La economía repuntó en marzo y alcanzó su mejor desempeño desde junio de 2025

La actividad económica volvió a exhibir señales de recuperación en marzo y consolidó un cambio de tendencia luego de la caída observada en febrero. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos registró un crecimiento de 5,5% respecto del mismo mes del año pasado, marcando así la mejor suba desde junio de 2025.

El indicador también avanzó 3,5% en comparación con febrero, alcanzando además un máximo histórico. En el acumulado del primer trimestre del año, entre enero y marzo, la actividad económica mostró un incremento de 1,7%.

El dato adquiere relevancia luego de que en febrero el EMAE hubiera registrado una caída superior al 2%, situación que había despertado interrogantes sobre la consistencia de la recuperación económica. Sin embargo, el rebote de marzo terminó por confirmar las proyecciones que venía sosteniendo el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de una mejora en el nivel de actividad.

Agro, minería e industria: los motores del repunte

El informe oficial mostró que el agro y la minería volvieron a traccionar el índice general, aunque esta vez acompañados por una recuperación más visible de la industria manufacturera. Entre los tres sectores aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual registrado en marzo.

La recuperación se reflejó en distintos indicadores sectoriales que ya habían anticipado una mejora en el desempeño económico. En una entrevista con Economía de Quincho, Caputo había señalado:

"Los indicadores de marzo ya mostraron recuperación. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero estuvo 3,2% en términos desestacionalizados, 5% en términos interanuales; el índice de la construcción, 12,7% en términos interanuales. Ahora va a salir el EMAE el jueves; ahí vamos a tener una mejor noción".

Los datos finalmente confirmaron esa expectativa y dejaron en evidencia una recuperación más extendida dentro de la estructura productiva.

Catorce sectores en alza y una sola caída

Uno de los aspectos más destacados del EMAE de marzo fue la amplitud de la recuperación. De los quince sectores relevados, catorce registraron subas interanuales, mientras que solo uno mostró retroceso.

El único sector que cayó fue "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria", que retrocedió 1,2% y le restó 0,1 puntos porcentuales al nivel general.

El resto de las actividades exhibió resultados positivos, aunque con intensidades diferentes. Entre los sectores con mayores incrementos sobresalieron:

Pesca: 30,9%.

30,9%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%.

17,9%. Explotación de minas y canteras: 16,3%.

16,3%. Intermediación financiera: 8,8%.

8,8%. Construcción: 7,6%.

7,6%. Impuestos netos de subsidios: 6,5%.

6,5%. Electricidad, gas y agua: 5,7%.

También mostraron avances:

Transporte y comunicaciones: 4,7%.

4,7%. Industria manufacturera: 4,6%.

4,6%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%.

2,4%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.

2,2%. Servicios sociales y de salud: 1%.

1%. Hoteles y restaurantes: 0,9%.

0,9%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%.

0,8%. Enseñanza: 0,1%.

La amplitud sectorial del crecimiento fue interpretada por analistas como un elemento central para explicar el cambio de clima económico observado durante marzo.

El análisis de los economistas

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, destacó especialmente el comportamiento de marzo y remarcó que el resultado permitió despejar dudas luego de un comienzo de año condicionado por factores estacionales.

"Vale recordar que enero y febrero son meses estructuralmente complicados (vacaciones, menor actividad industrial y, en este caso, un paro general y dos días hábiles menos), por lo que el bimestre ya era mejor de lo que sugería el dato puntual de febrero. Marzo, el primer mes 'limpio' del año, despejó las dudas", señaló.

Para Cachanosky, el dato más relevante surge del crecimiento alcanzado por la mayoría de los sectores de actividad, especialmente por la recuperación de la industria y el comercio. Según explicó, en los meses anteriores predominaba una dinámica más heterogénea, donde la minería y el agro concentraban gran parte del impulso mientras otros sectores permanecían rezagados.

El economista sostuvo además que esa heterogeneidad "no debe leerse como una anomalía sino como el resultado esperable de una economía que está cambiando su matriz productiva después de 60 años de proteccionismo".

En ese marco, vinculó la mejora del escenario económico con la desaceleración de la inflación y con un contexto de menor incertidumbre política. Según explicó, la caída de la inflación y un año "sin ruido electoral" favorecen una normalización en la demanda de pesos y permiten una recuperación gradual del consumo, afectado anteriormente por la incertidumbre electoral y por los episodios de alta inflación registrados entre septiembre y octubre del año pasado.

Un cambio de tendencia bajo observación

El resultado de marzo aparece como un punto de inflexión dentro del desempeño económico del primer trimestre. Luego de un febrero contractivo, el EMAE no solo recuperó terreno perdido, sino que alcanzó un récord histórico en términos mensuales.

La combinación de una mejora amplia entre sectores, el protagonismo del agro y la minería, y la recuperación de ramas vinculadas al consumo y la producción industrial configuran un escenario que el Gobierno y distintos analistas observan como una señal de consolidación de la actividad económica.

El comportamiento de los próximos meses será determinante para establecer si el rebote de marzo constituye un episodio puntual o el inicio de una fase de crecimiento más sostenida. Entretanto, el EMAE dejó un dato contundente: la economía mostró en marzo su mejor desempeño desde junio de 2025 y volvió a encender expectativas de recuperación.