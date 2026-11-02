El riesgo país otra vez cerca de los 800 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street

La tensión volvió a sentirse en los mercados argentinos, en una jornada marcada por el incremento del riesgo país, las fuertes caídas de las acciones locales que cotizan en Wall Street y una nueva suba del dólar oficial. El escenario financiero estuvo atravesado por factores internacionales y por la incertidumbre política doméstica, que profundizaron la cautela de los inversores.

El indicador que elabora JP Morgan subió un 1,3% este lunes y se ubicó en 979 puntos básicos, con un incremento acumulado del 39,6% en lo que va del año. La evolución del índice volvió a poner el foco sobre la percepción del riesgo argentino en los mercados internacionales.

En paralelo, las acciones de empresas nacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York registraron retrocesos significativos, con pérdidas que llegaron hasta el 14%. La presión sobre los activos argentinos coincidió con una nueva escalada del dólar oficial, que alcanzó su cotización más alta del año.

La combinación de estos movimientos configuró una jornada negativa para los principales indicadores financieros del país, en un contexto en el que los inversores mantienen la atención sobre las definiciones políticas y la evolución de las variables monetarias.

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo anual

En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzó $5 durante la jornada y terminó a $1565 en la ventanilla del Banco Nación. De esta manera, alcanzó su valor nominal más elevado en lo que va de 2026.

El movimiento también se reflejó en el segmento mayorista, donde la cotización cerró en $1545,50. Ese valor representó un incremento de $11,50 respecto del cierre del viernes pasado, según consignó el operador Gustavo Quintana.

La evolución del tipo de cambio se produjo en simultáneo con el deterioro de los indicadores financieros y las caídas de los activos argentinos en el exterior.

El avance del dólar oficial se convirtió así en uno de los datos destacados de la jornada, junto con el aumento del riesgo país y la marcada debilidad de las acciones nacionales que operan en Wall Street.

Los ADR argentinos registraron caídas de hasta 14%

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, conocidas como ADR, mostraron fuertes pérdidas durante la rueda. Los retrocesos más pronunciados correspondieron a Irsa, Cresud e YPF, que encabezaron las bajas entre los principales papeles locales.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Irsa: caída del 14%.

Cresud: retroceso del 8,2%.

YPF: pérdida del 6%.

Las bajas reflejaron la presión que atravesaron los activos argentinos en el mercado estadounidense, en una jornada en la que el escenario internacional y las dudas vinculadas con la política local se combinaron para condicionar las decisiones de los inversores. La caída de las acciones se produjo en un contexto de cautela generalizada, con los operadores atentos tanto a los acontecimientos externos como a las definiciones que puedan surgir en el plano político argentino.

Las elecciones de Estados Unidos y Brasil

La jornada financiera estuvo atravesada por un escenario internacional complejo. Este martes se desarrollarán las elecciones de medio término en Estados Unidos, un acontecimiento que concentró la atención de los mercados en la previa de los comicios. A ese factor se sumó un contexto que ya venía afectado por las elecciones en Brasil, que también incidieron sobre el clima financiero regional.

La combinación de estos acontecimientos externos se incorporó a las variables que condicionaron el desempeño de los activos argentinos. Sin embargo, la incertidumbre no estuvo limitada al escenario internacional.

Las cuestiones locales también tuvieron un peso relevante en la evolución de los mercados. La falta de definiciones electorales, las dudas sobre la configuración del escenario político y la cautela de los inversores se combinaron durante la jornada y contribuyeron a profundizar la presión sobre los activos financieros.

El Banco Central, las reservas y la demanda de pesos

Otro de los interrogantes que concentra la atención del mercado está relacionado con la capacidad del Banco Central para sostener durante noviembre la tendencia de compras de reservas que registró en octubre.

Después de un mes con saldo positivo de compras para la autoridad monetaria, los inversores buscan determinar si esa dinámica podrá mantenerse en el nuevo período. El desafío estará condicionado por dos factores centrales: la persistente dolarización de los ahorristas y el comienzo de una etapa de mayor demanda estacional de dinero.

En ese contexto, Ber sostuvo que será importante seguir la respuesta de la política monetaria y la evolución de las tasas de interés en pesos.

La atención del mercado se concentrará, por lo tanto, en distintos aspectos de la dinámica financiera:

La capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas.

La persistente dolarización de los ahorristas.

El comienzo de un período de mayor demanda estacional de dinero.

La respuesta de la política monetaria.

La evolución de las tasas de interés en pesos.

El comportamiento del dólar y la posibilidad de que la autoridad monetaria mantenga la acumulación de reservas seguirán siendo variables centrales para los inversores.

En definitiva, la jornada dejó un panorama financiero atravesado por la incertidumbre internacional, las dudas políticas locales y la presión sobre los activos argentinos. El riesgo país alcanzó los 979 puntos básicos, las acciones en Wall Street registraron pérdidas de hasta 14% y el dólar oficial cerró en $1565, su valor más alto del año. Mientras se esperan las elecciones de medio término en Estados Unidos y nuevas definiciones del escenario político argentino, el mercado continuará observando la evolución de las reservas, las tasas de interés y las decisiones que puedan marcar el rumbo económico y financiero.