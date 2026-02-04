Verano positivo: el turismo en la Capital creció un 23% y generó ingresos récord

Durante el mes de enero, San Fernando del Valle de Catamarca se posicionó como un centro neurálgico para el turismo regional, logrando captar un total estimado de 13.194 visitantes. Esta cifra no solo es alentadora por su volumen, sino porque representa un incremento significativo del 23% respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 10.728 turistas.

Los datos, surgidos del Informe Estadístico de enero de 2026 elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal, confirman que la capital catamarqueña ha logrado atraer un mayor flujo de personas en el mes más competitivo de la temporada estival.

El análisis de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital revela que, si bien la ocupación hotelera promedio fue del 26,7% y la estadía media se situó en 2,7 noches, el aumento en la cantidad total de personas indica un cambio profundo en los hábitos de consumo. Se observa una mayor presencia de excursionistas y una diversificación en las formas de pernocte que escapan a la hotelería tradicional, adaptándose a las necesidades del viajero contemporáneo.

El impacto económico y las nuevas modalidades de alojamiento

La actividad turística se ratifica como un motor esencial para la economía local. Durante el primer mes del año, el gasto promedio diario por visitante alcanzó los $144.113, lo que generó un impacto económico total de $3.405.394.734. Este derrame financiero beneficia de manera directa a los servicios, el comercio y la gastronomía de la ciudad, demostrando la capacidad del sector para dinamizar la estructura productiva municipal en un contexto nacional complejo.

Este flujo de capital se apoya en una oferta de alojamiento que muestra una clara tendencia hacia la informalidad y la autonomía. Las preferencias de los turistas se distribuyeron de la siguiente manera:

Departamentos y alquileres temporarios: 39,1% de las elecciones.

39,1% de las elecciones. Hoteles de 3 estrellas: 17,4%.

17,4%. Casas de familiares o amigos: 13%.

Perfil del turista y procedencia regional

El mercado nacional sigue siendo el sostén principal del destino, representando el 97% de los turistas. Los principales emisores fueron Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba, consolidando al Noroeste Argentino (NOA) como el mercado prioritario. El uso del automóvil particular (67,2%) como medio predominante subraya el perfil de un turismo de cercanía y regional.

En cuanto a la composición de los grupos, el turismo familiar dominó con un 49,3%, seguido por parejas (25,4%) y grupos de amigos (14,9%). Estos datos posicionan a la ciudad como un destino de experiencias compartidas, donde la seguridad y la oferta patrimonial resultan determinantes. Un dato sumamente positivo es que el 29,9% de los visitantes conoció la ciudad por primera vez, y el 79,1% de los turistas no consideró otros destinos, lo que habla de una marca ciudad clara y diferenciada.

Satisfacción y agenda cultural

La valoración del destino fue otro de los puntos altos del informe. Los visitantes otorgaron calificaciones promedio superiores a los 4 puntos (en una escala de 1 a 5) en aspectos clave como la hospitalidad y la calidad de los servicios. La estadía general alcanzó una nota de 4,46 puntos, reflejando un alto nivel de satisfacción con la experiencia urbana integral.

Este éxito en la percepción se vio respaldado por una agenda de 13 propuestas culturales y recreativas en puntos emblemáticos como la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido de la Quebrada y el Dique El Jumeal. Con más de 1.000 asistentes y ocupaciones que llegaron al 100% en talleres y ferias, estos espacios se consolidaron como hitos de encuentro. Además, el turismo de eventos aportó lo suyo con 3 encuentros deportivos y culturales que movilizaron a más de 500 personas, reforzando la circulación de visitantes y el consumo en la capital.