSES dejó formalizados los nuevos montos y parámetros que regirán desde julio para las distintas asignaciones familiares y prestaciones alcanzadas por la normativa, en línea con el mecanismo de actualización mensual aplicado por el organismo.