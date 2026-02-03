Guerra de tasas: ¿qué billetera rinde más en febrero?

En el inicio de febrero de 2026, las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una de las principales herramientas de ahorro en pesos para quienes buscan liquidez inmediata y rendimientos diarios. En un contexto marcado por ajustes permanentes en las tasas de interés, las plataformas digitales compiten ferozmente por captar depósitos mediante propuestas de rentabilidad diferenciadas.

Un relevamiento actualizado del mercado financiero digital muestra que, mientras algunas billeteras priorizan ofrecer tasas más elevadas para atraer usuarios, otras de uso masivo apuestan a la estabilidad operativa y a la integración de múltiples servicios financieros, aun cuando los rendimientos resulten más moderados.

El ranking de la rentabilidad

Según los datos vigentes al 2 de febrero de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) de las principales billeteras y cuentas remuneradas presentan una brecha marcada:

Carrefour Banco: 32% (Líder del segmento)

32% (Líder del segmento) Cocos Pay: 27,01%

27,01% Banco Bica: 27%

27% Ualá (vía Uilo): 24%

24% Taca Taca: 23,36%

23,36% Brubank y Prex: 23%

23% Ualá (mediante FCI): 22,27%

22,27% Naranja X: 22%

22% Mercado Pago, Claro Pay, Banco Supervielle y Cencopay: 19,35%

19,35% Banco Galicia: 17,16%

El valor de la liquidez inmediata

Las billeteras virtuales son aplicaciones que permiten administrar dinero de forma digital, realizar pagos, transferencias y cobros desde el celular sin necesidad de efectivo. En Argentina, se han consolidado como una pieza fundamental para el manejo cotidiano del dinero gracias a las cuentas remuneradas.

Este sistema permite obtener intereses sin inmovilizar el capital, a diferencia de los plazos fijos. Los saldos se invierten de manera automática en instrumentos de bajo riesgo, como los fondos comunes de inversión tipo money market, generando una capitalización diaria con disponibilidad total de los fondos.

Recomendaciones para el ahorrista

Especialistas recomiendan comparar tasas al comienzo de cada mes, ya que los rendimientos pueden modificarse con frecuencia. Además, es vital considerar que algunas plataformas establecen topes de saldo remunerado o condiciones específicas que impactan en la ganancia final. En este escenario, las billeteras continúan ganando protagonismo como una alternativa práctica para combinar agilidad operativa con la preservación del valor del dinero.