Expo Catamarca 2026: abrió la muestra de producción, inversión y comercio regional

Con un marcado clima de entusiasmo y una amplia convocatoria de autoridades y referentes del sector productivo de Argentina y Chile, se llevó a cabo la ceremonia formal de apertura de la Expo Catamarca 2026 en las instalaciones del Predio Ferial.

La muestra es organizada conjuntamente por la Federación Económica de Catamarca (FEC) y el Gobierno provincial, con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Banco de la Nación Argentina.

La comitiva oficial estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso. También participaron el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; el intendente de la comuna chilena de Copiapó, Maglio Cicardini; el titular de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Juan Ronsecco Pinto; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades provinciales.

La jornada se inició con la tradicional foto institucional en el ingreso principal del recinto. Luego, las actividades se trasladaron al gran auditorio, donde se desarrollaron los discursos de apertura, para finalmente culminar con el emotivo corte de cintas que dejó formalmente habilitada una nueva edición del que se presenta como el evento económico e industrial más relevante de la provincia.

Producción, integración y salida hacia el Pacífico

Las palabras iniciales estuvieron a cargo del titular de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, quien asumió el carácter de anfitrión y expresó su profundo beneplácito por la concreción de esta segunda edición.

En su intervención, Coll profundizó sobre los grandes objetivos estratégicos que impulsan el desarrollo de la Expo y destacó el compromiso colectivo con el crecimiento económico provincial y regional. Uno de los ejes centrales planteados durante la apertura fue la intención de posicionar a Catamarca como un nodo central estratégico para el comercio con el país trasandino, en línea con la búsqueda de una salida hacia los mercados del Océano Pacífico.

De esta manera, la Expo no se plantea solamente como un espacio de exhibición de productos, servicios y actividades, sino también como un ámbito destinado a fortalecer vínculos y generar oportunidades de intercambio entre los distintos actores económicos de la región.

Jalil y nuevas herramientas de financiamiento

Durante el acto inaugural, el gobernador Raúl Jalil destacó la importancia de la Expo Catamarca 2026 para el desarrollo de la provincia y de la región y anunció un paquete de medidas orientadas a fortalecer al sector privado, promover inversiones y generar empleo.

Entre las principales iniciativas anunciadas se encuentra una nueva línea de crédito junto al Banco Nación, destinada a financiar inversiones con tasas cercanas al 18% y plazos de hasta 72 meses.

Además, se contemplan créditos destinados a capital de trabajo de hasta $300 millones. Al referirse a la nueva herramienta financiera, Jalil señaló: "Vamos a tener una línea de crédito que ya está autorizada para poder ayudar a las empresas".

El anuncio se incorporó así a una jornada en la que el fortalecimiento de la actividad privada, la inversión y la generación de empleo ocuparon un lugar central dentro de los objetivos planteados por las autoridades.

El municipio destacó la sinergia público-privada

A continuación, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, brindó una bienvenida a las delegaciones provinciales, nacionales e internacionales que arribaron a la ciudad para participar de la muestra.

El jefe municipal remarcó la trascendencia de contar con un encuentro de estas dimensiones y puso especial énfasis en el valor de la sinergia público-privada como un motor indispensable para avanzar en objetivos vinculados con la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible de la comunidad.

La presencia conjunta de autoridades gubernamentales, representantes empresariales, productores y emprendedores quedó así planteada como uno de los componentes fundamentales de la Expo Catamarca 2026.

Chile y Catamarca y una agenda de cooperación

La dimensión regional también tuvo un papel destacado durante la ceremonia inaugural. Los representantes chilenos Maglio Cicardini y Juan Ronsecco Pinto resaltaron la sólida relación de fraternidad y cooperación que se ha consolidado progresivamente entre Catamarca y distintos actores de la Región de Atacama.

Ambos dirigentes plantearon un horizonte de trabajo promisorio para fortalecer el intercambio comercial y la integración empresarial a ambos lados de la cordillera. En ese marco, remarcaron una premisa central: que el crecimiento económico debe traducirse en beneficios concretos para los ciudadanos y las comunidades locales.

La participación chilena se vinculó directamente con uno de los objetivos estratégicos expresados durante la apertura: fortalecer la posición de Catamarca como espacio de articulación comercial con el país trasandino y proyectar nuevas posibilidades hacia los mercados del Océano Pacífico.

Un recorrido por la producción catamarqueña

Luego de la finalización de los discursos y del posterior corte de cintas en el ingreso principal del sector expositivo, las autoridades realizaron un recorrido guiado por los diferentes pabellones del Predio Ferial. Durante la recorrida, pudieron dialogar directamente con expositores, productores y emprendedores pertenecientes a los distintos sectores representados en la muestra.

La disposición de los espacios permite reunir en un mismo ámbito una diversidad de propuestas vinculadas con actividades consideradas estratégicas para la economía regional.

La Expo Catamarca 2026 combina, en este sentido, industria, minería, comercio, tecnología y turismo regional, dentro de una puesta que busca mostrar las capacidades productivas y empresariales de la provincia.

Industria, minería, comercio, tecnología y turismo

El Predio Ferial se presenta durante estos días con un marco especialmente preparado para recibir a expositores y visitantes. Pabellones repletos de propuestas innovadoras, ofertas gastronómicas, rondas de negocios y una cuidada puesta técnica y logística forman parte de la propuesta de esta segunda edición.

La variedad de sectores presentes permite que la muestra funcione como un punto de encuentro entre diferentes actores de la actividad económica, al tiempo que concentra propuestas destinadas a generar vínculos y oportunidades. Entre los principales componentes de la Expo se encuentran:

Industria.

Minería.

Comercio.

Tecnología.

Turismo regional.

Rondas de negocios.

Propuestas gastronómicas.

Exhibición de productos, servicios y emprendimientos.

Con este despliegue, la Expo Catamarca 2026 busca consolidarse como un punto de encuentro clave para proyectar el potencial catamarqueño hacia el país y el mundo.