La recaudación tributaria volvió a quedar debajo de la inflación en junio

La recaudación tributaria volvió a caer en junio, luego de haber mostrado una leve mejora en el mes anterior, debido a los menores ingresos vinculados al comercio exterior.

La recaudación total alcanzó los $20.017.103 millones, lo que representó una variación de 23,7% contra el mismo mes de 2025.

Frente a una inflación del 33,2%, la recaudación quedó por debajo del aumento de los precios y retrocedió 7,4% real interanual, según indicó el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz.

Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, habría caído 4,3%.

También recaudó menos que en mayo, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que superó los $21 billones.

En concreto, la baja en las retenciones para el sector agroindustrial afectaron el ingreso del fisco. Así, se contrajeron 27,8% en valores nominales.

"Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación con las vigentes en junio de 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo a 5,5% en junio de 2026", explicó el organismo que conduce Andrés Vásquez.

La desaceleración de las importaciones también influyó en la menor recaudación, dada la alta base de comparación como consecuencia del crecimiento que tuvieron en el último año.

Por último, el vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas (DDJJ) incidió negativamente.

El Impuesto a las Ganancias perdió 13% en términos reales, tras haber recaudado $3,21 billones en junio, como consecuencia de la prórroga de las DDJJ, que se postergó hacia finales de julio.

Los ingresos provenientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudaron $6.549.322 millones en junio, con una variación de 28,2%.

ARCA indicó cuáles fueron las incidencias que afectaron la recaudación del impuesto:

La utilización en junio de 2025 de saldos a favor en otros impuestos para la cancelación de obligaciones en el IVA impositivo.

El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación con el año anterior.

La desaceleración de las importaciones.

En cambio, incidieron positivamente el incremento que anotó el tipo de cambio y la sumatoria de dos días hábiles en la comparación interanual.

Los ingresos por Seguridad Social totalizaron $4.589.199 millones, lo que significó una variación interanual de 29,6%. En este apartado, el organismo recaudador destacó la implementación del Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL).

El Impuesto a los Combustibles, por último, fue uno de los pocos que recaudó por encima de la inflación del mismo período: sumó $674.831 millones, el equivalente a un incremento de 70,4% interanual.



