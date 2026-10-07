El riesgo país vuelve a superar los 600 puntos y las acciones caen en Wall Street

Luego de dos ruedas consecutivas a la baja, el riesgo país volvió a avanzar este miércoles y superó nuevamente los 600 puntos básicos, en una jornada marcada por el retroceso de los bonos soberanos argentinos y la mayoría de las acciones locales que cotizan en Wall Street.

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, registraba una suba de 27 unidades, equivalente al 4%.

El movimiento se produjo en un contexto en el que los mercados volvieron a mostrar presión sobre los activos argentinos, después de las dos jornadas positivas que habían favorecido a la deuda y a las acciones locales. La evolución del indicador estuvo directamente vinculada con el comportamiento de los bonos soberanos argentinos, que mostraron bajas en el exterior.

Los bonos vuelven a presionar al indicador

La suba del riesgo país estuvo impulsada por la caída de los bonos soberanos argentinos. En el exterior, los títulos globales recortaban hasta un 1%, mientras que los bonos bonares presentaban un comportamiento diferente y registraban subas de hasta 0,8%.

La evolución dispar entre los distintos instrumentos de deuda se produjo en una jornada en la que los analistas observaron nuevamente un escenario de presión sobre la renta fija argentina denominada en dólares. Los principales movimientos registrados fueron:

Riesgo país: +27 unidades, equivalente a +4%.

+27 unidades, equivalente a +4%. Bonos globales: bajas de hasta 1% en el exterior.

bajas de hasta 1% en el exterior. Bonos bonares: subas de hasta 0,8%.

subas de hasta 0,8%. Riesgo país: nuevamente por encima de los 600 puntos básicos.

La evolución de estos activos resulta determinante para el comportamiento del índice de JP Morgan, debido a que el indicador refleja la diferencia entre el rendimiento de la deuda argentina y el de los títulos del Tesoro estadounidense.

"Clima áspero" en los mercados

Los analistas de la consultora PPI describieron la jornada como un "clima áspero" para los mercados. Según señalaron, la presión estuvo relacionada con la caída de la deuda soberana en dólares, que alcanzaba hasta el 1%.

Entre los factores externos mencionados apareció el rebote del precio internacional del petróleo y el incremento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. En ese escenario, el barril de Brent se negociaba a US$101,76, mientras que los mayores rendimientos de los títulos estadounidenses aportaban presión adicional sobre los activos de renta fija en dólares.

La combinación de estos elementos se reflejó en la evolución del riesgo país, que después de dos ruedas positivas retomó el camino ascendente y volvió a superar la barrera de los 600 puntos básicos.

La presión del contexto externo

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, también hizo referencia al escenario internacional y a su impacto sobre los activos argentinos.

Franco sostuvo que el contexto externo vuelve a presionar sobre la renta fija en dólares, pese a que la Argentina había registrado dos jornadas positivas. Esos movimientos favorables habían estado relacionados con el resultado electoral en Brasil y el efecto arrastre, según explicó el economista.

Sin embargo, el comportamiento de la jornada mostró nuevamente el peso de los factores externos sobre los mercados argentinos. Franco señaló además que "los factores exógenos serán un punto a monitorear de cerca por los inversores y pensando en el ciclo electoral de 2027".

La referencia incorpora al análisis la importancia que podrían tener las condiciones externas para los inversores mientras la Argentina se aproxima al ciclo electoral mencionado por el economista.

Las acciones argentinas en Wall Street operan en rojo

La presión también alcanzó a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Los ADRs mostraban mayoría de números rojos y las principales bajas llegaban hasta el 4,4%.

Los retrocesos estaban encabezados por los papeles bancarios. Banco Macro registraba una caída del 4,4%, mientras que BBVA retrocedía 4,1%. En tercer lugar aparecía Banco Supervielle, con una baja del 4%.

El comportamiento de los ADRs acompañaba así la jornada negativa de buena parte de los activos argentinos en el exterior. Los principales retrocesos eran:

Banco Macro: -4,4%.

-4,4%. BBVA: -4,1%.

-4,1%. Banco Supervielle: -4%.

La tendencia de las acciones se producía en paralelo con el deterioro de la deuda soberana argentina y con el avance del riesgo país.

Qué pasa con el dólar

Mientras las acciones argentinas y los bonos mostraban comportamientos dispares y el riesgo país avanzaba, el mercado cambiario presentaba movimientos más acotados.

El dólar oficial operaba sin cambios a $1.540 para la venta en el Banco Nación. En el segmento paralelo, en cambio, el dólar blue registraba una suba de $5 y se ofrecía a $1.555.

De esta manera, las cotizaciones informadas para la jornada del 7 de octubre mostraban una diferencia de $15 entre el dólar oficial de venta en el Banco Nación y el dólar blue. Los valores registrados eran: