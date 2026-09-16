La inflación mayorista se aceleró al 2.1% en agosto, según el INDEC

La inflación mayorista de agosto se aceleró al 2,1%, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado marcó un cambio respecto del comportamiento que había mostrado el indicador durante los meses anteriores y llevó la variación acumulada en los últimos doce meses al 29,8%.

El incremento mensual significó además una aceleración de 1,3 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había registrado una suba del 0,8%.

El dato adquiere relevancia dentro de la evolución reciente del indicador porque el IPIM volvió a registrar un incremento después de varios meses consecutivos de desaceleración. Con el 2,1% de agosto, el índice alcanzó su nivel más elevado desde mayo de este año, cuando había registrado una variación del 2,5%.

En términos acumulados, entre enero y agosto, el IPIM presentó una suba de 19,1% respecto del mismo período de 2025.

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros ocho meses del año acumularon un alza de 19,1% https://t.co/pp3e93SuSL pic.twitter.com/LjFQTIqOoY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 16, 2026

Productos nacionales e importados

El comportamiento de agosto estuvo determinado tanto por los bienes producidos en el país como por los productos importados. Según el informe del INDEC, los "Productos nacionales" aumentaron 2,1%, mientras que los "Productos importados" registraron una suba de 2,9%.

La diferencia entre ambos componentes muestra una mayor variación en los productos provenientes del exterior, aunque por su peso dentro del índice los productos nacionales tuvieron una incidencia significativa en el resultado general. Dentro de los productos nacionales, algunas divisiones tuvieron una participación particularmente importante en la evolución mensual del IPIM.

Las principales incidencias positivas fueron:

• Petróleo crudo y gas: 0,71 puntos porcentuales.

• Productos agropecuarios: 0,25 puntos porcentuales.

• Alimentos y bebidas: 0,17 puntos porcentuales.

• Productos refinados del petróleo: 0,14 puntos porcentuales.

• Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,10 puntos porcentuales.

El comportamiento de estas divisiones explica una parte relevante del incremento registrado por el indicador durante agosto, con petróleo crudo y gas como el componente de mayor incidencia positiva dentro de los productos nacionales.

El cambio respecto de los meses anteriores

La evolución del IPIM durante los últimos meses muestra un recorrido de desaceleración que se había iniciado después del incremento registrado en abril.

En abril, la inflación mayorista había alcanzado el 5,2%. Posteriormente, el indicador comenzó a moderarse: en mayo registró un aumento del 2,5%, en junio bajó al 1,1% y en julio llegó al 0,8%. Ese comportamiento descendente había sido destacado por el Gobierno, especialmente a partir del dato de julio, cuando el incremento había comenzado con cero.

El resultado de agosto modificó esa trayectoria reciente. Con una variación del 2,1%, el índice volvió a superar el registro de los tres meses anteriores y se ubicó en su nivel más alto desde mayo.

La secuencia mensual permite observar el recorrido:

• Abril: 5,2%.

• Mayo: 2,5%.

• Junio: 1,1%.

• Julio: 0,8%.

• Agosto: 2,1%.

El dato de agosto representa, de este modo, una aceleración de 1,3 puntos porcentuales frente a julio, aunque permanece por debajo del nivel alcanzado en abril y mayo.

Por encima de la inflación minorista

Otro de los aspectos destacados del informe es la comparación entre los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En agosto, el IPIM registró una variación del 2,1%, mientras que la inflación minorista se ubicó en 1,7%. De esta manera, el indicador mayorista quedó 0,4 puntos porcentuales por encima del IPC correspondiente al mismo mes.

La comparación permite observar que, durante agosto, el incremento registrado en los precios mayoristas fue superior al movimiento de los precios relevados por el índice minorista. El dato se incorpora a la evolución general de ambos indicadores, aunque cada uno mide una instancia diferente de la formación de precios. En el caso informado para agosto, la variación mensual del IPIM fue de 2,1%, frente al 1,7% registrado por el IPC.

También aumentaron los índices básicos

El informe del INDEC incluyó además la evolución de otros indicadores relacionados con los precios mayoristas.

En cuanto al Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIM), el indicador mostró un aumento de 2,3% en el mismo período. Este resultado se explicó por una suba del 2,2% en los productos nacionales y del 3% en los productos importados. El comportamiento de estos componentes muestra nuevamente una variación superior en los productos importados respecto de los nacionales.

Por otra parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró también un incremento del 2,3% durante agosto. En este caso, el resultado estuvo determinado por una suba de 4,6% en los productos primarios y de 1,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Los distintos índices aportan así diferentes referencias sobre la evolución de los precios en las etapas mayoristas y de producción, con variaciones diferenciadas según el tipo de producto considerado.

La explicación de Economía

Como ocurre de manera recurrente ante la difusión de los datos de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un posteo en sus redes sociales en el que detalló cuáles fueron, según su explicación, los principales factores que potenciaron la aceleración del IPIM durante agosto.

El dato oficial del INDEC mostró que el indicador mayorista pasó del 0,8% de julio al 2,1% de agosto, interrumpiendo la secuencia descendente que se había observado desde abril.

LA INFLACIÓN MAYORISTA EN AGOSTO FUE 2,1% MENSUAL

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación mensual de 2,1% en agosto. Esta evolución incluyó una suba mensual de 2,1% en los productos nacionales y 2,9% en los productos importados

✅ Los productos... — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 16, 2026

La aceleración se produjo en un escenario en el que los productos nacionales y los importados registraron incrementos, con una incidencia particularmente marcada de petróleo crudo y gas, productos agropecuarios, alimentos y bebidas, productos refinados del petróleo y vehículos automotores, carrocerías y repuestos.

El resultado también ubicó al IPIM por encima del IPC durante agosto, con una diferencia de 0,4 puntos porcentuales.

Así, el informe correspondiente al octavo mes del año dejó como principales referencias una suba mensual mayorista del 2,1%, una variación interanual del 29,8% y un acumulado de 19,1% entre enero y agosto, en un contexto de aceleración respecto de los meses inmediatamente anteriores.