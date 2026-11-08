La visita de León XIV movilizaría US$ 270 millones y convocaría a tres millones de visitantes

La llegada del Papa León XIV a la Argentina generaría un impacto económico estimado en US$ 270 millones, de acuerdo con las proyecciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El acontecimiento movilizaría alrededor de tres millones de visitantes nacionales y extranjeros, en un escenario de creciente expectativa por el movimiento turístico, comercial y religioso que acompañaría la visita.

Las estimaciones anticipan un importante flujo de personas hacia los principales puntos vinculados con la agenda papal, con consecuencias directas sobre diferentes sectores de la economía. La hotelería, los alquileres temporarios, la gastronomía y el comercio minorista aparecen entre las actividades que podrían beneficiarse de la demanda extraordinaria.

El movimiento previsto no se limitaría al alojamiento y los servicios tradicionales para turistas. También se observa un incremento en el interés por los circuitos de turismo religioso y una multiplicación de las ventas de productos alusivos al Papa. Frente a esta expectativa, comercios y locales gastronómicos preparan horarios extendidos para atender la demanda que se espera durante las jornadas de la visita.

Sin embargo, el escenario presenta una contracara. Mientras distintos sectores económicos proyectan un incremento de la actividad asociado al movimiento de visitantes, el Gobierno advierte que los feriados y asuetos dispuestos para acompañar la llegada de León XIV podrían tener un efecto negativo transitorio sobre el indicador de actividad económica de noviembre, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Tres millones de visitantes y una expectativa de US$ 270 millones

El cálculo de la CAME contempla la movilización de aproximadamente 3 millones de personas, entre turistas nacionales y extranjeros. La llegada de estos visitantes constituye el principal factor detrás de la estimación de impacto económico, que asciende a US$ 270 millones.

La magnitud del movimiento previsto permite dimensionar las expectativas que se generan en torno a la visita papal. La concentración de personas en los lugares previstos para las actividades vinculadas con León XIV impulsaría el consumo de servicios y productos, con especial incidencia en los rubros relacionados con el turismo.

Entre los sectores que podrían recibir los mayores beneficios se encuentran:

Hotelería y alojamiento: por el incremento de las reservas y la ocupación.

Alquileres temporarios: ante la demanda de alternativas para recibir a los visitantes.

Gastronomía: por el movimiento de turistas y la ampliación de los horarios comerciales.

Comercio minorista: por el consumo asociado a la llegada de personas.

Turismo religioso: por el aumento del interés en los circuitos vinculados con la fe.

Venta de productos alusivos al Papa: por la multiplicación de la comercialización de artículos relacionados con León XIV.

La expectativa de un movimiento de estas características también se refleja en los indicadores de alojamiento registrados en Luján y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de los puntos donde se prevé una importante concentración de visitantes.

Luján espera 1,7 millones de personas y supera el 90% de ocupación hotelera

Luján se posiciona como uno de los principales centros de convocatoria de la visita. En esa localidad se espera la llegada de aproximadamente 1,7 millones de personas, una cifra que anticipa una demanda extraordinaria de servicios turísticos y comerciales.

El impacto de las expectativas ya se refleja en las búsquedas de alojamiento. Las consultas en la plataforma Booking crecieron más de un 1.800% interanual, mientras que la ocupación hotelera supera el 90%. Estos indicadores muestran la magnitud de la demanda proyectada para la localidad, donde los establecimientos hoteleros registran niveles de ocupación superiores a nueve de cada diez plazas disponibles.

El aumento de las búsquedas de alojamiento constituye, además, una señal del interés de los visitantes por organizar con anticipación su estadía. La expectativa de recibir a una multitud de personas también repercute sobre los servicios que se preparan para atender el movimiento generado por la visita papal.

La concentración prevista en Luján representa uno de los componentes más relevantes de las proyecciones económicas, tanto por el número de visitantes esperado como por la demanda de alojamiento y consumo que podría derivarse de esa convocatoria.

Buenos Aires proyecta una ocupación superior al 85%

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las previsiones también anticipan un importante movimiento turístico. La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) proyecta una ocupación hotelera superior al 85%, con tarifas similares a las que se registran durante la temporada alta.

El nivel de ocupación previsto refleja la expectativa de una demanda elevada en los establecimientos hoteleros porteños, impulsada por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. La proyección de Fecoba se suma a los indicadores registrados en Luján y contribuye a dimensionar el movimiento que se espera en los principales destinos vinculados con la visita de León XIV.

En ambos puntos, la actividad hotelera aparece entre los rubros que podrían experimentar un impacto significativo, aunque el movimiento también alcanzaría a los alquileres temporarios, la gastronomía y los comercios.

El consumo se extiende al turismo religioso y a los productos alusivos

La expectativa económica no se concentra exclusivamente en el alojamiento. También se registra un aumento del interés por los circuitos de turismo religioso y una multiplicación de las ventas de productos relacionados con el Papa.

El movimiento previsto impulsa a comercios y locales gastronómicos a preparar horarios extendidos para responder a la demanda. La comercialización de artículos alusivos a León XIV constituye otro de los componentes del consumo asociado a la visita. La expectativa de recibir a millones de personas abre un escenario de mayor actividad para los negocios que ofrecen productos vinculados con el acontecimiento.

En este contexto, la llegada del Papa aparece como un factor de dinamización para distintos segmentos de la economía, con efectos que podrían extenderse más allá de los servicios directamente relacionados con la estadía de los visitantes.

Los feriados y la advertencia por el indicador económico de noviembre

El movimiento turístico y comercial esperado presenta, sin embargo, un aspecto que genera preocupación en el Gobierno nacional y en los organismos encargados de medir la actividad económica.

La disposición de feriados y asuetos por la visita de León XIV podría provocar una reducción excepcional de los días hábiles de noviembre y afectar negativamente el indicador mensual elaborado por el Indec. El calendario establecido contempla las siguientes jornadas:

Lunes 9: asueto nacional en todo el país.

Martes 10: asueto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11: asueto en la provincia de Buenos Aires.

El Banco Central atribuye el posible impacto económico a la reducción excepcional de los días hábiles. La menor cantidad de jornadas de actividad podría reflejarse de manera transitoria en los indicadores mensuales, aun cuando el acontecimiento genere un movimiento significativo en sectores vinculados con el turismo y el consumo.

La advertencia introduce una diferencia entre el impacto económico asociado a la llegada de visitantes y el comportamiento de la actividad general durante noviembre. Por un lado, la visita podría impulsar la hotelería, la gastronomía, los alquileres temporarios y el comercio. Por otro, la modificación del calendario laboral podría incidir negativamente sobre el indicador mensual.