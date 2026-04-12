En Argentina, una familia necesita más de $3,6 millones al mes para integrar el 10% con mayores ingresos

Una familia tipo en Argentina necesita percibir más de $3.644.000 mensuales para ubicarse dentro del 10% de hogares con mayores ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El indicador permite dimensionar la brecha de ingresos que impacta en todo el país, incluida Catamarca.

El décimo decil —el segmento de mayor poder adquisitivo— reúne ingresos familiares que van desde ese piso hasta los $25.900.000 mensuales. El promedio del grupo alcanza los $5.621.438 y está integrado por 1.004.001 hogares, equivalentes al 10% del total, con 3.460.545 personas (11,6% de la población relevada).

Quiénes perciben ingresos y cuánto ganan

El informe señala que el 62,6% de la población —unos 18,8 millones de personas— percibió algún tipo de ingreso, con un promedio general de $1.011.863.

Por nivel individual:

Deciles 1 a 4 (menores ingresos): promedio de $351.028

Deciles 5 a 8 (sector medio): $940.586

Deciles 9 y 10 (estrato superior): $2.476.247

La brecha también se refleja por género: los varones registraron ingresos promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres percibieron $838.336.

Cómo se distribuyen los ingresos por deciles

El noveno decil comprende hogares con ingresos entre $2.670.000 y $3.644.000, con un promedio de $3.095.222.

El octavo decil se ubica entre $2.100.000 y $2.670.000, con una media de $2.367.780.

En el extremo opuesto, el primer decil —el 10% con menores ingresos— reúne hogares con montos entre $3.000 y $566.000 mensuales, con un promedio de $374.278.

La diferencia interna del décimo decil es notable: incluye hogares apenas por encima del umbral mínimo y otros cuyos ingresos pueden multiplicarlo hasta cien veces, lo que explica el promedio de $5,6 millones.

Ingresos laborales y empleo

Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.068.540 y la mediana se ubicó en $800.000.

Por segmentos:

Deciles bajos: $392.439 promedio

Deciles medios: $1.016.016

Deciles altos: $2.526.316

Los asalariados sumaron 9,5 millones de personas con ingresos promedio de $1.082.635.

Quienes realizan aportes jubilatorios percibieron en promedio $1.321.353, mientras que quienes no aportan alcanzaron $651.484.

En los hogares, los ingresos laborales representaron el 79,2% del total y los no laborales el 20,8%. En los deciles más bajos, estos últimos llegaron al 67,7%, mientras que en el décimo decil se redujeron al 12,3%.

Leve mejora en la desigualdad

El índice de Gini del ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,427 en el cuarto trimestre de 2025, por debajo del 0,430 registrado en igual período de 2024. La relación entre la mediana del decil más alto y la del más bajo se mantuvo en 13 veces.

El indicador, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, toma valores entre 0 y 1: cuanto más cercano a 0, mayor igualdad; cuanto más próximo a 1, mayor concentración de ingresos.