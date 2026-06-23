La 17° Feria Andina reunió producción, gastronomía y cultura en Belén

La cabecera departamental de Belén fue sede de la 17° Feria Andina, una propuesta que con el paso de los años se consolidó como uno de los espacios más importantes de encuentro para la producción, el turismo, la gastronomía y la cultura de la región.

La nueva edición reunió a productores, emprendedores, artesanos, cocineros y artistas en una jornada que permitió mostrar la riqueza de las comunidades andinas y el potencial que poseen en diferentes ámbitos de desarrollo.

La feria se presentó una vez más como un escenario destinado a fortalecer los vínculos entre quienes generan bienes, servicios y expresiones culturales, al tiempo que brinda una oportunidad para que visitantes y turistas conozcan de cerca las características que distinguen a la región.

La diversidad de propuestas presentes en el evento permitió reflejar la amplitud de actividades que forman parte de la identidad productiva y cultural del territorio, convirtiendo a la feria en una verdadera vidriera de saberes, tradiciones y experiencias locales.

Autoridades destacaron el valor estratégico del evento

La apertura oficial contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; del intendente de Villa Vil y organizador del evento, Ramón Gutiérrez; y de Cristian Yapura, jefe comunal de Belén.

Durante la inauguración, las autoridades coincidieron en destacar el valor estratégico de la Feria Andina como herramienta para dar visibilidad al trabajo cotidiano de las comunidades locales y para fortalecer el desarrollo regional a partir de sus propios recursos y capacidades.

El evento permitió exhibir no sólo productos y emprendimientos, sino también el conocimiento acumulado durante generaciones, expresado en prácticas productivas, artesanales y culturales que forman parte del patrimonio de la región.

En este contexto, el ministro Luis Castro resaltó la importancia de la iniciativa y expresó que "estos espacios son imprescindibles para las comunidades de la región, ya que sirven para conocer las grandes potencialidades que tenemos en materia productiva, económica y cultural".

Sus palabras pusieron de relieve el papel que desempeña la feria como ámbito de integración y promoción de las fortalezas existentes en cada localidad participante.

Productores regionales y el valor del trabajo local

Uno de los principales atractivos de la 17° Feria Andina estuvo representado por la amplia presencia de productores regionales que participaron con stands especialmente preparados para exhibir sus cosechas y manufacturas. La diversidad de propuestas permitió a los visitantes recorrer distintos espacios donde se mostraron productos elaborados en la región, reflejando la capacidad productiva y el esfuerzo de quienes desarrollan sus actividades en el territorio andino.

La feria funcionó así como una plataforma para la difusión de la producción local, generando oportunidades de visibilización para los emprendedores y permitiendo al público tomar contacto directo con los bienes elaborados por las comunidades.

Los saberes ancestrales como parte de la identidad

La preservación de la identidad cultural ocupó un lugar central dentro de la programación del evento. En ese marco, se destacaron especialmente los talleres en vivo de hilado y tejido de peleros, actividades que despertaron el interés de los asistentes y permitieron acercar al público a técnicas tradicionales profundamente vinculadas con la historia y la cultura de la zona.

Estos espacios posibilitaron observar de manera directa los procesos de elaboración y el conocimiento transmitido de generación en generación, poniendo en valor prácticas que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades andinas.

La demostración de estas técnicas tradicionales constituyó además una oportunidad para reafirmar la importancia de conservar y difundir saberes que continúan vigentes y que representan una expresión genuina de la identidad regional.

Gastronomía con identidad y productos de la región

La gastronomía ocupó un lugar protagónico dentro de la feria a través de una propuesta especialmente orientada a destacar los sabores característicos del territorio. Bajo el concepto de "gastronomía con identidad", distintos emprendimientos presentaron elaboraciones que reflejan el aprovechamiento de ingredientes vinculados a la región.

En este contexto, el emprendimiento local Suacha presentó una innovadora propuesta gastronómica elaborada íntegramente a base de quinoa, aportando una mirada creativa sobre uno de los productos más representativos de la zona.

La iniciativa permitió mostrar nuevas posibilidades de utilización de este ingrediente, integrando tradición e innovación dentro de una propuesta que despertó el interés de quienes recorrieron la feria.

Sabores de la Puna Catamarqueña

Otro de los momentos destacados estuvo a cargo del reconocido chef Julio Roldán, quien encabezó la experiencia gastronómica denominada "Sabores de la Puna Catamarqueña". La propuesta estuvo centrada en la revalorización de ingredientes autóctonos, combinados con técnicas de vanguardia que permitieron generar nuevas interpretaciones culinarias sin perder la conexión con los productos de origen.

A través de esta experiencia, la gastronomía volvió a posicionarse como una herramienta para rescatar, difundir y poner en valor la riqueza de los recursos disponibles en la región.

Música, danza y coplas en la Peña Andina

La dimensión cultural del encuentro tuvo su máxima expresión en la tradicional Peña Andina, un espacio donde la música y las manifestaciones artísticas ocuparon un lugar central. Durante la jornada, visitantes y participantes compartieron presentaciones de artistas provenientes de distintos puntos de la región, quienes ofrecieron espectáculos que incluyeron música, danzas tradicionales e identitarias coplas.

La propuesta artística permitió completar una experiencia que integró producción, gastronomía y cultura en un mismo escenario, fortaleciendo el espíritu de encuentro que caracteriza a la Feria Andina.

Con esta decimoséptima edición, Belén volvió a convertirse en punto de convergencia para productores, emprendedores, cocineros y artistas, reafirmando el papel de la Feria Andina como un espacio integrador donde convergen las potencialidades productivas, económicas, culturales y turísticas de la región.