Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 18% de inflación y 4% de crecimiento

El Gobierno dio a conocer las principales variables macroeconómicas que forman parte del proyecto de Presupuesto 2027, un documento que establecerá las estimaciones sobre las que se organizará la administración de los recursos públicos durante el próximo ejercicio.

Entre los principales indicadores contemplados aparecen la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento de la economía, variables que funcionarán como referencias para elaborar las previsiones de ingresos y gastos del Estado nacional.

Según las estimaciones oficiales presentadas, el Gobierno espera que la inflación cierre 2027 en el 18%, mientras que proyecta que el dólar oficial alcance los $1.847,60 en diciembre. Al mismo tiempo, la administración prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% durante el año próximo.

Los principales parámetros difundidos son:

Inflación proyectada para 2027: 18%.

18%. Dólar oficial previsto para diciembre de 2027: $1.847,60.

$1.847,60. Crecimiento estimado del PBI: 4%.

4%. Suba proyectada del salario promedio: 25,4%.

25,4%. Exportaciones previstas: más de US$130.000 millones.

más de US$130.000 millones. Balance comercial favorable: superior a US$15.000 millones.

Estas variables constituyen parte del escenario oficial con el que se construirá el cálculo de los recursos y las partidas de gasto correspondientes al próximo año.

La presentación de Luis Caputo

La información fue difundida durante la reunión de mesa política realizada este martes en la Casa Rosada. Allí, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027.

Además de las estimaciones de inflación, dólar y crecimiento, el ministro incluyó entre los parámetros oficiales una previsión de aumento del salario promedio del 25,4%. El conjunto de proyecciones busca establecer las referencias económicas que acompañarán la elaboración del Presupuesto 2027, en un año que tendrá además el carácter de año electoral.

En este contexto, las variables incorporadas al proyecto adquieren un papel central, dado que sobre ellas se calcularán tanto los ingresos que espera obtener el Estado como las erogaciones previstas para las distintas áreas de la administración nacional.

Inflación del 18%: una de las principales referencias

Uno de los datos centrales del proyecto será la estimación de una inflación del 18% para fines de 2027.

La evolución de los precios constituye uno de los parámetros fundamentales para determinar los recursos y gastos contemplados en el presupuesto. La estimación oficial, por lo tanto, forma parte de la base sobre la cual se proyectarán las distintas partidas correspondientes al próximo ejercicio.

El cálculo de la inflación también será uno de los puntos sobre los que se concentrará la discusión del proyecto en el Congreso. La cuestión estará vinculada con la consistencia de los supuestos oficiales frente a las expectativas existentes y las estimaciones elaboradas por analistas privados.

Un dólar oficial de $1.847,60

En materia cambiaria, el Gobierno contempla que el dólar oficial cierre diciembre de 2027 en $1.847,60. La cotización proyectada constituye otra de las referencias utilizadas para construir el escenario presupuestario. El tipo de cambio interviene en el cálculo de los ingresos vinculados con el comercio exterior y también tiene incidencia sobre las obligaciones del Estado que se encuentran denominadas en moneda extranjera.

Por esa razón, la estimación del valor del dólar forma parte de los supuestos macroeconómicos que sostienen el proyecto de Presupuesto 2027.

La discusión parlamentaria deberá considerar también este supuesto y su relación con las expectativas del mercado y las proyecciones realizadas por especialistas y analistas privados.

Crecimiento económico y salarios

El escenario diseñado por el Gobierno incluye una previsión de crecimiento de la economía del 4% durante 2027. El indicador corresponde al crecimiento esperado del Producto Bruto Interno y constituye otro de los pilares sobre los que se construye la estimación de los recursos públicos.

Junto con esta proyección, el proyecto incorpora una suba del salario promedio del 25,4%. Este dato forma parte de los principales indicadores económicos presentados por Luis Caputo durante la reunión de mesa política.

El conjunto de estimaciones busca establecer un escenario económico para el próximo año que permita proyectar la evolución de los ingresos y gastos del Estado nacional.

Exportaciones por encima de US$130.000 millones

Las previsiones oficiales también incluyen una expectativa favorable para el comercio exterior. El Gobierno proyecta exportaciones superiores a US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable por encima de los US$15.000 millones.

Ambos indicadores forman parte del escenario macroeconómico previsto para 2027 y se suman a las estimaciones de inflación, tipo de cambio, crecimiento y salarios.

El comportamiento de las exportaciones y del balance comercial constituye, dentro del esquema presupuestario, otro de los elementos que integran las previsiones generales sobre la economía y los recursos vinculados al comercio exterior.

La meta de superávit financiero

Horas antes de la presentación de las variables, Luis Caputo había anticipado que el proyecto contemplaría resultado fiscal positivo.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó: "Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar".

La previsión de resultado fiscal positivo constituye así otro de los elementos destacados por el Gobierno en la presentación del Presupuesto 2027.

Qué incluye el proyecto que llegará al Congreso

El Presupuesto 2027 establecerá las pautas para la administración de los recursos públicos durante el próximo año. El documento fijará las estimaciones de ingresos y gastos del Estado nacional y contemplará, además de las variables macroeconómicas, las previsiones correspondientes a la recaudación, el resultado fiscal, el gasto público y las diferentes partidas destinadas a las áreas de la administración nacional.

La presentación permitirá también conocer cuáles serán las prioridades de gasto de la administración de Milei y qué partidas tendrán mayores incrementos o reducciones.

De esta manera, el proyecto no se limitará a establecer un conjunto de variables económicas generales, sino que también determinará las previsiones presupuestarias sobre las que se organizará la administración de los recursos estatales durante 2027.

La discusión que tendrá lugar en el Congreso

Una vez presentado, el proyecto tendrá su etapa de discusión en el Congreso, donde uno de los principales ejes estará puesto en las proyecciones oficiales utilizadas para elaborar el presupuesto.

En particular, el debate estará atravesado por la evaluación de los supuestos referidos a inflación, dólar y crecimiento, y por la cuestión de si esas estimaciones resultan consistentes con las expectativas del mercado y con las proyecciones formuladas por analistas privados.

El escenario presentado por el Gobierno para 2027 queda así definido por un conjunto de cifras que funcionarán como base para el cálculo presupuestario: una inflación del 18%, un crecimiento del 4%, un dólar oficial de $1.847,60, una suba del salario promedio del 25,4%, exportaciones por encima de US$130.000 millones y un balance comercial favorable superior a US$15.000 millones.

Sobre esas referencias se construirá el Presupuesto 2027, que deberá atravesar ahora la discusión parlamentaria y pondrá en debate las estimaciones oficiales de ingresos, gastos, resultado fiscal y prioridades de la administración nacional para el próximo año.