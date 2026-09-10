La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el INDEC, y se convirtió en la cifra mensual más baja registrada durante 2026.

El resultado representa una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una variación del 2,1%. De esta manera, el comportamiento de los precios durante agosto llevó al indicador a acumular un incremento del 21,3% desde enero, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

El dato mensual constituye, por lo tanto, uno de los principales aspectos de la medición difundida por el organismo estadístico nacional, tanto por el nivel registrado durante agosto como por la diferencia respecto del mes anterior.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año. https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/oPUT6zJf4P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

Vivienda encabezó los aumentos

Al analizar el comportamiento de las distintas divisiones que componen el IPC nacional, el mayor incremento de agosto correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 2,8%. Esta división se ubicó por encima del nivel general de inflación del mes, que fue del 1,7%, y encabezó el ranking de aumentos entre las categorías relevadas por el INDEC.

En segundo lugar se ubicó Educación, con una variación del 2,5% durante agosto. El comportamiento de ambas divisiones concentró las mayores subas porcentuales del período, mientras que otras categorías también registraron incrementos superiores al promedio general.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor variación mensual en agosto de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,6%)https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/kZRUEYPfng — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

Salud, bienes y servicios

Entre las divisiones que también superaron el nivel general de inflación se encontraron Salud y Bienes y servicios varios, ambas con aumentos del 2,4%. A estas categorías se sumó Comunicación, que registró una variación del 2,3%.

Por su parte, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo un incremento del 2,1%, mientras que Restaurantes y hoteles avanzó un 1,8%. El detalle de las principales variaciones por división muestra así un escenario en el que varias categorías tuvieron aumentos superiores al 1,7% registrado por el IPC nacional, mientras que otras presentaron incrementos más moderados o directamente no registraron variaciones.

Entre las divisiones mencionadas se encuentran:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,8%.

2,8%. Educación: 2,5%.

2,5%. Salud: 2,4%.

2,4%. Bienes y servicios varios: 2,4%.

2,4%. Comunicación: 2,3%.

2,3%. Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

2,1%. Restaurantes y hoteles: 1,8%.

Prendas de vestir y calzado registró una baja

En el extremo opuesto de la medición se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Recreación y cultura, que fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional durante agosto.

En el caso de Prendas de vestir y calzado, el índice registró una baja del 0,6%. Por su parte, Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto, por lo que su evolución fue del 0% durante el período.

El comportamiento de estas dos divisiones se diferenció del resto de las categorías relevadas, ya que mientras buena parte de los rubros mostró incrementos, en prendas de vestir y calzado se produjo una disminución y en recreación y cultura no hubo cambios.

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Una de las divisiones de mayor relevancia dentro de la medición fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que durante agosto registró un aumento del 1,7%, exactamente en línea con el nivel general de inflación.

Aunque su variación porcentual coincidió con la del IPC nacional, esta división tuvo una característica destacada dentro del informe: fue la de mayor incidencia en todas las regiones del país. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por los aumentos registrados en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

De esta manera, los alimentos tuvieron una participación significativa en la evolución general del índice en las distintas regiones, aun cuando el aumento de la división en su conjunto se ubicó exactamente en el mismo nivel que la inflación general de agosto.

El dato más bajo de 2026

Con el 1,7% de agosto, la inflación mensual alcanzó su nivel más bajo de todo 2026, de acuerdo con la información proporcionada por el INDEC. La medición mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a julio, aunque dentro de las distintas divisiones del IPC hubo comportamientos diferentes: mientras Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos con 2,8%, Prendas de vestir y calzado registró una caída de 0,6% y Recreación y cultura permaneció sin variaciones.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, pero tuvo la mayor incidencia en todas las regiones del país, principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, pan y cereales.

Así, el informe de agosto dejó como principales referencias una inflación mensual del 1,7%, un acumulado anual del 21,3% y una variación interanual del 33,5%, en una medición que registró la menor suba mensual de precios de 2026.