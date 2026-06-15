Día del Padre: proyectan que el gasto promedio por regalo alcanzará los $62.000

A pocos días de una de las fechas comerciales más importantes del año, el mercado comienza a mostrar las tendencias de consumo que marcarán las compras para el Día del Padre. Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, el gasto promedio proyectado por regalo alcanzará los $62.000, mientras que la indumentaria y las experiencias aparecen como las alternativas más elegidas por quienes buscan homenajear a los padres en su día.

La celebración tendrá lugar el domingo 21 de junio y representa una oportunidad clave para numerosos sectores comerciales que esperan una recuperación de las ventas. Sin embargo, el estudio advierte que los consumidores mantienen una postura más selectiva y analizan con mayor detenimiento cada compra, en un escenario donde las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año.

Un consumidor más cauteloso y atento a las promociones

El informe refleja cambios en el comportamiento de compra respecto de campañas anteriores. De acuerdo con el análisis de Focus Market, los consumidores se muestran más prudentes al momento de elegir un regalo y concentran sus decisiones en los días previos a la fecha especial.

El director de la consultora, Damián Di Pace, sostuvo que "con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre". Además, señaló que "a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos".

Esta conducta revela una búsqueda más intensa de oportunidades de ahorro y una mayor atención a las promociones disponibles, tanto en los comercios físicos como en los canales digitales.

La indumentaria lidera las preferencias

Al analizar cuáles serán los regalos más elegidos para esta edición del Día del Padre, la investigación ubica a la indumentaria en el primer lugar de las preferencias.

Los datos relevados muestran la siguiente distribución:

• Indumentaria: 33,4%.

• Experiencias (cenas, días de campo y propuestas similares): 24,9%.

• Vinos y licores: 13,9%.

• Calzado: 6,9%.

• Perfumería: 6,7%.

• Informática, TV y video: 4,5%.

• Herramientas: 2,7%.

El estudio destaca que las tres categorías más elegidas repiten los primeros puestos obtenidos durante el año anterior. La indumentaria vuelve a consolidarse como la principal opción de compra, seguida por las experiencias y por los productos vinculados al consumo de vinos y licores.

Dónde comprarán los argentinos

El relevamiento también analizó cuáles serán los espacios comerciales preferidos para concretar las compras. Los centros comerciales a cielo abierto encabezan las preferencias con el 33% de las elecciones. En segundo lugar aparece el comercio electrónico, que concentra el 27% de la demanda.

Detrás se ubican:

• Centros comerciales a cielo abierto: 33%.

• Comercio electrónico: 27%.

• Shoppings: 22%.

• Outlets: 11%.

• Supermercados: 7%.

Los datos muestran una distribución equilibrada entre los canales tradicionales y las opciones digitales, reflejando la convivencia de diferentes modalidades de compra en el mercado actual.

El crecimiento de los canales digitales

Dentro del universo online, el estudio identifica cuáles son las plataformas más utilizadas por los consumidores para buscar y adquirir regalos. Los resultados indican que:

• Sitios web de los vendedores: 40%.

• Marketplaces: 37%.

• Instagram: 15%.

• Facebook: 6%.

• Otras alternativas: 2%.

La preferencia por los sitios oficiales y los marketplaces evidencia el peso que tienen las plataformas digitales al momento de comparar precios, acceder a promociones y concretar operaciones de manera rápida.

El papel de los bancos y las billeteras digitales

Frente a una demanda más selectiva, los comercios buscan fortalecer las herramientas destinadas a estimular el consumo. En este contexto, Damián Di Pace explicó que "los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas".

Asimismo, destacó que "la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra".

Las estrategias comerciales se orientan así a captar consumidores que priorizan el financiamiento y los beneficios adicionales antes de tomar una decisión de compra.

Opciones para todos los presupuestos

El informe de Focus Market también identificó alternativas de regalos disponibles en marketplaces y supermercados para distintos niveles de gasto. Dentro del rango de entre $10.000 y $20.000 aparecen productos como:

• Mates.

• Botellas de agua de metal.

• Tazas personalizadas.

• Sets de asador básicos.

Para quienes disponen de presupuestos de entre $30.000 y $40.000, las opciones incluyen:

• Copas de vino en estuche.

• Sets materos completos.

• Desayunos artesanales.

En el segmento de entre $50.000 y $60.000 se destacan:

• Mini metegoles.

• Vinos de primera marca acompañados por copas.

• Billeteras de eco cuero.

Por su parte, los supermercados ofrecen alternativas que van desde remeras deportivas con un valor de $24.743 hasta camperas inflables por $66.000. Además, estos establecimientos presentan descuentos directos que oscilan entre el 20% y el 25%.