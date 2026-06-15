La nafta aumentó un 24,3% desde el inicio de la guerra en Argentina

Argentina se convirtió en el país exportador de petróleo de América Latina que más incrementó el precio de los combustibles desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG). El trabajo sitúa al país en el primer lugar de lo que la entidad denominó la "Copa América del aumento de la Nafta", al registrar una suba del 24,3% en dólares desde finales de febrero de este año.

El reporte señala que el aumento observado en los surtidores argentinos supera ampliamente al registrado en otras economías petroleras de la región. Según los datos relevados, Ecuador experimentó un incremento del 14,7%, México del 10,7%, Brasil del 4,9% y Colombia del 1,9%. De esta manera, la suba local resulta 10 puntos superior a la ecuatoriana, duplica la mexicana, quintuplica la brasileña y se ubica muy por encima de la colombiana.

Argentina al frente de las subas regionales

El informe destaca que los incrementos registrados en las estaciones de servicio argentinas sólo fueron superados por los de países latinoamericanos que son importadores netos de petróleo. En el caso de las naciones exportadoras, Argentina encabeza ampliamente la lista.

Desde el Instituto Argentina Grande remarcaron que "la mayoría de los países del mundo implementaron políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente". Bajo esa perspectiva, el estudio plantea que el comportamiento de los precios internos en Argentina se diferenció de lo ocurrido en otras economías exportadoras de hidrocarburos.

Los precios locales y los ingresos petroleros

Uno de los puntos centrales del informe se refiere a la evolución de los ingresos de divisas provenientes del sector petrolero. Según los datos expuestos, el sector registró en abril un saldo positivo de divisas por US$1.983 millones.

La cifra adquiere relevancia al compararse con el promedio de liquidaciones del último año, que alcanzaba los US$832 millones. El resultado implica un avance cercano al triple respecto de los niveles previos.

Sin embargo, el reporte sostiene que ese crecimiento en el ingreso de dólares no se tradujo en una reducción de los precios para los consumidores. Por el contrario, afirma que "los argentinos pagan la nafta más cara que en EE.UU. y Brasil a pesar de que el ingreso de dólares por petróleo se triplicó".

Cuánto cuesta la nafta en Argentina frente a Brasil y Estados Unidos

El estudio compara la evolución de los precios en dólares antes y después del inicio del conflicto en Medio Oriente. Los valores relevados muestran que:

• En Argentina, el litro de nafta súper costaba US$1,12 antes del conflicto y actualmente asciende a US$1,40.

• En Brasil, el precio pasó de US$1,23 a US$1,31 por litro.

• En Estados Unidos, el valor avanzó desde US$1,05 hasta US$1,14.

A partir de esos números, el informe concluye que actualmente los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que en Estados Unidos y un 6% más caro que en Brasil.

El impacto sobre los hogares

La entidad ya había calculado previamente el efecto directo de los aumentos sobre el bolsillo de los consumidores. Según sus estimaciones, desde el comienzo del conflicto en Irán, el litro de nafta súper aumentó en promedio $388 a nivel nacional, mientras que la premium registró una suba de $372.

En términos porcentuales, ello representó incrementos del 24% para la nafta súper y del 19,7% para la premium. A partir de estos valores, el IAG estimó que los hogares con automóvil afrontan un gasto mensual adicional de $38.874. Considerando que desde fines de febrero hasta el momento transcurrieron aproximadamente tres meses, el costo extra acumulado para los conductores argentinos alcanza los $116.600.

La creciente incidencia de los impuestos

Otro de los aspectos abordados por el informe es la evolución de la carga tributaria que pesa sobre los combustibles. Según el Instituto Argentina Grande, durante la gestión del presidente Javier Milei los impuestos a los combustibles que gravan el litro de nafta aumentaron un 230% en términos reales.

Como consecuencia de este ajuste, la incidencia del tributo sobre el precio final experimentó una fuerte expansión. Mientras que en noviembre de 2023 representaba el 8,89% del valor por litro, en mayo pasado alcanzó el 18,54%.

El organismo también cuestionó el destino de los recursos recaudados a través de este impuesto. De acuerdo con el informe, estos fondos poseen una asignación específica destinada a infraestructura vial e hídrica, entre otras finalidades.

En ese sentido, el instituto afirmó que los recursos no están siendo utilizados para los objetivos previstos. Según detalló, la Dirección Nacional de Vialidad debería haber ejecutado $1,8 billones con fondos provenientes de este tributo, pero gastó $0,7 billones.

A partir de esa diferencia, el reporte sostuvo que existen $0,9 billones que contribuyen a incrementar el superávit fiscal, aunque por disposición legal deberían destinarse al mejoramiento de las rutas nacionales.

Aumentos reales y caída del consumo

El informe concluye señalando que el precio de la nafta aumentó 59,5% en términos reales desde el cambio de gestión. Asimismo, sostiene que si se excluyera el efecto de los impuestos, el incremento habría sido del 41%.

Paralelamente, el consumo de combustibles continúa mostrando una tendencia descendente. Los datos relevados indican que durante el primer cuatrimestre la venta de nafta súper registró una caída del 1,8% respecto de 2025 y una disminución del 4,3% en comparación con 2023.

De esta manera, el estudio del Instituto Argentina Grande expone una combinación de factores que incluye aumentos de precios superiores a los de otros países exportadores de petróleo, una mayor presión tributaria sobre los combustibles y una reducción en los niveles de consumo, en un contexto marcado por el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente.