Luego del anuncio de Ganancias y de una semana de tensión por el tema, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la inflación de mayo será menor a la de abril. También habló de la suba de las tarifas –”la última del año, según prometió–, las paritarias, el FMI y la renuncia de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio.

“Marzo fue el mes más difícil se juntó la guerra con las dudas que surgieron sobre si el programa económica se iba a implementar o no. Ahora la situación es distinta”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

“Acá no hay rebote, hay recuperación genuina”, dijo. “La economía transita una senda de recuperación fuerte, con creación de empleo. Esa recuperación sigue su curso y estamos resolviendo problemas que eran muy graves. Todo en una situación internacional muy compleja. La inflación es el principal problema del mundo, pero acá es más fuerte porque viene de hace mucho”, aseguró en una entrevista en la radio AM750.

“Hay costumbre en el proceso inflacionario y es lo primero que debemos romper. Eso se hace con una política macro consistente: lo que hacemos tiene que ayudar al país a juntas más dólares, a que haya reservas. Estabilidad cambiaria es igual a menos inflación”, dijo.

Guzmán defendió su gestión e hizo foco en que lo hecho se está refleja en lo que definió varias veces como una “fuerte recuperación”. También habló del trabajo que se hace para revertir las expectativas, algo que impacta en la suba de precios. “Ahí es como vamos a ir en un camino, pero no en un mes, en mucho tiempo”, mencionó.

Volvió a reiterar que no subirán las retenciones y que no se pondrán cupos a las exportaciones: “No vamos a restringirlas, necesitamos dólares”. En ese contexto, y hablando de ingresos extra por la guerra, defendió su proyecto de impuesto a la renta inesperada, cuyo envío al Congreso se está demorando.

El ministro aseguró que luego de la caída del poder adquisitivo del salario de unos 20 puntos, desde fines de 2015, vino la pandemia con una caída del PBI cayó 9,9% en 2002, y que desde ahí comenzaron a recuperarse los salario. En ese contexto, dijo, lo primero que hubo que hacer es lograr que no hubiera destrucción masiva del empleo. “Se logró y se empezó a generar trabajo: 1,1 millones de empleos. Hay que mirar de donde veníamos, hay un claro progreso. Ahí es donde estamos”, aseguró.

Guzmán habló también de su nuevo rol, con su cartera a cargo de Comercio Interior y el control de precios, luego de la renuncia de Roberto Feletti, que Infobae adelantó el lunes pasado. En ese sentido, repitió algo que viene diciendo desde hace varias semanas, que la política de preciso es un elemento de la política económica, que la integra y sirve para tener referencias y coordinar expectativas.

También confirmó diálogos sobre la cuestión inflación y precios en ese sentido con empresarios. “Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo venimos haciendo. Ahora que no queden dudas. Se resolvió el tema de las tarifas y las paritarias están cerradas, con crecimiento del salario real. Se avanza y nos fortalecimos en el frente interno y el externo. Las expectativas tienen que alinearse”, dijo.

El titular de Hacienda habló de los aumentos de luz y gas anunciados ayer, ”los últimos del año”, según prometió. También confirmó que la segmentación saldrá por decreto la semana próxima, antes del comienzo de junio, “con criterios que determinará la secretaría de Energía”. La implementación del esquema de segmentación, que no se anunció ayer con los aumentos, sigue poniéndose en duda, a pesar de los dichos del ministro, por un sector del cristinismo.

Reconoció que el impacto de la guerra en los precios de los commodities cambió el escenario planeado a la baja de los subsidios, algo que será parte de la próxima revisión con el FMI, aunque no dio mayores detalles al respecto.

Finalmente, minimizó la interna en el Gobierno –habló de “debates”– y no quiso decir cuál es su proyección de inflación para el año, algo que quedará plasmado en la actualización del Presupuesto que le presentará al Presidente, para que apruebe por DNU, en los próximos días.