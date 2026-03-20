Es oficial: Catamarca autoriza un aumento del 27,83% en la tarifa eléctrica

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico y autorizó un incremento del 27,83% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa que remunera el servicio de distribución de energía.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 99, que habilita a Energía de Catamarca SAPEM a aplicar los nuevos valores. El ajuste corresponde al período marzo-abril de 2026 y entrará en vigencia tras su publicación oficial.

Según consta en los fundamentos del expediente, el propio Ministerio validó el pedido de actualización presentado por la empresa distribuidora y confirmó que el factor de ajuste aplicado sobre los cargos vigentes del VAD es del 27,83%.

Qué implica el aumento del VAD

El Valor Agregado de Distribución (VAD) es el componente de la tarifa eléctrica que remunera el servicio de distribución, es decir, el funcionamiento y mantenimiento de la red que lleva la energía hasta los usuarios.

El incremento autorizado impacta directamente sobre ese segmento del costo final, aunque no constituye el único factor que define el valor de la factura.

Entre los aspectos técnicos de la medida se destacan:

Actualización del 27,83% en el VAD

Aplicación sobre los cuadros tarifarios vigentes

Correspondencia con el período marzo-abril de 2026

Implementación a partir de la publicación oficial

Este ajuste se enmarca dentro de una revisión de los valores que componen el servicio eléctrico a nivel provincial.

Un impacto que trasciende el componente local

Si bien el Gobierno provincial presenta la medida como una actualización del componente local de la tarifa, el efecto sobre la factura final no se limita al VAD.

El incremento autorizado se suma a otros factores que inciden en el costo total del servicio:

Aumentos nacionales en generación de energía

Incrementos en el transporte eléctrico

Quita de subsidios en distintos segmentos de usuarios

De esta manera, el impacto en las boletas responde a una acumulación de aumentos y no a una única variable, lo que amplifica la presión sobre los usuarios.

Consecuencias para hogares y sectores productivos

El nuevo esquema tarifario se produce en un contexto de encarecimiento sostenido del servicio eléctrico, con efectos directos sobre distintos sectores.

Los principales grupos alcanzados son hogares, comercios y pequeños usuarios.

Dentro de este escenario, las familias de menores ingresos aparecen entre las más expuestas. Aunque la resolución contempla categorías y niveles de consumo diferenciados, el aumento profundiza una tendencia en la que el gasto en servicios representa una porción creciente del ingreso familiar.

Particularmente, los usuarios afectados por la reducción de subsidios podrían enfrentar subas más severas respecto de los valores que venían abonando.

Cuestionamientos en la audiencia pública

El expediente también deja constancia de que la medida fue objeto de debate en el marco de una audiencia pública previa a su aprobación. Durante esa instancia, se registraron cuestionamientos por parte de distintos actores, entre ellos:

Usuarios particulares

Representantes de sectores productivos

Entidades intermedias

Las objeciones se centraron en el impacto del aumento sobre la economía familiar, el comercio y la actividad económica.

A pesar de estos planteos, el Ministerio de Desarrollo Productivo resolvió avanzar con la aprobación del nuevo cuadro tarifario solicitado por la empresa distribuidora.

La decisión oficial confirma un nuevo incremento en el costo de la energía eléctrica en Catamarca, con un dato central: la Provincia autorizó una suba del 27,83% en el VAD, que se integra a un esquema más amplio de aumentos.

En este contexto, la presión sobre las facturas se explica por la convergencia de múltiples factores:

Ajustes provinciales en la distribución

Incrementos nacionales en generación y transporte

Reducción de subsidios

Este conjunto de variables configura un escenario en el que el costo del servicio eléctrico continúa en ascenso, con efectos directos sobre el poder adquisitivo de los usuarios y la estructura de costos de la actividad económica.