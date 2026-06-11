Se conoce hoy la inflación de mayo: esperan una nueva desaceleración y valor cercano al 2%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, un dato esperado tanto por los mercados como por distintos sectores económicos debido a que permitirá conocer si la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses logró consolidarse.

El organismo presidido por Pedro Lines dará a conocer la variación final de precios correspondiente al quinto mes del año, en un contexto en el que distintas consultoras privadas coinciden en proyectar una nueva baja en el ritmo inflacionario. De confirmarse esas estimaciones, mayo se convertiría en el segundo mes consecutivo de desaceleración, aunque el nivel general de precios seguiría registrando incrementos superiores al 2%.

Las previsiones relevadas en el mercado señalan que la inflación continúa en una senda descendente, pero todavía se mantiene en niveles considerados elevados. De acuerdo con esas proyecciones, la barrera del 2% recién podría quebrarse en agosto, cuando las estimaciones apuntan a un índice cercano al 1,8%.

El antecedente que observan los analistas

Uno de los indicadores que habitualmente funciona como referencia previa para anticipar el comportamiento del IPC nacional es la inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires. Durante mayo, ese indicador mostró una variación mensual del 2,1%, lo que representó una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

Además, la inflación acumulada en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 14% en lo que va del año, constituyéndose en uno de los datos que alimentan las expectativas de una moderación en el índice nacional.

La evolución de este indicador fue seguida de cerca por economistas y consultoras debido a que suele ofrecer señales sobre la dinámica general de los precios antes de la publicación oficial del INDEC.

Qué proyectan las consultoras privadas

Entre los relevamientos difundidos en la previa, la consultora Equilibra estimó que la inflación de mayo alcanzó el 2,3%. Según su informe, los principales incrementos se registraron en distintos rubros de consumo.

Los sectores con mayores aumentos fueron:

• Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,4%.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,0%.

• Restaurantes y hoteles: 2,9%.

De acuerdo con esa consultora, la variación interanual habría alcanzado el 33,4%.

El economista senior de Equilibra, Gonzalo Carrera, explicó que durante mayo se observó una baja de la inflación impulsada por una mayor estabilidad en algunos productos y sectores específicos. Según precisó, la desaceleración estuvo ayudada por el comportamiento de las carnes, la nafta y la ropa. No obstante, advirtió que la inflación subyacente se aceleró hasta el 2,5%.

Tarifas y rubros indexados, entre los factores observados

Por su parte, EcoGo Consultores presentó una estimación algo superior. Según su análisis, la inflación en alimentos y bebidas alcanzó el 2,7% durante mayo, mientras que el índice general habría registrado una variación mensual del 2,4%.

Desde la consultora sostuvieron que durante el mes confluyeron distintos factores que continuaron presionando sobre los precios. Entre ellos señalaron los aumentos en las tarifas de servicios públicos y los incrementos vinculados a rubros indexados por arrastres de meses anteriores.

Los sectores mencionados por EcoGo fueron:

• Tarifas de servicios públicos.

• Salud.

• Educación.

Según la consultora, estos componentes tuvieron incidencia en la evolución general de los precios durante el período analizado.

Los cálculos de Libertad y Progreso y C&T

La Fundación Libertad y Progreso elaboró una de las proyecciones más moderadas entre las difundidas antes de la publicación oficial. Su estimación ubicó la inflación de mayo en el 2,1%.

De acuerdo con sus cálculos, la variación acumulada durante los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la inflación interanual se ubicaría en el 33,2%.

La entidad señaló además que este último indicador mostraría un leve ascenso respecto del mes anterior. En tanto, el relevamiento de precios minoristas realizado por la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires estimó un incremento mensual del 2,2% durante mayo.

La firma destacó que ese resultado representaría el nivel más bajo desde octubre del año pasado. Asimismo, proyectó que la inflación interanual habría alcanzado el 33,3%.

La atención puesta en el dato oficial

Con estimaciones que oscilan entre el 2,1% y el 2,4%, las consultoras privadas coinciden en señalar una continuidad en el proceso de desaceleración de la inflación observado durante los últimos meses. Sin embargo, también remarcan que el índice todavía permanece por encima del umbral del 2%, un nivel que el mercado considera clave para consolidar una reducción más marcada en la dinámica de los precios.

La publicación del dato oficial del INDEC permitirá conocer si las previsiones privadas se confirman y cuál fue finalmente la magnitud de la desaceleración durante mayo. Hasta entonces, la expectativa permanece centrada en determinar si la tendencia descendente logra sostenerse y cuánto falta para que la inflación mensual logre perforar el piso del 2% que los analistas proyectan recién para agosto.