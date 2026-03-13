Jubilaciones de ANSES: a cuánto subirá la mínima en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril de 2026 se aplicará un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización será del 2,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto 274/2024, que dispone que las prestaciones previsionales se actualicen de manera mensual según la variación de la inflación.

Además, los jubilados y pensionados de menores ingresos continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, previsto dentro del Presupuesto 2026 para complementar los haberes más bajos.

Cuánto será la jubilación mínima en abril

Con la actualización del 2,9%, la jubilación mínima pasará de $369.600,88 a $380.319,31.

Si se suma el refuerzo de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará $450.319,31.

En tanto, el haber máximo del sistema previsional también se actualizará y pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80.

Otras prestaciones que aumentan en abril

El incremento también impactará en otras prestaciones que paga ANSES:

Jubilación mínima: $380.319,31. Con bono, $450.319,31 .

$380.319,31. Con bono, . Haber máximo: $2.559.188,80.

$2.559.188,80. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): subirá a $304.255,44 . Con bono, $374.255,44 .

subirá a . Con bono, . Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad: aumentará a $266.223,52 . Con bono, $336.223,52 .

aumentará a . Con bono, . PNC por vejez: también pasará a $266.223,52 . Con bono, $336.223,52 .

también pasará a . Con bono, . Pensión para madres de siete hijos: subirá a $380.319,31 y con bono llegará a $450.319,31.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos y se suma al haber mensual junto con el aumento por movilidad.

Las prestaciones alcanzadas por el refuerzo son:

Jubilación mínima

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez

Pensión para madres de siete hijos

En los casos en que el ingreso mensual supere el haber mínimo pero se mantenga por debajo del tope establecido, el bono se paga de forma proporcional hasta completar los $439.600,88.