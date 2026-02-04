Derrumbe en Wall Street: las acciones caen hasta 7% tras la crisis en el INDEC

Lo que comenzó como una mañana de optimismo en los mercados financieros se transformó, hacia media tarde, en una jornada de marcado pesimismo para los activos locales. Las acciones y los bonos argentinos no lograron sostener la tónica alcista de las primeras horas y pasaron a registrar pérdidas generalizadas.

A las 14:20 horas, el índice líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval, perdía un 2,2%, situándose en los 2.970.000 puntos básicos, perforando así el techo de los tres millones de puntos.

El impacto más severo se sintió en el exterior. Los ADR en Wall Street experimentaron caídas de hasta el 7%, con el sector bancario —representado por el BBVA— como uno de los más afectados. Esta retracción se produjo en un contexto internacional dispar, donde el índice tecnológico Nasdaq restaba un 1,4% y el Dow Jones de industriales lograba una leve subida del 0,6%, dejando en claro que el retroceso argentino respondió a factores estrictamente domésticos.

El conflicto estadístico: La salida de Lavagna

El centro de las intrigas entre analistas y operadores financieros radica en la sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. El disparador de su salida fue la decisión del Gobierno libertario de Javier Milei de postergar la puesta en marcha de una fórmula actualizada para medir la inflación mensual (base 2017). Según fuentes del mercado, este nuevo índice arrojaría resultados superiores al sistema vigente, que utiliza una base del año 2004.

El economista Gabriel Caamaño calificó el hecho como una "mala noticia, en todo sentido", mientras que Marcelo Rojas advirtió a Reuters que la situación reaviva las dudas sobre la interferencia gubernamental en las estadísticas, una práctica que durante las presidencias de Cristina Kirchner (2007-2015) derivó en sanciones judiciales. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el sistema actual bajo el argumento de que primero se debe estabilizar la subida de precios, el mercado leyó la designación de Pedro Lines como una decisión controvertida en términos de credibilidad técnica.

Riesgo país y el panorama de la deuda

El riesgo país elaborado por el JP Morgan reflejó esta tensión al anotar un avance de dos unidades, ubicándose en los 506 puntos básicos. Este valor se aleja del piso reciente de 474 puntos alcanzado la semana pasada, que había sido el registro más bajo en casi ocho años. En lo que respecta al rendimiento acumulado, el panel Merval mantiene una baja del 7% en febrero y del 2% en el balance total de 2026, evidenciando un inicio de año complejo para la renta variable.

Pese a este clima, el sector privado ha mostrado una dinámica de fondeo excepcional. Según datos de PwC Argentina, las emisiones de Fideicomisos Financieros (FF) y Obligaciones Negociables (ON) en el país superaron en 2025 los 20.250 millones de dólares, estableciendo el mayor volumen de la última década. El Gobierno planea profundizar esta tendencia mediante un esquema de privatizaciones de empresas públicas, utilizando activos estatales para respaldar el pago de deuda y generar liquidez sin depender de nuevas refinanciaciones externas.

El BCRA y el flujo de divisas

En el mercado cambiario, la acumulación de reservas continúa siendo la prioridad del Banco Central, entidad que ya suma compras por más de 1.200 millones de dólares en el transcurso del año. El ministro Caputo sostuvo que este accionar es el que sostiene el tipo de cambio, asegurando que, sin la intervención de la entidad, la cotización se apreciaría actualmente hacia la zona de los 1.300 pesos por dólar.

Finalmente, el informe del sector agroexportador mostró claroscuros: las liquidaciones de granos e industriales sumaron 1.850 millones de dólares en enero. Si bien esto representa un salto del 82% respecto a diciembre, el dato marca una caída del 10,8% en la comparación interanual, sumando un factor adicional de vigilancia para un mercado que hoy prioriza la transparencia de los datos oficiales sobre cualquier otra variable.