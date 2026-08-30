Luis Caputo viaja a la cumbre del G20 para defender el programa económico

Luis Caputo se encuentra viajando rumbo a Carolina del Norte, Estados Unidos, para participar de una nueva cumbre del G20, donde llevará adelante una agenda centrada en la defensa del programa económico que impulsa el Gobierno argentino y en la exposición de las medidas adoptadas para alcanzar la estabilidad macroeconómica.

El ministro de Economía estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y participará de distintas sesiones formales junto a representantes de las principales potencias del mundo.

Uno de los momentos centrales de su agenda será su participación como orador principal en el panel sobre crecimiento, instancia en la que expondrá las políticas implementadas en la Argentina y planteará la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.

Fuera de las actividades formales, se espera que Caputo mantenga un encuentro con Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, aunque esa reunión todavía no fue confirmada de manera oficial.

La agenda de Caputo en Carolina del Norte

La participación del ministro argentino estará enfocada en presentar ante sus pares internacionales la evolución de la economía argentina y el rumbo que sostiene la administración de Javier Milei.

Caputo tendrá presencia en distintas sesiones del encuentro, entre las que se encuentran:

El panel sobre "Evolución de la Economía Mundial" .

. Las reuniones dedicadas a la deuda soberana .

. Los debates sobre desequilibrios globales .

. Los encuentros vinculados con la educación financiera y el fraude .

. La sesión sobre crecimiento, en la que será uno de los principales oradores.

La exposición sobre crecimiento será uno de los puntos más relevantes de su participación. Allí, el funcionario detallará las políticas aplicadas en la Argentina y defenderá la idea de que la estabilidad macroeconómica resulta una condición fundamental para sostener un proceso de crecimiento.

La agenda estará, de esta manera, orientada a explicar ante representantes internacionales las medidas adoptadas por el Gobierno y la evolución que, según el planteo oficial, atraviesa la economía argentina.

Expectativa por un encuentro con Scott Bessent

Durante su estadía en Estados Unidos, se espera que Luis Caputo mantenga una reunión con Scott Bessent, quien se desempeña como secretario del Tesoro estadounidense. El encuentro todavía no fue confirmado oficialmente, pero aparece como una de las posibles reuniones bilaterales en el marco de la presencia del ministro argentino en Carolina del Norte.

Bessent tendrá además un papel central en la agenda general del G20, ya que el secretario del Tesoro estadounidense será el anfitrión de las reuniones que se desarrollarán en Asheville, Carolina del Norte.

El calendario de reuniones del G20

La agenda de encuentros comenzó este fin de semana con la Reunión de Viceministros de Finanzas y del Banco Central, que se desarrolla entre el 29 y el 30 de agosto en Asheville. Posteriormente, se llevará a cabo la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, prevista entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre, también en Asheville.

En paralelo, el calendario incluye la Reunión Ministerial sobre Innovación, que tendrá lugar en Raleigh-Durham, Carolina del Norte, entre el 1° y el 2 de septiembre. Los principales encuentros previstos son:

29 y 30 de agosto: Reunión de Viceministros de Finanzas y del Banco Central, en Asheville.

Reunión de Viceministros de Finanzas y del Banco Central, en Asheville. 31 de agosto y 1° de septiembre: Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, en Asheville.

Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, en Asheville. 1° y 2 de septiembre: Reunión Ministerial sobre Innovación, en Raleigh-Durham.

Durante las distintas jornadas se abordarán temas relacionados con los desequilibrios fiscales entre naciones, las criptomonedas y su regulación, la deuda soberana y otros asuntos económicos y financieros.

Crecimiento y desequilibrios globales

La cumbre se desarrolla en un contexto de creciente incertidumbre vinculada con las políticas arancelarias de la Casa Blanca y con la propia deuda estadounidense.

"Los temas clave de nuestra presidencia del G20 han sido acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios globales", explicó un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense. Según esa posición, el Gobierno de Donald Trump colocó en el centro de su agenda económica tanto la inversión corporativa como el rol proactivo del sector privado.

En ese sentido, el funcionario defendió los efectos positivos para el crecimiento y la inversión del paquete de grandes recortes fiscales impulsado por el mandatario estadounidense y aprobado por el Congreso durante el verano de 2025.

La discusión sobre el crecimiento, por lo tanto, estará atravesada por los debates sobre las políticas fiscales, la inversión privada y los desequilibrios que afectan a la economía mundial.

La deuda soberana, otro de los temas centrales

La deuda soberana será otro de los asuntos principales durante el encuentro en Asheville. El Departamento del Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que Washington abogará por una mayor transparencia y por mecanismos que permitan una reestructuración más rápida cuando los países atraviesen dificultades.

"Estados Unidos busca mayor transparencia en el endeudamiento público y mayor previsibilidad en la reestructuración de la deuda", insistieron desde ese ámbito.

El planteo sobre la deuda se incorporará así a una agenda que también incluirá debates sobre los desequilibrios comerciales y fiscales entre las distintas naciones que integran el G20.

Aranceles, comercio y la mirada de Washington

El encuentro se produce en un momento en el que el Gobierno de Trump ha implementado nuevos aranceles y ha recrudecido su guerra comercial con Canadá. Desde el Departamento que dirige Scott Bessent sostienen que la política estadounidense se ha concentrado también en corregir los desequilibrios comerciales globales, con el objetivo declarado de beneficiar a los trabajadores estadounidenses y crear igualdad de condiciones para las empresas del país.

"Bajo nuestro liderazgo, el G20 trabaja para abordar los desequilibrios globales, que reflejan prácticas desleales que se han permitido persistir durante demasiado tiempo y que amenazan la prosperidad mundial", aseguró el portavoz del Tesoro.

El mismo portavoz sostuvo que el Gobierno de Trump trabaja para evitar que se impulse el "exceso de producción y capacidad" hacia los mercados globales, en una referencia al modelo exportador de Pekín, a menos de una semana de la visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping.

Innovación financiera y regulación de criptomonedas

La presidencia estadounidense también colocará entre las principales discusiones la necesidad de modernizar la regulación y la supervisión financiera. El objetivo, según la postura expresada desde Washington, incluye:

La reducción de la fricción regulatoria y de mercado .

. El fomento de la innovación financiera digital .

. La creación de marcos legales y regulatorios más claros .

. El refuerzo de la lucha contra las actividades ilícitas vinculadas a los activos digitales.

En ese debate, Washington considera a los activos digitales, entre ellos las criptomonedas, como un elemento central.

La discusión estará enfocada en la necesidad de establecer reglas más claras para estos instrumentos financieros y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos destinados a combatir las actividades ilícitas relacionadas con ellos.