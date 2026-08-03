Empleo doméstico: cuánto se cobra la hora y el mes de limpieza en agosto de 2026

En agosto de 2026, el personal de casas particulares no tendrá un aumento salarial, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares todavía no convocó a una nueva negociación paritaria. Por eso, durante este mes seguirán vigentes los mismos valores que se aplicaron en julio.

La última actualización para el sector surgió de la Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, que estableció aumentos escalonados entre abril y julio, al tomar como base los sueldos mínimos de marzo. Ese esquema llegó a su techo en julio, con una suba del 1,4% sobre los valores de junio, y no contempla ajustes adicionales para los meses siguientes. Así, hasta que la Comisión no se reúna y acuerde una nueva escala, los montos no volverán a modificarse.

Cuánto cobra el personal doméstico por categoría en agosto de 2026

Supervisores con retiro: $4438,77 por hora y $553.725,91 por mes.

$4438,77 por hora y por mes. Supervisores sin retiro: $4829,13 por hora y $612.673,11 por mes.

$4829,13 por hora y por mes. Personal para tareas específicas con retiro: $4223,25 por hora y $517.006,43 por mes.

$4223,25 por hora y por mes. Personal para tareas específicas sin retiro: $4597,18 por hora y $571.426,17 por mes.

$4597,18 por hora y por mes. Caseros: $3996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

$3996,45 por hora y por mes. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

$3996,45 por hora y por mes. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4435,86 por hora y $558.972,92 por mes.

$4435,86 por hora y por mes. Personal para tareas generales con retiro: $3733,72 por hora y $458.053,22 por mes.

$3733,72 por hora y por mes. Personal para tareas generales sin retiro: $3996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

Si una trabajadora cumple tareas de más de una categoría, debe cobrar la remuneración correspondiente a la categoría mejor paga.

Qué adicionales se suman al salario básico

Además de los valores básicos, existen dos adicionales que pueden modificar el monto final:

Antigüedad: equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado, y se abona desde el 1° de septiembre de 2021 (el cómputo del tiempo de servicio se inicia el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo).

equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado, y se abona desde el 1° de septiembre de 2021 (el cómputo del tiempo de servicio se inicia el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo). Zona desfavorable: representa un 31% extra sobre los salarios mínimos de cada categoría y corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

El salario también varía según la carga horaria: quienes trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran el valor mensual fijado para su categoría, en forma proporcional a las horas trabajadas. Si la jornada es menor a 24 horas semanales, el pago se realiza según el valor por hora.

Por ahora, los valores de agosto son una continuidad directa de los de julio, sin cambios en los montos básicos ni en los adicionales. Solo habrá modificaciones si la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convoca a una nueva ronda de paritarias y acuerda un incremento retroactivo.