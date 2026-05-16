Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás $5 millones a 30 días

a rentabilidad del plazo fijo volvió a instalarse en el centro de las decisiones financieras de los pequeños inversores luego de la reciente baja de tasas. En un contexto donde cada punto porcentual puede modificar el resultado final de una colocación, las entidades bancarias comenzaron a exhibir diferencias cada vez más visibles en sus rendimientos.

Dentro de ese escenario, el Banco Nación continúa siendo una de las instituciones más observadas por los ahorristas debido a su volumen de clientes y a su peso dentro del sistema financiero argentino. Por eso, conocer cuánto puede generar una inversión concreta permite medir con mayor precisión el impacto real de las tasas actuales.

Según el simulador oficial de la entidad, una inversión de $5.000.000 a 30 días arroja resultados distintos según el canal utilizado para constituir el plazo fijo. La diferencia, aunque pueda parecer menor en términos porcentuales, representa más de $2.000 adicionales en apenas un mes por exactamente el mismo capital invertido.

Cuánto paga Banco Nación por un plazo fijo de $5 millones

Los datos oficiales muestran que el rendimiento depende directamente de si la operación se realiza de manera presencial o digital.

En el caso de una constitución en sucursal, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17%. Bajo esas condiciones, los intereses generados al cabo de 30 días ascienden a $69.863,01, lo que lleva el monto total al vencimiento a $5.069.863,01.

En cambio, quienes optan por realizar la operación mediante canales electrónicos —ya sea a través de home banking o de la aplicación móvil— acceden a una tasa superior. Allí, la TNA se ubica en 17,5%, lo que eleva los intereses obtenidos a $71.917,81. De esta manera, el capital total al finalizar el plazo alcanza los $5.071.917,81.

La diferencia entre ambas modalidades deja en evidencia una tendencia cada vez más marcada dentro del sistema financiero: los bancos impulsan el uso de herramientas digitales mediante mejores condiciones para el usuario.

Por qué las operaciones digitales ofrecen mejores rendimientos

Además de la comodidad y la rapidez, operar de forma electrónica suele representar una ventaja económica concreta para el ahorrista. En este caso puntual, la diferencia supera los $2.000 en solo 30 días por el mismo monto invertido.

La estrategia de las entidades financieras apunta a fomentar las operaciones digitales, que permiten reducir costos operativos y agilizar procesos. Para el cliente, esto se traduce en una tasa levemente superior sin necesidad de modificar el capital ni el plazo de inversión.

Aun así, el plazo fijo continúa destacándose principalmente por una característica clave: la previsibilidad. Desde el momento de la constitución, el ahorrista conoce exactamente cuánto dinero obtendrá al vencimiento, una condición que sigue siendo valorada especialmente en contextos de incertidumbre financiera.

Sin embargo, el rendimiento real de esta herramienta continúa bajo análisis. Aunque ofrece estabilidad y certeza, existe la posibilidad de que la ganancia obtenida quede por debajo de la inflación. Por ese motivo, muchos inversores optan por combinar el plazo fijo con otras alternativas financieras en busca de mejorar la rentabilidad general de sus ahorros.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

La comparación entre entidades muestra diferencias relevantes en las tasas de interés para depósitos a 30 días. Estas variaciones pueden tener un impacto significativo sobre el resultado final, especialmente en colocaciones de montos elevados.

Las principales tasas informadas son las siguientes:

Banco Nación: 17,5% TNA

17,5% TNA Banco Galicia: 18,25% TNA

18,25% TNA BBVA Argentina: 18,75% TNA

18,75% TNA Banco Santander: 15% TNA

15% TNA Banco Provincia: 19,5% TNA

19,5% TNA Banco Macro: 18% TNA

18% TNA ICBC Argentina: 17,5% TNA

17,5% TNA Banco Ciudad: 17% TNA

17% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

16% TNA Banco Credicoop: 17,5% TNA

El relevamiento evidencia que el mercado presenta una dispersión considerable entre entidades. Mientras algunos bancos mantienen tasas más conservadoras, otros buscan captar depósitos ofreciendo rendimientos más altos.