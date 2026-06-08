En la previa del dato del país, la inflación en CABA bajó al 2,1%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1% durante mayo, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato representa una desaceleración de 0,4 punto porcentual respecto de abril, cuando el indicador había alcanzado el 2,5%.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires acumuló un incremento de 14% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual llegó a 33,1%. La cifra adquiere especial relevancia porque suele ser observada por economistas, consultoras privadas y funcionarios como una referencia anticipada de la evolución que posteriormente refleja el Índice de Precios al Consumidor nacional elaborado por el INDEC.

La publicación del dato porteño se produjo pocos días antes de que el organismo nacional difunda la inflación correspondiente a mayo. La expectativa generalizada es que el indicador nacional también exhiba una nueva desaceleración respecto del 2,6% registrado en abril.

Los alimentos volvieron a liderar los aumentos

Entre todos los componentes del índice, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que mostró una de las mayores incidencias sobre el resultado general.

Durante mayo registró una suba de 2,8%, ubicándose por encima del promedio de la inflación mensual y aportando 0,49 punto porcentual al nivel general del IPCBA. Dentro de este segmento, los principales movimientos fueron:

• Verduras, tubérculos y legumbres: 14,5%.

• Leche, productos lácteos y huevos: 3,7%.

• Pan y cereales: 2,6%.

En contraste, las frutas mostraron una variación negativa de 3,4%, lo que contribuyó a moderar el incremento general del rubro alimenticio. El comportamiento de los alimentos volvió a tener un peso determinante dentro del índice, dado que se trata de una de las divisiones con mayor incidencia sobre el gasto cotidiano de los hogares.

Vivienda, Salud y Educación

Además de los alimentos, otros tres sectores explicaron gran parte del aumento registrado durante mayo. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba promedio de 2,2%, con una incidencia de 0,44 punto porcentual sobre el índice general.

El incremento estuvo impulsado principalmente por:

• Aumentos en los alquileres.

• Incrementos en los gastos comunes de la vivienda.

• Ajustes en las tarifas del servicio de agua.

Por su parte, el rubro Salud registró una variación de 3%, aportando 0,28 punto porcentual al índice general. Según el informe oficial, la principal explicación fueron las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

En tanto, Educación mostró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16 punto porcentual, impulsada por incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. En conjunto, las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, Salud y Educación explicaron el 64,9% del aumento mensual del IPC porteño.

El comportamiento del resto de los rubros

Más allá de los sectores con mayor incidencia, el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño mostró variaciones en prácticamente todos los componentes de la canasta de consumo. Los incrementos registrados durante mayo fueron los siguientes:

• Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,9%.

• Información y comunicación: 2,2%.

• Seguros y servicios financieros: 2,2%.

• Cuidado personal, protección social y otros productos: 2%.

• Recreación y cultura: 1,8%.

• Transporte: 1,2%.

• Restaurantes y hoteles: 1%.

• Prendas de vestir y calzado: 0,4%.

Entre todos ellos, el menor incremento correspondió a Prendas de vestir y calzado, que registró apenas un aumento de 0,4% durante el mes.

Bienes y servicios: diferencias en la evolución de precios

El informe oficial también detalló el comportamiento diferenciado entre bienes y servicios. Durante mayo:

• Los bienes aumentaron 2%.

• Los servicios registraron una suba de 2,2%.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, los bienes mostraron un incremento de 12,1%, mientras que los servicios alcanzaron 15%.

La diferencia también se observa en la medición interanual:

• Los bienes acumularon una variación de 27,9%.

• Los servicios registraron un incremento de 36,2%.

La reacción del Gobierno tras conocerse el dato

Luego de la publicación del índice porteño, el presidente Javier Milei celebró el resultado a través de un mensaje difundido en su cuenta de X.

TODOS LOS DÍAS UN POCO MEJOR

TMAP.

MAGA.

VLLC! https://t.co/Y5lYDncsR9 — Javier Milei (@JMilei) June 8, 2026

La reacción se produjo en un contexto en el que el Gobierno espera que la desaceleración observada durante los últimos meses continúe consolidándose y permita una reducción gradual del ritmo de aumento de los precios.

Qué esperan para la inflación nacional de mayo

La atención del mercado ahora está puesta en el dato nacional que el INDEC difundirá el próximo 11 de junio. Tanto el Gobierno como los analistas privados esperan que el IPC nacional se ubique entre 2,2% y 2,5%, lo que representaría una nueva desaceleración frente al 2,6% registrado en abril.

Entre las principales proyecciones mencionadas figuran:

• El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2,3% para mayo y proyectó 2,1% para junio.

• La consultora LCG calculó una variación mensual de entre 2,2% y 2,4%.

• La consultora Equilibra también estimó una inflación de 2,3% para mayo.

De confirmarse estas previsiones, la inflación nacional podría ubicarse en su nivel más bajo desde septiembre u octubre de 2025 y reforzar la trayectoria de desaceleración que vienen mostrando los precios durante los últimos meses.