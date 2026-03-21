El riesgo país supera los 600 puntos y aleja a la Argentina del financiamiento internacional

El riesgo país argentino volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos en marzo y complica las posibilidades del Gobierno de acceder al financiamiento en los mercados internacionales. El indicador, elaborado por JP Morgan, acumula una suba de 61 unidades en lo que va del mes y no logra perforar ese umbral.

Parte del aumento responde al contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente, la volatilidad del precio del petróleo y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. En particular, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años registró un incremento cercano a los 30 puntos básicos en pocas jornadas, lo que elevó el costo del financiamiento global.

Sin embargo, los analistas coinciden en que también hay factores locales que explican la suba. Según la consultora GMA Capital, el sobrecosto financiero argentino aumentó más de 130 puntos básicos desde fines de enero, incluso antes del agravamiento del conflicto internacional.

"En este nivel las puertas del mercado internacional siguen cerradas", advirtieron desde esa firma, al señalar que los bonos argentinos en dólares vuelven a rendir por encima del 10%, lo que desalienta el ingreso de capitales.

En la misma línea, la consultora Outlier indicó que un contexto de tasas más altas vuelve más riesgoso el acceso al crédito para países con condiciones financieras frágiles, mientras que desde IEB consideraron poco probable una baja sostenida del riesgo país en el corto plazo.

Entre los factores internos, se destaca el calendario de vencimientos: la Argentina enfrenta pagos por unos US$30.000 millones hasta 2027 sin una fuente clara de financiamiento externo.

Desde LCG advirtieron que un riesgo país elevado puede modificar las expectativas del mercado y generar presiones cambiarias, en un escenario donde el acceso al crédito sigue restringido.

Ante este panorama, el ministro Luis Caputo descartó la posibilidad de emitir deuda en el exterior en el corto plazo y aseguró que el Gobierno cuenta con fuentes alternativas de financiamiento para cubrir los compromisos hasta mediados de 2027.

Otro factor que influye es la fuerte suba previa de los bonos argentinos, cuyo valor en manos de inversores internacionales creció más de 60% desde fines de 2023, según estimaciones privadas. Esto incrementó el peso del país en las carteras y limita nuevas compras sin una rotación hacia inversores de largo plazo.

Por último, los analistas remarcan que la evolución de la economía real también incide en la percepción de riesgo. Entre los datos recientes se destacan el aumento del desempleo hacia fines de 2025 y la caída del Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella, señales que agregan incertidumbre sobre la recuperación.

El comportamiento del riesgo país impacta de manera directa en las economías regionales como Catamarca, ya que condiciona el acceso a inversiones y financiamiento para proyectos productivos, especialmente en sectores estratégicos como la minería.