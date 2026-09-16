El riesgo país trepó a los 508 puntos y las acciones cayeron hasta 3,3%

Los mercados argentinos volvieron a mostrar señales negativas este miércoles, ya que el riesgo país subió hasta los 508 puntos básicos, dos unidades por encima del día anterior, al tiempo que varias acciones locales que cotizan en Wall Street tuvieron pérdidas de hasta 3,3%.

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, volvió a acercarse a la barrera de los 510 puntos.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento dispar durante la rueda, ya que entre los títulos bajo legislación extranjera, el AL29D retrocedía 0,2% y el AL41D bajaba 0,4%.

En sentido contrario, el AE38D avanzaba 0,3% y el GD46D mostraba una mejora de 0,6%.

El mayor impacto se observaba entre algunos de los ADR argentinos y Transportadora Gas del Sur encabezaba las pérdidas con una caída de 3,3%, seguida por Globant, que retrocedía 3,1%, y Pampa Energía, con una baja de 2,5%.

Tenaris, Banco Macro y Edenor lograban escapar parcialmente del escenario negativo, con avances de hasta 0,6%.