El techo de la banda cambiaria superará los $1.840 en julio tras el dato de inflación

La difusión del dato de inflación correspondiente a mayo volvió a colocar en el centro de la escena al esquema cambiario vigente. Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 2,1%, las bandas de flotación del dólar se ajustarán en ese mismo porcentaje durante julio, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Como resultado de esa actualización, el límite máximo dentro del cual podrá moverse la cotización de la divisa llegará a los $1.844,87 hacia fines de julio. En paralelo, el piso de la banda cambiaria se ubicará en $754,14, ampliando nuevamente el rango dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial.

La modificación forma parte del sistema de bandas cambiarias implementado por la autoridad monetaria, una herramienta que busca otorgar mayor flexibilidad al mercado cambiario sin resignar mecanismos que permitan contener movimientos bruscos en el precio de la moneda estadounidense.

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias

Las bandas ajustadas por inflación comenzaron a regir el 2 de enero de 2026. En aquel momento, el esquema debutó con un límite inferior de $914,78 y un techo de $1.529,03.

La lógica detrás de este mecanismo consiste en ampliar progresivamente el margen de fluctuación del dólar tomando como referencia la evolución de los precios. De esta manera, el espacio dentro del cual puede moverse el tipo de cambio se expande a medida que se actualizan las variables macroeconómicas.

El régimen de bandas cambiarias, sin embargo, tiene antecedentes más recientes. Su vigencia comenzó en abril de 2025, cuando se anunció la salida del cepo cambiario. Posteriormente, desde el inicio de 2026, se modificó el mecanismo de actualización para vincular directamente los límites de la banda con la inflación informada por el INDEC.

Bajo este sistema, tanto el techo como el piso se ajustan diariamente hasta completar, a lo largo de cada mes, el porcentaje correspondiente al último dato de inflación disponible. Debido a la metodología utilizada, la actualización opera con un rezago de dos meses respecto de la evolución de los precios.

Los nuevos valores que regirán en julio

La inflación de mayo fue del 2,1%, por lo que ese mismo porcentaje será utilizado para recalcular los límites de la banda durante julio.

Los nuevos parámetros quedarán establecidos de la siguiente manera:

• Límite superior de la banda: $1.844,87.

• Límite inferior de la banda: $754,14.

La actualización implica una ampliación adicional del rango de flotación y refuerza el esquema diseñado por el Banco Central para administrar el comportamiento del mercado cambiario.

La defensa del Banco Central

Al comunicar la modificación en la metodología de actualización, el Banco Central sostuvo que el régimen de bandas constituye una herramienta eficaz para reducir el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio.

Según la posición oficial, el sistema permite combinar flexibilidad cambiaria con mecanismos de contención que eviten fluctuaciones abruptas capaces de generar incertidumbre en los mercados.

La autoridad monetaria remarcó que el objetivo central consiste en impedir saltos bruscos en la cotización del dólar oficial, manteniendo al mismo tiempo un marco de referencia claro para los operadores económicos.

La visión de los especialistas

Aunque el Banco Central ratificó su respaldo al esquema, especialistas en materia económica señalaron que la modificación también responde a otras necesidades vinculadas al comportamiento real del tipo de cambio.

Según advirtieron, el anterior ritmo de actualización del 1% mensual provocaba que el techo de la banda se apreciara en términos reales frente a una inflación que evolucionaba por encima de ese nivel.

Desde esa perspectiva, la vinculación directa con el índice de precios busca evitar que los límites del sistema pierdan capacidad de acompañar la dinámica inflacionaria. No obstante, algunos analistas también alertaron sobre posibles riesgos asociados a este mecanismo. Entre ellos mencionaron la posibilidad de que una mayor flexibilidad cambiaria termine generando presiones adicionales sobre los precios de la economía.

El programa de acumulación de reservas

Paralelamente al funcionamiento de las bandas cambiarias, el Banco Central puso en marcha desde el 1 de enero de 2026 un programa destinado a fortalecer las reservas internacionales. La estrategia se apoya en dos ejes principales:

• La evolución de la demanda de dinero.

• La liquidez existente en el mercado de cambios.

De acuerdo con los datos difundidos, a lo largo del año el organismo logró adquirir más de US$10.500 millones en reservas.

La regla originalmente establecida contemplaba compras equivalentes al 5% del volumen diario negociado. Sin embargo, en numerosas jornadas la autoridad monetaria consiguió adquirir una proporción superior de divisas.

Reservas en aumento y dólar estable

Uno de los aspectos destacados por las autoridades es que el proceso de acumulación de reservas no derivó en un aumento del tipo de cambio oficial.

Cada compra de dólares realizada por el Banco Central implica la inyección de pesos en la economía. A pesar de ello, el organismo sostiene que las adquisiciones no provocaron una suba de la cotización.

De hecho, según los datos consignados, el dólar oficial continúa ubicándose por debajo de los niveles registrados hacia fines de 2025, incluso después de las compras de reservas realizadas durante el año.

Con la inflación de mayo ya incorporada al mecanismo de actualización, julio llegará con nuevos límites para la banda cambiaria y con un techo que superará los $1.840. El movimiento refleja la continuidad de una estrategia que combina flotación administrada, ampliación gradual de márgenes y fortalecimiento de reservas como pilares centrales de la política cambiaria vigente.