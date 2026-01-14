La faena bovina cayó 2,5% en 2025 y marca señales de ajuste en la actividad ganadera

Con más de 13,5 millones de cabezas sacrificadas, la faena de bovinos registró una caída del 2,5% durante 2025, en comparación con el año anterior, en un contexto de ajustes productivos que atraviesa a toda la cadena cárnica argentina y que repercute en las economías regionales, incluida Catamarca.

Durante diciembre de 2025, la faena se ubicó en aproximadamente 1,132 millones de cabezas de ganado bovino procesadas. Este volumen implicó una suba del 7,6% respecto a noviembre, equivalente a unos 80,3 mil animales, pero representó una baja interanual del 8,9% en relación con diciembre de 2024, lo que equivale a cerca de 111 mil cabezas menos.

Ajustada por la cantidad de días hábiles del mes, que fueron 20, la faena mostró una leve suba del 2,2% respecto a noviembre, que había contado con 19 días hábiles. De este modo, la faena diaria alcanzó en diciembre las 56,6 mil cabezas, superando el promedio diario de noviembre, que fue de 55,4 mil.

En el acumulado de 2025, se sacrificaron un total de 13,58 millones de bovinos, lo que representa una disminución del 2,5% frente a los 13,93 millones faenados entre enero y diciembre de 2024.

Las mayores diferencias interanuales se explican principalmente por la reducción en la faena de hembras de ocho y más dientes, que recortaron 63,9 mil cabezas en el acumulado anual; las hembras de seis dientes, con una caída cercana a las 152,3 mil cabezas; y los machos de dos dientes, cuya faena disminuyó en aproximadamente 99,9 mil cabezas respecto del año anterior.

En sentido contrario, se observó un incremento en la faena de hembras de dos dientes, con unas 65,6 mil cabezas más, y de novillos de seis dientes, que sumaron 34,7 mil cabezas adicionales.

En diciembre de 2025, la faena de hembras representó el 47,6% del total, levemente por encima del 46,9% registrado en el mismo mes de 2024. En el acumulado anual, la participación de las hembras alcanzó el 47,4% de la faena total, apenas por debajo del 47,7% del año anterior. En términos absolutos, durante 2025 se enviaron a faena cerca de 209,4 mil hembras menos que en 2024.

En cuanto a la producción, la carne bovina obtenida en diciembre de 2025 fue cercana a las 260 mil toneladas equivalente res con hueso. Esto implicó una suba del 5,5% respecto de noviembre, pero una baja del 7,4% en comparación con diciembre de 2024. En el acumulado del año, se produjeron alrededor de 3,143 millones de toneladas equivalente carcasa, un 1,1% menos que las 3,177 millones de toneladas obtenidas en 2024, según indicó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El peso promedio de las carcasas bovinas en diciembre alcanzó los 229,6 kilogramos, lo que significó una baja del 2% frente a los 234,2 kilos registrados en noviembre, aunque resultó un 1,7% superior a los 225,8 kilos de diciembre de 2024. En el promedio anual, el peso medio de las carcasas se ubicó en 231,4 kilogramos, un 1,4% por encima del promedio de 2024.

Respecto al desempeño del sector exportador, Ravettino señaló que la faena de las empresas asociadas al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC alcanzó en diciembre las 357,5 mil cabezas, representando el 31,6% de la faena total. Esta participación cayó frente al 35,8% registrado en noviembre de 2025, aunque fue superior al 30,5% de diciembre de 2024. En el acumulado de enero a diciembre de 2025, las empresas del consorcio faenaron 4,647 millones de bovinos, lo que equivale al 34,2% del total nacional.

En la comparación mensual, la faena total de diciembre se incrementó en 80,3 mil cabezas respecto a noviembre, lo que representó una suba del 7,6%, mientras que la faena de las empresas asociadas al consorcio se redujo en 18,8 mil cabezas, con una caída del 5%.

Finalmente, el informe indicó que en ocho establecimientos pertenecientes a empresas asociadas se registraron suspensiones temporales de la actividad durante diciembre, un dato que refleja las tensiones operativas que atraviesa el sector.