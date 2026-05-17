Gremios reclaman un salario mínimo vital y móvil de casi 3 millones de pesos

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras, volvió a colocar en el centro de la discusión pública la cuestión del salario mínimo al reclamar un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) de $2.879.877. Según el informe presentado, este monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, definido como el más bajo de la historia argentina.

La magnitud del reclamo no se limita a una cifra nominal. El FreSU enmarca su propuesta dentro de un diagnóstico más amplio sobre el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados en el actual contexto económico, señalando que los ingresos reales han sufrido una caída sostenida que impacta directamente en las condiciones de vida.

Una pérdida de ingresos de escala histórica

En su tercer informe mensual, el FreSU advierte que, durante el actual gobierno de Javier Milei, los trabajadores asalariados habrían sufrido una pérdida acumulada de ingresos que supera los 62 billones de pesos.

El documento sostiene además que esta situación no solo implica una reducción del poder de compra, sino también un cambio estructural en las estrategias de subsistencia de los hogares trabajadores, que se habrían visto forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana.

El impacto de esta pérdida se desagrega de la siguiente manera:

Sector privado: pérdida promedio de $2.321.245 por trabajador

pérdida promedio de Sector público: pérdida promedio de $12.788.939 por trabajador

Estas cifras, incluidas en el informe del FreSU, buscan dimensionar el alcance diferencial del deterioro salarial según el tipo de empleo, evidenciando una mayor afectación en el ámbito estatal.

El cálculo del salario mínimo: una canasta de necesidades vitales

Para fundamentar el valor propuesto del SMVyM, el FreSU toma como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales establecidas por la Constitución Nacional, aunque en el informe se detallan específicamente varios componentes centrales de esa canasta.

El cálculo incluye los siguientes rubros y valores:

Alimentación adecuada: $648.271

$648.271 Vivienda digna: $568.227

$568.227 Educación: $252.457

$252.457 Vestimenta: $147.595

$147.595 Salud: $349.332

$349.332 Transporte, esparcimiento y vacaciones: $597.209

$597.209 Previsión social: $316.786

La sumatoria de estos componentes es utilizada como base técnica para justificar el monto del salario mínimo propuesto, que asciende a $2.879.877. Según el FreSU, este valor no constituye un planteo arbitrario, sino una estimación orientada a garantizar la cobertura integral de las necesidades esenciales de los trabajadores y sus familias.

Un frente sindical de amplia representación

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se presenta como una articulación de aproximadamente 140 organizaciones sindicales pertenecientes a las principales centrales obreras del país. Entre los gremios que lo integran se encuentran:

UOM

ATE

Federación Aceitera y Desmotadora

CONADU

CONADU Histórica

Aeronáuticos

Molineros

Papeleros

Esta amplitud organizativa le otorga al FreSU un carácter multisectorial que abarca ramas industriales, estatales, educativas y de servicios estratégicos, reforzando el peso político del reclamo salarial presentado en su informe.

Vocerías sindicales y presentación del informe

El tercer informe mensual del FreSU fue presentado por los secretarios generales de distintas organizaciones gremiales, quienes expusieron los principales resultados del estudio.

Entre ellos se encuentran:

Abel Furlán (UOM)

Rodolfo Aguiar (ATE)

Daniel Yofra (Federación Aceitera)

Matías Fachal

Francista Staiti

La presentación tuvo lugar en el marco de una jornada de debate organizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza (AAL), la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL), desarrollada en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.

Un escenario de debate institucional y sindical

El evento donde se dio a conocer el informe no fue un espacio aislado, sino parte de una jornada de discusión más amplia sobre el estado del derecho laboral y las condiciones económicas de los trabajadores en la Argentina. La participación de organizaciones sindicales junto a asociaciones de abogados laboralistas refuerza el carácter técnico y jurídico del debate en torno al salario mínimo y al deterioro de los ingresos.

En este contexto, el reclamo del FreSU se inscribe como una intervención de alto impacto dentro de la discusión pública, al combinar datos económicos de gran magnitud —como la pérdida de 62 billones de pesos— con una propuesta concreta de actualización salarial basada en el costo de vida real.