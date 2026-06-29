Mercados: suben acciones y bonos, cae el riesgo país y el dólar cerró estable

La primera jornada de la semana concluyó con movimientos diversos en las distintas referencias del mercado cambiario. El dólar oficial en el Banco Nación finalizó la rueda en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, manteniendo su lugar como una de las principales referencias para el mercado.

En paralelo, el dólar blue terminó el día en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, registrando un retroceso del 0,33% tanto en la punta compradora como en la vendedora. La baja marcó un comportamiento distinto respecto de otras variables financieras que mostraron una tendencia positiva durante la jornada.

Las restantes cotizaciones financieras también reflejaron sus respectivos valores de cierre:

Dólar MEP: $1.506,10 para la compra y $1.508,70 para la venta.

y Contado con liquidación: $1.553,80 para la compra y $1.555,50 para la venta.

y Dólar tarjeta: $1.943,50 para la venta.

Este conjunto de referencias permitió observar un mercado cambiario que continuó siendo seguido de cerca por operadores e inversores, especialmente en una semana atravesada por importantes definiciones financieras.

Acciones y bonos iniciaron la semana con una rueda positiva

Mientras el mercado cambiario mostraba distintos comportamientos según cada segmento, los activos argentinos comenzaron la semana con una evolución favorable, acompañando el desempeño positivo observado en los mercados internacionales.

La jornada se produjo tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno, contexto en el cual los inversores siguieron atentamente la evolución de los mercados locales e internacionales.

Los bonos argentinos registraron mejoras de hasta el 1,3%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York alcanzaron ganancias de hasta el 4,2%, reflejando una recuperación luego de las fuertes bajas registradas durante la semana anterior.

Como consecuencia de este comportamiento, el riesgo país también mostró una mejora al descender hasta los 428 puntos básicos, indicador seguido de cerca por el mercado para evaluar la evolución de los activos soberanos.

Los ADR argentinos recuperaron terreno en Wall Street

La actividad en Wall Street, considerado el epicentro del mercado financiero global, mostró una recuperación para los ADR argentinos, que operaron en terreno positivo luego de las caídas sufridas durante la semana previa.

Entre las principales subas de la jornada se destacaron:

BBVA: avance de 4,2% .

avance de . Supervielle: incremento de 3% .

incremento de . Edenor: suba de 2,9%.

El comportamiento de estos papeles acompañó el clima favorable registrado durante la rueda y consolidó una jornada de recuperación para buena parte de los activos argentinos negociados en el exterior.

Los bonos soberanos y el S&P Merval también avanzaron

Los bonos soberanos de la Argentina también participaron del movimiento positivo del mercado y registraron mejoras de hasta el 1,3%, consolidando una rueda favorable para la renta fija.

En el mercado local, el índice S&P Merval consiguió recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante la semana anterior al avanzar 2,9%.

El impulso del principal índice bursátil argentino estuvo liderado principalmente por:

Banco Francés: 6% .

. Banco Macro: 4,2% .

. Comercial del Plata: 3,8%.

La evolución de estas acciones permitió que el mercado local acompañara la tendencia positiva observada en el exterior, ofreciendo una recuperación parcial respecto de las ruedas anteriores.

La licitación del Tesoro y el pago de la deuda, bajo la mirada de los operadores

Más allá del desempeño de los activos financieros, los operadores mantuvieron el foco sobre la licitación secundaria del Tesoro, una instancia que buscaba completar los últimos 100 millones de dólares correspondientes al programa de financiamiento por 2.000 millones de dólares.

El objetivo de ese proceso es contar con los recursos destinados al pago de los vencimientos de deuda previstos para el próximo 9 de julio, uno de los acontecimientos financieros que concentró la atención del mercado durante la jornada.

La evolución de esta operación fue seguida atentamente por los participantes del mercado, dado que forma parte de un cronograma financiero relevante para las próximas semanas.

El cierre del mes y la expectativa por la decisión del Banco Central

La rueda también estuvo condicionada por el hecho de representar la jornada previa al cierre del mes, un factor que suele incrementar la atención de los operadores sobre distintos movimientos financieros.

En ese contexto, el mercado siguió de cerca la expectativa por la decisión que deberá adoptar el Banco Central este martes 30 de junio respecto del vencimiento de contratos de dólar futuro por una suma superior a los 1.042 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el cierre mensual incorporó otro elemento observado por el sistema financiero: este lunes fue el último día para que los bancos pudieran modificar su posición global neta en moneda extranjera.

Ese factor fue considerado por los operadores como un elemento que podría llegar a influir sobre la dinámica cambiaria en el corto plazo, razón por la cual la evolución del mercado continuará siendo seguida con especial atención en las próximas jornadas.

Con un escenario caracterizado por la recuperación de las acciones y los bonos, la caída del riesgo país, la estabilidad relativa en las diferentes cotizaciones del dólar y una agenda marcada por decisiones financieras relevantes, el inicio de la semana dejó un mercado atento tanto al cierre mensual como a las definiciones que se producirán en las próximas horas.